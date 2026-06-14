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कोटा में चाकू और तलवार से वार कर काट डाला 'चेहरा और पीठ' नाजुक कंडीशन में जिंदगी से युवक लड़ रहा जंग

Rajasthan Crime News:कोटा में एक युवक पर चाकू और तलवार से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. हमलावरों ने युवक की पीठ और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 14, 2026, 11:16 AM|Updated: Jun 14, 2026, 11:16 AM
कोटा में चाकू और तलवार से वार कर काट डाला 'चेहरा और पीठ' नाजुक कंडीशन में जिंदगी से युवक लड़ रहा जंग
Image Credit: Kota Violent Crime

Kota Violent Crime: कोटा शहर में एक युवक पर चाकू और तलवार से किए गए जानलेवा हमले ने इलाके में सनसनी फैला दी. बदमाशों ने युवक को निशाना बनाते हुए उसकी पीठ और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.


दिनदहाड़े वारदात से फैली दहशत

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जानकारी के अनुसार, हमला इतना अचानक और हिंसक था कि युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला. हमलावरों ने धारदार हथियारों से कई वार किए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.


नयापुरा थाना पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है तथा हमलावरों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं.


CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जांच में अहम भूमिका निभाएंगे. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हमला किसी पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या अन्य कारणों से किया गया था या नहीं.


हमले के कारणों का अभी नहीं हुआ खुलासा

फिलहाल हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घायल युवक के बयान भी मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, लेकिन उसकी गंभीर हालत के कारण अभी विस्तृत पूछताछ नहीं हो सकी है.


आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.


इस घटना ने एक बार फिर शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द खुलासा कर दोषियों को कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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