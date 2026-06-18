/कार की टक्कर या साजिश? 20 वर्षीय युवक की मौत पर उठे सवाल

Rajasthan News: कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में स्थित लुहावद गांव में एक 20 वर्षीय युवक की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान लखन राठी के रूप में हुई है. घटना लुहावद पुलिया के पास की बताई जा रही है, जहां एक कार की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद उसे बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब मृतक के परिजनों ने इसे महज सड़क दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया. परिजनों का आरोप है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला हो सकता है. उनका कहना है कि मृतक और आरोपी पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद और आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया.

दोनों परिवारों के बीच बताए जा रहे रिश्ते

स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक और जिस पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके परिवारों के बीच रिश्तेदारी भी है. इसके बावजूद दोनों परिवारों के बीच पिछले कुछ समय से मनमुटाव और विवाद की स्थिति बनी हुई थी. इसी कारण घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं और आशंकाएं सामने आ रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी रंजिश के एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पुलिस जुटी जांच में

घटना की सूचना मिलते ही अयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है तथा घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. वहीं परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

हर पहलू से होगी जांच

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सड़क दुर्घटना और हत्या, दोनों संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. यदि जांच में किसी प्रकार की साजिश या जानबूझकर टक्कर मारने के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों को एकत्र कर रही है.

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