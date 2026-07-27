/कोटा में युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला, ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने दिखाई बहादुरी

Rajasthan Knife Attack: कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में रविवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां घोड़े वाले बाबा चौराहे के पास कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. रात करीब 9 बजे हुई इस वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवक अचानक पीड़ित को घेरकर उस पर हमला करने लगे. चाकुओं से किए गए लगातार वार में युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और आसपास भीड़ जमा हो गई.



ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने दिखाई साहस और सूझबूझ

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वारदात के समय चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे कांस्टेबल राजाराम विश्नोई और राकेश मीणा की नजर जैसे ही घटना पर पड़ी, उन्होंने बिना समय गंवाए बदमाशों की ओर दौड़ लगा दी. हथियारबंद हमलावरों के सामने अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों पुलिसकर्मियों ने उनका सामना किया और उन्हें ललकारा. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हमलावरों में भगदड़ मच गई. तीन आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया.



आरोपी के कब्जे से दो चाकू बरामद

पकड़े गए आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो चाकू बरामद किए गए. पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में लेकर गुमानपुरा थाने भेज दिया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से घटना के कारण और फरार साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.



घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी

हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू कर दिया है. उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं. पुलिस घायल युवक और उसके परिजनों के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.



पुलिस जुटी फरार आरोपियों की तलाश में

घटना की सूचना मिलते ही गुमानपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि फरार तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.



पुलिसकर्मियों की बहादुरी की हो रही सराहना

इस पूरी घटना में ट्रैफिक पुलिस के जवानों द्वारा दिखाई गई तत्परता और साहस की स्थानीय लोग खुलकर सराहना कर रहे हैं. यदि पुलिसकर्मी समय रहते मौके पर नहीं पहुंचते, तो घटना और अधिक गंभीर हो सकती थी. पुलिस अधिकारियों ने भी दोनों जवानों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर परिस्थिति में तत्पर है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है.

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