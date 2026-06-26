/Kota Crime: कोटा में बारात के दौरान युवक पर फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के रोण गांव में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बारात में शामिल एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.



मध्यप्रदेश से बारात में आया था युवक

प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान मंगल उर्फ दीपक बैरवा (25 वर्ष) निवासी श्योपुर, मध्यप्रदेश के रूप में हुई है. वह अपने परिचितों के साथ रोण गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में बारात में शामिल होने आया था. इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी. फायरिंग की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही इटावा के डीएसपी ओमप्रकाश सरावग और थाना प्रभारी अजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया. टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा उपचार

घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. पुलिस लगातार घायल के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है और उसके बयान दर्ज करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे घटना के कारणों और हमलावरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके.



पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि फायरिंग के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान जल्द ही स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कार्रवाई तेज कर दी गई है. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है.

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