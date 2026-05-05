/आधी रात बाइक से जा रहे थे तीन दोस्त, फिर ऑटो के एक 'कट' ने कर दिया कांड!

Rajasthan Crime: शिक्षा नगरी कोटा में देर रात सड़क पर दबंगई का एक खौफनाक मंजर सामने आया. जहां मामूली बात को लेकर ऑटो सवार युवकों ने बाइक सवार तीन दोस्तों पर बेरहमी से हमला कर दिया.
Rajasthan Crime: राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में देर रात सड़क पर दबंगई का एक खौफनाक मंजर देखने को मिला. नयापुरा थाना इलाके में मामूली बात को लेकर ऑटो सवार युवकों ने बाइक सवार तीन दोस्तों पर बेरहमी से हमला कर दिया. इस हमले में एक युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. घटना मंगलवार अलसुबह की है.
जानकारी के अनुसार, नयापुरा के स्वामी विवेकानंद सर्किल के पास मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को कुछ लोगों ने घेर लिया और उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. पीड़ित नितिन मित्रा के मुताबिक, वे अपने दो दोस्तों देवेश कश्यप और हरिओम कच्छावा के साथ कुन्हाड़ी क्षेत्र से छावनी की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान नयापुरा खंडेलवाल होटल के पास एक ऑटो चालक से उनकी कहासुनी हो गई.
बात सिर्फ इतनी थी कि ऑटो से कट लगने पर युवकों ने उसे टोक दिया. इसी मामूली बात पर गुस्साए ऑटो चालक ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और तीनों युवकों पर टूट पड़े. पीड़ित नितिन मित्रा बताया कि हम कुंन्हाडी से आ रहे थे, तभी ऑटो वाले ने गलत तरीके से कट मारा. जब हमने उसे रोका, तो उसने अपने साथियों को बुला लिया और हम पर हमला कर दिया. देवेश को बहुत गंभीर चोटें आई हैं.
इस हमले में देवेश कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन-फानन में MBS अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. वहीं हरिओम कच्छावा को भी मामूली चोटें आई हैं. नयापुरा थाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए घायलों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.
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