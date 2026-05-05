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आधी रात बाइक से जा रहे थे तीन दोस्त, फिर ऑटो के एक 'कट' ने कर दिया कांड!

Rajasthan Crime: शिक्षा नगरी कोटा में देर रात सड़क पर दबंगई का एक खौफनाक मंजर सामने आया. जहां मामूली बात को लेकर ऑटो सवार युवकों ने बाइक सवार तीन दोस्तों पर बेरहमी से हमला कर दिया.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: May 05, 2026, 03:31 PM|Updated: May 05, 2026, 03:31 PM
आधी रात बाइक से जा रहे थे तीन दोस्त, फिर ऑटो के एक 'कट' ने कर दिया कांड!
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में देर रात सड़क पर दबंगई का एक खौफनाक मंजर देखने को मिला. नयापुरा थाना इलाके में मामूली बात को लेकर ऑटो सवार युवकों ने बाइक सवार तीन दोस्तों पर बेरहमी से हमला कर दिया. इस हमले में एक युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. घटना मंगलवार अलसुबह की है.

जानकारी के अनुसार, नयापुरा के स्वामी विवेकानंद सर्किल के पास मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को कुछ लोगों ने घेर लिया और उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. पीड़ित नितिन मित्रा के मुताबिक, वे अपने दो दोस्तों देवेश कश्यप और हरिओम कच्छावा के साथ कुन्हाड़ी क्षेत्र से छावनी की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान नयापुरा खंडेलवाल होटल के पास एक ऑटो चालक से उनकी कहासुनी हो गई.

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​बात सिर्फ इतनी थी कि ऑटो से कट लगने पर युवकों ने उसे टोक दिया. इसी मामूली बात पर गुस्साए ऑटो चालक ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और तीनों युवकों पर टूट पड़े. ​पीड़ित नितिन मित्रा बताया कि हम कुंन्हाडी से आ रहे थे, तभी ऑटो वाले ने गलत तरीके से कट मारा. जब हमने उसे रोका, तो उसने अपने साथियों को बुला लिया और हम पर हमला कर दिया. देवेश को बहुत गंभीर चोटें आई हैं.

इस हमले में देवेश कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन-फानन में MBS अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. वहीं हरिओम कच्छावा को भी मामूली चोटें आई हैं. ​नयापुरा थाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए घायलों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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