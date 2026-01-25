Swarnim Rajasthan Alwar Live: अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए, ज़ी राजस्थान का कारवां आज 25 जनवरी 2026, रविवार को किलों, झीलों और पहाड़ियों के सौंदर्य से सजे अलवर जिले में पहुंचाा है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अलवर जिले की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास के साथ जोड़ना और जिले की प्रगति के लिए एक ठोस रोडमैप पर चर्चा हो रही है. साथ ही जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा.
Swarnim Rajasthan Alwar Live : अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की दिशा में ज़ी राजस्थान का कारवां आज रविवार, 25 जनवरी 2026 को किलों, झीलों और पहाड़ियों की नैसर्गिक सुंदरता से सजे अलवर जिले में पहुंचा है. इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अलवर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए जिले की प्रगति के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप पर मंथन करना है. इसके साथ ही इस अवसर पर जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा. कार्यक्रम के चीफ गेस्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे. स्पेशल गेस्ट प्रदेश के तौर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा शामिल होंगे.
कार्यक्रम की शुरुआत मैत्रेयी बाई सा डांस ग्रुप के घूमर डांस से हो चुकी है.
आज अलवर की विशेष हस्तियों का सम्मान करने के लिए ज़ी राजस्थान का मंच तैयार हो चुका है.