Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Swarnim Rajasthan Banswara: कर्तव्य, सेवा और समर्पण का सम्मान, बांसवाड़ा के हीरोज को स्वर्णिम राजस्थान देगा पहचान

Swarnim Rajasthan Banswara: आज गुरुवार को ZEE Rajasthan News चैनल की तरफ से बांसवाड़ा में 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें ज़ी राजस्थान ने जिले की तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित करेगा. इन सम्मानित लोगों ने अपने अच्छे कामों से न केवल जिले का नाम रोशन किया है बल्कि उसके विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई. इनमें रीना कुमारी, राधाकृष्ण खन्ना, धर्मिष्ठा मईडा, देवीलाल मीणा समेत कई अन्य नाम शामिल हैं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 25, 2025, 06:34 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 06:34 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Hari Mirch Ki Sabzi

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला 'चीनी के शहर' के नाम से है मशहूर!
7 Photos
Rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला 'चीनी के शहर' के नाम से है मशहूर!

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

क्या अब नए साल के बाद ही आएगी CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

क्या अब नए साल के बाद ही आएगी CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

Swarnim Rajasthan Banswara: कर्तव्य, सेवा और समर्पण का सम्मान, बांसवाड़ा के हीरोज को स्वर्णिम राजस्थान देगा पहचान
Live Blog

Swarnim Rajasthan Banswara: ज़ी राजस्थान न्यूज अपने सामाजिक दायित्वों को समय समय पर निभाता रहता है. इसी कड़ी में आज गुरुवार को बांसवाड़ा में 'स्वर्णिम राजस्थान' प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, इसमें सौ द्वीपों की नगरी की तमाम बड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा. स्वर्णिम राजस्थान बांसवाड़ा में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद रहेंगे. विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश मीणा रहेंगे. स्पेशल गेस्ट के तौर पर बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव शिरकत करेंगे.

18:34:24
Swarnim Rajasthan Banswara
18:22:17
Swarnim Rajasthan Banswara: स्वर्णिम राजस्थान बांसवाड़ा कार्यक्रम का हुआ आगाज
ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news