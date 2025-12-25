Swarnim Rajasthan Banswara: कर्तव्य, सेवा और समर्पण का सम्मान, बांसवाड़ा के हीरोज को स्वर्णिम राजस्थान देगा पहचान

Swarnim Rajasthan Banswara: ज़ी राजस्थान न्यूज अपने सामाजिक दायित्वों को समय समय पर निभाता रहता है. इसी कड़ी में आज गुरुवार को बांसवाड़ा में 'स्वर्णिम राजस्थान' प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, इसमें सौ द्वीपों की नगरी की तमाम बड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा. स्वर्णिम राजस्थान बांसवाड़ा में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद रहेंगे. विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश मीणा रहेंगे. स्पेशल गेस्ट के तौर पर बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव शिरकत करेंगे.

