Zee Rajasthan
Anta By Election 2025 Live: मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे मतदाता, हो रही कड़ी निगरानी, यहां जानिए पल-पल की अपडेट

Anta By Election 2025 Voting: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 आज होने वाला है. सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा. 268 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा. 228264 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Nov 11, 2025, 08:02 AM IST | Updated: Nov 11, 2025, 08:02 AM IST

Live Blog

Rajasthan By Election 2025 Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. अंता उपचुनाव के लिए मतदान आज होना है. बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन सुबह 7:30 बजे तिसाया में मतदान करेंगे. मोरपाल सुमन तिसाया में पूजा अर्चना के बाद मतदान करेंगे. मतदान केंद्रो पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे. 43 मोबाइल पार्टियां और 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे. 12- पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी और 12 एरिया मजिस्ट्रेट के साथ ही 04 पुलिस पर्यवेक्षक ओर 04 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

07:59:24
अंता चुनाव 2025

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना हुआ शुरू. मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाता. 7 बजे शुरू हुई मतदान की प्रकिया. सब से पहले वोट डालने के लिए पहुंचे मतदाता.
 

07:58:22
अंता उपचुनाव 2025

अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने किया तिसाया बूथ पर मतदान.
 

06:16:53
anta by election 2025 voting

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 आज. सुबह 07 बजे से होगा मतदान शुरू और शाम 06 बजे होगा मतदान समाप्त.  268 मतदान केंद्रो पर होगा मतदान, 228264 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय. मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे सुरक्षा बल के जवान.
 

06:16:00
Rajasthan News Live

जयपुर: राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से बड़ी खबर: चीफ सेकेट्री सुधांश पंन्त जा रहे फिर से सेंट्रल डेपुटेशन पर: पंत के केंद्र में जाने के बाद कौन होगा चीफ सेकेट्री? अचानक सुधांश पंन्त के केंद्र में जाने से ब्यूरोक्रेसी में चर्चा: सुधांश पंत को केंद्र में मिली है नई जिम्मेदारी: सुधांश पंत होंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नए सचिव: 1 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव की मिली थी जिम्मेदारी: अब चर्चा ये की कौन होगा ब्यूरोक्रेसी का मुखिया: अब नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चा हुई तेज:

06:14:54
Anta by election 2025

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025: 7 बजे शुरू होगी मतदान प्रकिया मतदान केंद्रों पर शुरू हुई तैयारी. 228264 मतदान करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला.
 

