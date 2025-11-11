Rajasthan By Election 2025 Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. अंता उपचुनाव के लिए मतदान आज होना है. बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन सुबह 7:30 बजे तिसाया में मतदान करेंगे. मोरपाल सुमन तिसाया में पूजा अर्चना के बाद मतदान करेंगे. मतदान केंद्रो पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे. 43 मोबाइल पार्टियां और 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे. 12- पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी और 12 एरिया मजिस्ट्रेट के साथ ही 04 पुलिस पर्यवेक्षक ओर 04 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

