Anta Election Result 2025 Live : अंता में काउंटिंग राउंड में बैक टू बैक सरप्राइज, कौन बनेगा उपचुनाव का किंग ? जल्द होगा तय

Anta by Election Result 2025 Live : राजस्थान की अंता उप विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी है और जैसे जैसे रूझान आ रहे हैं. मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है. अभी तक रूझाने के मुताबिक जहां पहले कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया फिर से पहले नंबर पर दिख रहे हैं , निर्दलीय नरेश मीणा ने दूसरे और बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर ही है, काउंटिंग अभी जारी है और पल पल आकंडों में बदलाव हो रहा है. जो इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है. 

Published: Nov 14, 2025, 08:43 AM IST | Updated: Nov 14, 2025, 10:42 AM IST

Live Blog
10:40:15
Anta Election Result 2025 Live : 7वें राउंड में भी भाया आगे , नरेश मीणा 21586 वोट के साथ दूसरे नंबर पर

अंता में 7 राउंड की गिनती में अभी तक कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ‌‌आगे हैं और 26575 वोटों के साथ आगे बने हैं. नरेश मीणा 21586 और निर्दलीय मोरपाल सुमन 18408 वोट के साथ तीसरे नंबर पर है. 

 

10:36:54
Anta Election Result 2025 Live : 6वें राउंड में भाया आगे , नरेश मीणा दूसरे नंबर पर

अंता में 6 राउंड की गिनती में अभी तक कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ‌‌23693, निर्दलीय- नरेश मीणा  दूसरे और बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर हैं. 

 

10:05:51
Anta Election Result 2025 Live : नरेश मीणा आगे, प्रमोद जैन भाया दूसरे नंबर पर

अंता चुनावों में वोटों की गिनती जारी है और अब निर्दलीय नरेश मीणा 14012 वोटों के साथ पहले नंबर पर आ गये हैं, वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 13860 वोट और बीजेपी के मोरपाल सुमन को 9659 वोट अभी काउंट हुए हैं. 

09:52:45
Anta Election Result 2025 Live : तीसरे राउंड की गिनती में भी कांग्रेस को बढ़त, नरेश मीणा दूसरे नंबर पर

अंता में तीसरे राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 11203, निर्दलीय नरेश मीणा को 10131 और बीजेपी के मोरपाल सुमन को 7705 वोट मिले है.

 

09:51:09
Anta Election Result 2025 Live : बीजेपी के मोरपाल सुमन को 3135 और कांग्रेस के प्रमोद चंद भाया आगे

शुरुआती रुझान में कांग्रेस के प्रमोद चंद भाया आगे, प्रमोद चंद भाया 3407 , मोरपाल सुमन 3135, निर्दलीय नरेश मीणा 3161.

09:20:03
Anta By Election Result 2025 Live : पहले रुझान में बीजेपी है आगे

अंता विधानसभा में 11 नवंबर को 80.21 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. बैलट पेपर की काउंटिग में बीजेपी के मोरपाल सुमन को आगे बताया गया है

09:18:41
Anta By Election Result 2025 Live : अंता विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आज

बारां के अंता विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गयी है. पहले पोस्टल बैलट की काउंटिंग हुई और उसके बाद ईवीएम खुल गये है. उम्मीद है कि दोपहर तक रिजल्ट आ सकताहै.

08:42:18
08:24:40
चुनावी मैदान में कौन किसके सामने?

भाजपा: मोरपाल सुमन

कांग्रेस: प्रमोद जैन भाया

राइट टू विकास पार्टी: योगेश कुमार शर्मा

परिवर्तन पार्टी: राजपाल सिंह शेखावत

निर्दलीय: जमील अहमद

निर्दलीय: दिलदार

निर्दलीय: धरमवीर

निर्दलीय: नरेश

निर्दलीय: नरेश कुमार मीणा

निर्दलीय: नौशाद

निर्दलीय: पंकज कुमार

निर्दलीय: पुखराज सोनेल

निर्दलीय: बंशीलाल

निर्दलीय: बिलाल खान

निर्दलीय: मंजूर आलम

08:02:59
08:02:29
07:41:26
07:40:19
07:22:49
Anta By Election Result 2025 Live

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 15 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना सरकार के कामकाज पर लगेगी मोहर या विपक्ष की आवाज होगी मजबूत आज होगा फैसला.

07:14:54
Anta By Election Result 2025 Live

जयपुर. अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का काउंटडाउन. सुबह 8 बजे से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंता में मतगणना. कुल 271 ईवीएम से 20 राउंड में होगी वोटों की गिनती. 14 टेबलों पर 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला. मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था. प्रवेश सुबह 7:30 बजे तक, बिना पास कोई एंट्री नहीं. सीसीटीवी निगरानी और मीडिया सेंटर की सुविधा तैयार.

06:43:44
Anta By Election Result 2025 Live

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा जता रहे हैं, जबकि भाजपा के मोरपाल सुमन संगठन शक्ति से आगे रहने का दावा कर रहे. निर्दलीय नरेश मीणा का स्थानीय समर्थन मुकाबले को रोचक बना रहा. स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, बेरोजगारी और किसान समस्याएं निर्णायक होंगी. तोमर ने अपील की कि परिणामों का इंतजार शांतिपूर्ण रखें. यह उपचुनाव भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर पहला बड़ा परीक्षण है.

06:43:36
Anta By Election Result 2025 Live

मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिसमें चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे. आला अधिकारियों के साथ 2 एडिशनल एसपी, 6 डीएसपी, 10 सीआई, 15 थानेदार, 3 आरएसी कंपनियां और कुल 300 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि ईवीएम की सील जांच पूरी हो चुकी है, और गणना पारदर्शी तरीके से होगी. वीवीपैट स्लिप की जांच भी अनिवार्य है. नतीजे दोपहर तक स्पष्ट हो सकते हैं, जो प्रदेश सरकार की लोकप्रियता का आईना साबित होंगे.

06:43:29
Anta By Election Result 2025 Live

राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के नतीजों का इंतजार आज समाप्त हो जाएगा. रेकॉर्ड तोड़ 80.25% मतदान के बाद सभी की नजरें आज घोषित होने वाले परिणामों पर टिकी हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां में मतगणना शुरू हो जाएगी. कुल 271 ईवीएम मशीनों से 20 राउंड में 15 प्रत्याशियों का भाग्य तय होगा, जिसमें प्रत्येक राउंड के लिए 14 टेबल लगेंगी. त्रिकोणीय मुकाबले (कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय) के कारण बंपर वोटिंग दर्ज हुई थी, जो राजनीतिक समीकरण बदलने का संकेत दे रही है.

