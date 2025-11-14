Anta by Election Result 2025 Live : राजस्थान की अंता उप विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी है और जैसे जैसे रूझान आ रहे हैं. मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है. अभी तक रूझाने के मुताबिक जहां पहले कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया फिर से पहले नंबर पर दिख रहे हैं , निर्दलीय नरेश मीणा ने दूसरे और बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर ही है, काउंटिंग अभी जारी है और पल पल आकंडों में बदलाव हो रहा है. जो इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है.