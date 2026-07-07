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Swarnim Rajasthan Baran Live Updates : ज़ी राजस्थान के मंच पर बारां के गौरवशाली सितारों का सम्मान

Swarnim Rajasthan Baran Live Updates : आज 7 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम का कारवां ऐतिहासिक 'वराह नगरी' बारां पहुंचा है. कोटा से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये जिला अपनी भव्य धरोहरों, शानदार किलों और विशेष रूप से 'राजस्थान का मिनी खजुराहो' कहलाने वाले 11वीं शताब्दी के भांड देवरा मंदिर के लिए विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है. इस विशेष आयोजन का उद्देश्य बारां की उसी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए, उन विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करना था. जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कर्मठता से देश-प्रदेश में इस जिले का नाम रौशन किया है. आज का दिन बारां की उपलब्धियों और गौरवशाली व्यक्तित्वों को समर्पित रहा.