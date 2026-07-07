/Swarnim Rajasthan Baran Live Updates : ज़ी राजस्थान के मंच पर बारां के गौरवशाली सितारों का सम्मान

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Swarnim Rajasthan Baran Live Updates : ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' बारां के इस विशेष आयोजन में प्रदेश के UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि ,विशिष्ट अतिथि के रूप में बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, किशनगंज विधायक डॉ. ललित मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार, जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा और जिला एसपी अभिषेक अदाशु रहे. इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हुआ.
Swarnim Rajasthan Baran Live Updates : ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' बारां के इस विशेष आयोजन में प्रदेश के UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि ,विशिष्ट अतिथि के रूप में बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, किशनगंज विधायक डॉ. ललित मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार, जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा और जिला एसपी अभिषेक अदाशु रहे. इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हुआ.
ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम के द्वितीय चरण में जिले के उन दिग्गजों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज की दिशा बदलने का काम किया है. पढ़ें पूरी खबर
बारां में आज ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम के तहत उन हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बारां की तस्वीर बदली है. कार्यक्रम में सम्मानित होने वाली हस्तियों के नाम यहां पढ़ें
चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में ये ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' सम्मान समारोह में बारां के विकास और प्रतिभाओं की उड़ान का साक्षी बन रहा है. जुड़े रहें ज़ी राजस्थान के साथ, यहां मिलेगा हर उस शख्स का ब्यौरा जिसने अपनी मेहनत से बारां को नई पहचान दी है.
ज़ी राजस्थान के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर के रूप में स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान और समाज के प्रमुख सहयोगी शामिल हैं. कार्यक्रम को सफल बनाने में एनटीपीसी अंता, छबड़ा नगरपालिका, अटरू नगरपालिका, मांगरोल नगरपालिका और अंता नगरपालिका का महत्वपूर्ण योगदान है. इसके साथ मनोज ड्रोलिया (समाजसेवी), एमिनेंट एजूकेशन संस्थान बारां और थर्मल पावर प्लांट जैसी संस्थाएं भी का भी सहयोग मिला है.
ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' सम्मान समारोह में बारां की उन हस्तियों को सम्मानित होगा. जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेल और सामाजिक सरोकार में जिले का मान बढ़ाया है.
ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य रूप से हुआ. मंच पर मुख्य अतिथि UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं. 'वराह नगरी' की सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कार्यक्रम का आगाज़ हुआ.