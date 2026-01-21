Zee Rajasthan
Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner live : बिकाणा की प्रगति और परंपरा का संगम,जी राजस्थान की खास पहल

Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान नए आयाम गढ़ रहा है. इसी कड़ी में आज 21 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ज़ी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर का कारवां रेगिस्तान के प्रवेशद्वार बीकानेर में पहुंचा  जहां बीकाणा का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को ना केवल सम्मान,  बल्कि बीकानेर के विकास और चुनौतियों को लेकर चर्चा के लिए एक मंच भी दिया गया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 21, 2026, 02:00 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 03:45 PM IST

Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : बीकानेर में हो रहे जी राजस्थान के कार्यक्रम - एक कदम विकास को ओर में चीफ गेस्ट केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुनराम मेघवाल हैं, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में बीकानेर ईस्ट से बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी , श्रीडूंगरगढ़ से विधायक ताराचंद सारस्वत, खाजूवाला से विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल , बीकानेर वेस्ट से विधायक जेठानंद व्यास , श्रीकोलायत से विधायक अंशुमान सिंह भाटी और विशेष अतिथि बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि के साथ ही विशेष अतिथि बीकानेर एसपी कांवेद्र सिंह सागर भी मौजूद है. कार्यक्रम का संचालन ZEE राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में हो रहा है.

