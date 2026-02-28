Swarnim Rajasthan Bundi Live Updates: ज़ी राजस्थान का कारवां पहुंचेगा बूंदी, आज स्वर्णिम राजस्थान करेगा विशेष हस्तियों का सम्मान

Swarnim Rajasthan Bundi Live: ज़ी राजस्थान न केवल देश और प्रदेश की खबरें ही नहीं दिखाता है बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों का भी समय-समय पर निर्वहन करता है. इसकी कड़ी में ज़ी राजस्थान का कारवां आज 28 फरवरी 2026, शनिवार को प्रदेश के बूंदी जिले में पहुंचेगा. 'बावड़ियों का शहर' के नाम से मशहूर बूंदी जिले में आज स्वर्णिम राजस्थान बूंदी कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. इस कार्यक्रम के जरिए ज़ी राजस्थान देश और प्रदेश में बूंदी का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को न केवल सम्मानित करेगा बल्कि पर्यटन, माइंस और कृषि के क्षेत्र में बूंदी आज प्रदेश में कहां खड़ा है, इस पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करेगा.

