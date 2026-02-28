Zee Rajasthan
Swarnim Rajasthan Bundi Live Updates: ज़ी राजस्थान का कारवां पहुंचेगा बूंदी, आज स्वर्णिम राजस्थान करेगा विशेष हस्तियों का सम्मान

Swarnim Rajasthan Bundi Live: ज़ी राजस्थान न केवल देश और प्रदेश की खबरें ही नहीं दिखाता है बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों का भी समय-समय पर निर्वहन करता है. इसकी कड़ी में ज़ी राजस्थान का कारवां आज 28 फरवरी 2026, शनिवार को प्रदेश के बूंदी जिले में पहुंचेगा. 'बावड़ियों का शहर' के नाम से मशहूर बूंदी जिले में आज स्वर्णिम राजस्थान बूंदी कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. इस कार्यक्रम के जरिए ज़ी राजस्थान देश और प्रदेश में बूंदी का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को न केवल सम्मानित करेगा बल्कि पर्यटन, माइंस और कृषि के क्षेत्र में बूंदी आज प्रदेश में कहां खड़ा है, इस पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करेगा.
 

Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 28, 2026, 11:23 AM IST | Updated:Feb 28, 2026, 01:36 PM IST

Swarnim Rajasthan Bundi Live: ज़ी राजस्थान केवल देश-प्रदेश की खबरें दिखाने तक सीमित नहीं है बल्कि समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता रहा है. इसी कड़ी में ज़ी राजस्थान का कारवां 28 फरवरी 2026, शनिवार को बूंदी जिले में पहुंचेगा. ‘बावड़ियों का शहर’ कहे जाने वाले बूंदी में आज स्वर्णिम राजस्थान बूंदी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से ज़ी राजस्थान उन प्रतिभाओं को सम्मानित करेगा, जिन्होंने बूंदी का नाम देश और प्रदेश स्तर पर रोशन किया है. साथ ही मंच पर पर्यटन, माइंस और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बूंदी की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं पर भी चर्चा होगी. कार्यक्रम का उद्देश्य जिले की उपलब्धियों को रेखांकित करना और विकास के विभिन्न आयामों पर संवाद को बढ़ावा देना है.

कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर रहेंगे. स्पेशल गेस्ट प्रदेश के तौर पर हिंडौली से कांग्रेस विधायक अशोक चांदना रहें. साथ ही बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा भी शिरकत करेंगे.

