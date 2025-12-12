Hanumangarh Kisan Protest Live Updates : हनुमानगढ़ के टिब्बी में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है. कुछ किसान घर छोड़कर गुरुद्वारे में शरण लिए है. वहीं खाना-पानी का इंतजाम हो रहा है. किसानों ने सरकार के साथ बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम होने की उम्मीद जतायी है. लेकिन कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग पर अड़े है.