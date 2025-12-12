Hanumangarh Kisan Protest Live Updates : हनुमानगढ़ के टिब्बी में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है. कुछ किसान घर छोड़कर गुरुद्वारे में शरण लिए है. वहीं खाना-पानी का इंतजाम हो रहा है. किसानों ने सरकार के साथ बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम होने की उम्मीद जतायी है. लेकिन कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग पर अड़े है.
राठीखेड़ा के पास करीब 450 रूपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनाॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है. लेकिन किसान इसे खेती और पर्यावरण के लिए खतरनाक बता रहे है. कई दिनों से ये किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एकाएक आंदोलन से हिंसक रूप ले लिया और फैक्ट्री के बाहर खड़ी गाड़ियों को जला दी गयी. मामले पर बाहरी अराजक तत्वों को हाथ होने की बात कही जा रही है.
टिब्बी मामले में श्रीकरणपुर विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रुपिंद्र सिंह कुन्नर को हिरासत मे लेने के मामले में कुन्नर की X पर पोस्ट को पूर्व CM गहलोत ने किया रीपोस्ट कर दिया है. जिसमें लिखा है कि
भाजपा सरकार का अहंकार चरम पर है. कल टिब्बी में किसानों ने अपनी आवाज उठाई और जवाब में आज सरकार ने श्री रूपिंदर सिंह कुन्नर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. किसानों की बात सुनने की बजाय उनका दमन करना और तानाशाही चलाना यही वह मॉडल है जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी टिब्बी ही नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है.
जी मीडिया से बात करते हुए किसान बोले की ये पूरा मामला सरकार को बदनाम करने के लिए हुआ है. संघर्ष समिति ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा तक हमारी बात पहुंचायी जाए.
अब तक क्या क्या हुआ ?
पुलिस ने हनुमानगढ़ हुए इस घटनाक्रम को लेकर 100 से ज्यादा किसानों पर मामले दर्ज किये हैं. लाठीचार्ज में घायल कई लोग गुरुद्वारा साहिब में घर छोड़कर जमा है. जहां खाना-पानी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गयी है.