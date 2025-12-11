Zee Rajasthan
Hanumangarh kisan andolan Live: हनुमानगढ़ में 24 घंटे से इंटरनेट सेवा और बजाप बंद,स्कूलों में छुट्टी

Hanumangarh Ethanol Plant Violence Updates: हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री मामले में समर्थको के साथ टिब्बी जा रहे  श्री करणपुर विधायक रूबी कुन्नर को पुलिस ने हिरासत में लिया. यहां पढ़े पल-पल की अपडेट. 

Published: Dec 11, 2025, 01:04 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 01:29 PM IST

Hanumangarh kisan andolan Live: हनुमानगढ़ में 24 घंटे से इंटरनेट सेवा और बजाप बंद,स्कूलों में छुट्टी
Live Blog

Hanumangarh kisan andolan Live: श्री गंगानगर के पदमपुर के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री व ग्रामीणों के विवाद का मामले में विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह कुन्नर अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ राठी खेड़ा के लिए रवाना हुए. विधायक व समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी पुलिस जाप्ता लगाया.

13:29:28
इंटरनेट और बाजार बंद, स्कूलों में छुट्टी

उपद्रव के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टिब्बी और आसपास के गांवों में शांति भंग होने की आशंका के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. साथ ही स्कूल और दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया. 

13:23:38
Hanumangarh kisan andolan Update

कैसे शुरू हुआ था विवाद?
तनाव की शुरुआत तब हुई जब दिन में किसानों की 'एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति' और प्रशासन के बीच बातचीत विफल हो गई. किसान फैक्ट्री का निर्माण तुरंत रोकने के लिए लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे, जिसे प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया. इसके बाद, शाम करीब 4 बजे, प्रदर्शनकारी फैक्ट्री की ओर कूच कर गए. 

13:09:57
Hanumangarh kisan andolan Update

श्री गंगानगर के पदमपुर के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री व ग्रामीणों के विवाद का मामले में विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह कुन्नर अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ राठी खेड़ा के लिए रवाना हुए थे,  विधायक व समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी पुलिस जाप्ता लगाया.

पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर भारी पुलिस जाप्ता लगाया गया. श्रीकरणपुर सीओ पुष्पेंद्र सिंह व श्रीकरणपुर सर्किल की पुलिस तैनात है. बैरिकेट्स लगाकर सड़क को रोका गया. वहीं, घमुड़वाली थाना इलाके में पुलिस व विधायक समर्थकों के बीच बहस हुई. बहस के बाद बेरीकेट्स तोड़कर विधायक व समर्थक रवाना हुए थे. 

 

 

13:07:25
Hanumangarh kisan andolan Live: विधायक रूबी कुन्नर और समर्थक हिरासत में

श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है. टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध का मामला में समर्थको के साथ टिब्बी जा रहे श्री करणपुर विधायक रूबी कुन्नर को पुलिस ने हिरासत में लिया. विधायक रूबी कुन्नर समर्थको के साथ पैदल जा रहे थे. विधायक के साथ समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया.

