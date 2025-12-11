Hanumangarh kisan andolan Live: श्री गंगानगर के पदमपुर के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री व ग्रामीणों के विवाद का मामले में विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह कुन्नर अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ राठी खेड़ा के लिए रवाना हुए. विधायक व समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी पुलिस जाप्ता लगाया.