Hanumangarh Kisan Mahapanchayat Updates Live: हनुमानगढ़ जंक्शन पर आज किसानों की महापंचायत, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

Hanumangarh Kisan Mahapanchayat Updates Live: हनुमानगढ़ में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है. धानमंडी परिसर में हजारों किसान जुटेंगे, जहां संयुक्त किसान महासभा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया है. महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के आगे कड़ी बेरिकेडिंग की गई है, वहीं चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.