Hanumangarh Kisan Mahapanchayat Updates Live: हनुमानगढ़ जंक्शन पर आज किसानों की महापंचायत, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

Hanumangarh Kisan Mahapanchayat Updates Live: हनुमानगढ़ में आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा. टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान महासभा की ओर से धानमंडी परिसर में महापंचायत आयोजित की जा रही है.
 

Published: Dec 17, 2025, 07:26 AM IST | Updated: Dec 17, 2025, 07:28 AM IST

Hanumangarh Kisan Mahapanchayat Updates Live: हनुमानगढ़ जंक्शन पर आज किसानों की महापंचायत, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
Live Blog

Hanumangarh Kisan Mahapanchayat Updates Live: हनुमानगढ़ में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है. धानमंडी परिसर में हजारों किसान जुटेंगे, जहां संयुक्त किसान महासभा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया है. महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के आगे कड़ी बेरिकेडिंग की गई है, वहीं चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

07:28:54
इथेनॉल फैक्ट्री विरोध राजस्थान

महापंचायत के लिए चुना गया धान मंडी परिसर लगभग 500 से 600 फीट लंबा और करीब 100 फीट चौड़ा है, जहां अनुमान के मुताबिक 10 से 15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था संभव है.

07:28:34
राठी खेड़ा इथेनॉल प्लांट विवाद

महापंचायत को लेकर जहां किसान नेता तैयारियों में जुटे हैं, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. 10 दिसंबर को फैक्ट्री परिसर में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को देखते हुए प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है.
 

07:28:06
Hanumangarh Kisan Mahapanchayat

हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. फैक्ट्री के खिलाफ चल रहे आंदोलन और 10 दिसंबर को टिब्बी में हुई महापंचायत के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज गंभीर मुकदमों को वापस लेने तथा फैक्ट्री से जुड़ा MOU रद्द करने की मांग को लेकर माकपा, सीटू, किसान मोर्चा, संघर्ष समिति और कांग्रेस ने 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में विशाल महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है.

07:27:27
Hanumangarh Kisan Mahapanchayat

इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई बड़े चेहरे शामिल होंगे. किसान टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने, इससे जुड़े MOU को रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

