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Independence Day 2026 Rajasthan Live: 80वां स्वतंत्रता दिवस आज, बीकानेर में ध्वजारोहण करेंगे CM भजनलाल शर्मा

Independence Day 2026 Rajasthan Live Updates: 15 अगस्त 2026 को राजस्थान में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण, परेड की सलामी और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 15, 2026, 07:00 AM IST | Updated:Aug 15, 2026, 07:45 AM IST
Independence Day 2026 Rajasthan Live: 80वां स्वतंत्रता दिवस आज, बीकानेर में ध्वजारोहण करेंगे CM भजनलाल शर्मा
Image Credit: राजस्थान में 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम.

Independence Day 2026 Rajasthan Live: आज पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूम के साथ मनाया जा रहा है. चारों तरफ देशभक्ति से जुड़े गीत गूंज रहे हैं. तिरंगे लहरा रहे हैं. राजस्थान में भी सभी जिलों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे. सुबह 8:30 बजे स्वामी केशवानंद राजकीय कृषि विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण के साथ उनका कार्यक्रम शुरू होगा. इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 8:50 बजे बीकानेर के पब्लिक पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचेंगे, जहां वे शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे. सुबह 9:05 बजे मुख्यमंत्री डॉ. करणी सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां सुबह 9:10 बजे से 11:10 बजे तक आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे तथा प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे.

07:45:28 Aug 15, 2026, 07:45 AM (IST)

जयपुर में 300 वर्ष पुरानी तीज की शाही सवारी

शाम 5:35 बजे त्रिपोलिया गेट से रवाना होकर तालकटोरा झील तक पहुंचेगी. शाही लवाजमे में हाथी, ऊंट, बैलगाड़ी और पारंपरिक रथ शामिल होंगे, जबकि 175 से अधिक लोक कलाकार राजस्थानी लोक संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे. देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यह आयोजन विशेष आकर्षण रहेगा. पर्यटक त्रिपोलिया गेट के सामने बने बरामदों से शाही सवारी का अवलोकन कर सकेंगे, साथ ही पारंपरिक घेवर, क्राफ्ट और फूड बाजार का भी आनंद ले सकेंगे.
 

07:45:12 Aug 15, 2026, 07:45 AM (IST)

चौगान स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह

80वें स्वतंत्रता दिवस पर चौगान स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ करेंगे ध्वजारोहण- सुबह 9:30 बजे मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे. इससे पहले अमर जवान ज्योति पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मंत्री राठौड़ शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे. समारोह में 37 उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचारियों और नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा. स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शारीरिक व्यायाम, बैंड वादन, राज्यपाल के संदेश का वाचन तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा.
 

07:45:04 Aug 15, 2026, 07:45 AM (IST)

पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित

स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह, DG कानून-व्यवस्था फहराएंगे तिरंगा- सुबह 8:30 बजे जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा. डीजी कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार अग्रवाल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. समारोह में पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी और मंत्रालयिक कर्मचारी मौजूद रहेंगे. इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा.
 

07:44:55 Aug 15, 2026, 07:44 AM (IST)

डीजी गोविंद गुप्ता राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) मुख्यालय में सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा. झालाना स्थित एसीबी परिसर में डीजी गोविंद गुप्ता राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इस अवसर पर एसीबी के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया जाएगा.

07:44:46 Aug 15, 2026, 07:44 AM (IST)

मदन राठौड़ बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़  सुबह 7:30 बजे बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सुबह 8:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. दोनों कार्यक्रमों में प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे
 

07:44:24 Aug 15, 2026, 07:44 AM (IST)

बड़ी चौपड़ पर सुबह 7:30 बजे होगा ध्वजारोहण

जयपुर - PCC ऑफिस में  7:30 बजे होगा ध्वजारोहण

जयपुर- बीजेपी ऑफिस में 8:30 बजे होगा ध्वजारोहण

चौगान स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे जिला स्तरीय समारोह का होगा आगाज

07:44:12 Aug 15, 2026, 07:44 AM (IST)

संभागीय आयुक्त कार्यालय और जिला कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण समारोह

 सुबह 8 बजे संभागीय आयुक्त वी. सरवन संभागीय आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जबकि सुबह 7:35 बजे जिला कलक्टर संदेश नायक कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण करेंगे. इस अवसर पर कलेक्ट्रेट में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 54 अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा.
 

07:42:43 Aug 15, 2026, 07:42 AM (IST)

परेड की सलामी लेंगे सीएम

सुबह 9:05 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डॉ. करणी सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां सुबह 9:10 बजे से 11:10 बजे तक आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे तथा प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे., समारोह के बाद मुख्यमंत्री जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान, आईजीएनपी बीकानेर पहुंचेंगे. यहां सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित "युवा संवाद : विकसित राजस्थान-2047" कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे और विकसित राजस्थान के विजन पर अपने विचार साझा करेंगे. कार्यक्रमों के समापन के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12:55 बजे नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
 

07:41:08 Aug 15, 2026, 07:41 AM (IST)

80वां स्वतंत्रता दिवस

आज देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले पर पहली बार ' वंदे मातरम्' की प्रस्तुति

07:40:33 Aug 15, 2026, 07:40 AM (IST)

स्वतंत्रता दिवस क बधाई

PM मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं.

07:39:52 Aug 15, 2026, 07:39 AM (IST)

श्री सांवलियाजी मंदिर में स्वतंत्रता दिवस पर विशेष साज-सज्जा

चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम और मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलियाजी मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकर्षक विद्युत साज-सज्जा की गई है. पूरे मंदिर परिसर को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है. मंदिर पर पड़ती केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी स्वतंत्रता दिवस की देशभक्ति की भावना को और खास बना रही है. रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाता मंदिर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंदिर की भव्य विद्युत सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है. रात के समय तिरंगे की रोशनी में सांवलियाजी मंदिर का दृश्य बेहद आकर्षक नजर आ रहा है.
 

07:33:59 Aug 15, 2026, 07:33 AM (IST)

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे ध्वजारोहण

जयपुर: 80वां स्वतंत्रता दिवस आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण. बड़ी चौपड़ पर कार्यक्रम का आयोजन. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे ध्वजारोहण.
 

07:03:08 Aug 15, 2026, 07:03 AM (IST)

जूली 8:00 बजे करेंगे बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण

देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस आज. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 7:00 बजे सिविल लाइंस स्थित सरकारी निवास पर करेंगे झंडारोहण. 7:30 बजे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पीसीसी मुख्यालय के झंडारोहण कार्यक्रम में होंगे शामिल. जूली 8:00 बजे करेंगे बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण.
 

07:01:40 Aug 15, 2026, 07:01 AM (IST)

जयपुर

 80वां स्वतंत्रता दिवस आज. सीएम भजनलाल शर्मा ने दी समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! कहा - आज का यह पावन दिन हमें उन अनगिनत वीर सपूतों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है, जिनके संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत में जीने का गौरव प्राप्त हुआ आइए, उनके सपनों और संकल्पों को अपने हृदय में संजोकर राष्ट्र की एकता अखंडता एवं गौरव को और सशक्त बनाएं तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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