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Pravasi Rajasthani Sangam Live: राजस्थान के लिए बेंगलुरू से आएगा बड़ा निवेश! संगम में जुटेंगे उद्योगपति और निवेशक

Pravasi Rajasthani Sangam News: प्रवासी राजस्थानी संगम 2026 का आयोजन 9 अगस्त को बेंगलुरू में होने जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे. संगम में देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति, निवेशक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. कार्यक्रम में राजस्थान में निवेश, उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी. हजारों करोड़ रुपये के संभावित निवेश प्रस्तावों पर भी बातचीत और समझौतों की उम्मीद है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 09, 2026, 09:14 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 02:24 PM IST
Pravasi Rajasthani Sangam Live: राजस्थान के लिए बेंगलुरू से आएगा बड़ा निवेश! संगम में जुटेंगे उद्योगपति और निवेशक
Image Credit: Pravasi Rajasthani Sangam News

Bengaluru Rajasthani Sangam: बेंगलुरू में आज राजस्थान की खास झलक देखने को मिलेगी. प्रवासी राजस्थानी संगम के जरिए राजस्थान अपनी संस्कृति के साथ-साथ अपनी औद्योगिक और निवेश क्षमता को भी दुनिया के सामने पेश करेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन में देश-दुनिया के प्रवासी राजस्थानी, बड़े उद्योगपति और निवेशक एक मंच पर जुटेंगे. माना जा रहा है कि संगम के दौरान राजस्थान में निवेश को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है.

14:24:18 Aug 09, 2026, 02:24 PM (IST)

14:22:51 Aug 09, 2026, 02:22 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

14:22:34 Aug 09, 2026, 02:22 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

13:48:40 Aug 09, 2026, 01:48 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

बेंगलुरू में बसे राजस्थानियों के लिए खास मौका, अपने प्रदेश से जुड़े इस बड़े आयोजन को लेकर प्रवासी समुदाय में खास उत्साह है. कार्यक्रम स्थल पर बढ़ती जा रही भीड़, अलग-अलग क्षेत्रों से प्रवासी राजस्थानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. संस्कृति से निवेश तक राजस्थान की तस्वीर, प्रवासी राजस्थानी संगम के जरिए सामाजिक जुड़ाव के साथ प्रदेश के विकास और निवेश की संभावनाओं को भी मंच मिलेगा.
 

13:48:23 Aug 09, 2026, 01:48 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

पूरे दिन चलेगा कार्यक्रम, सांस्कृतिक, सामाजिक और निवेश से जुड़े कई कार्यक्रम एक के बाद एक होंगे.
राजस्थान से दूर बेंगलुरू में दिखेगा राजस्थानी रंग, आयोजन में प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी. निवेश और उद्योग पर भी रहेगा खास फोकस, प्रवासी राजस्थानियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच कारोबारी संभावनाओं पर चर्चा होगी.

13:48:14 Aug 09, 2026, 01:48 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय की भारी भागीदारी, आयोजन स्थल पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. सतीश पूनिया का प्रवासी समुदाय की ओर से अभिनंदन, कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा.
 

13:48:07 Aug 09, 2026, 01:48 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

तीन चरणों में होगा प्रवासी राजस्थानी संगम, पूरे दिन अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बेंगलुरू में बसे राजस्थानियों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं.
 

13:45:57 Aug 09, 2026, 01:45 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

निवेश आएगा तो रोजगार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे, सरकार का फोकस निवेश को जमीन पर उतारकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है.
 

13:45:50 Aug 09, 2026, 01:45 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

भारत की विकास यात्रा में राजस्थान की बड़ी भूमिका है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान भी इस विकास की दौड़ में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
 

13:45:42 Aug 09, 2026, 01:45 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

बालोतरा के आसपास 100 किलोमीटर तक विकास का विस्तार होगा, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का असर आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर है.
 

13:45:34 Aug 09, 2026, 01:45 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

कर्नाटक जैसे राज्यों से आगे निकलने का लक्ष्य, राजस्थान को उद्योग, निवेश और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में काम किया जा रहा है.
 

13:45:27 Aug 09, 2026, 01:45 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

आने वाले वर्षों में राजस्थान विकास की दौड़ में बड़ी छलांग लगाएगा, प्रदेश कई बड़े राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ेगा.
 

13:45:19 Aug 09, 2026, 01:45 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी प्रदेश के विकास में अहम होगी, सरकार उन्हें राजस्थान की विकास यात्रा से जोड़ने पर जोर दे रही है.
 

13:44:03 Aug 09, 2026, 01:44 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

निवेश को लेकर बड़े फैसले और करार होंगे, राजस्थान में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए नए निवेश प्रस्तावों पर काम आगे बढ़ेगा.
 

13:43:53 Aug 09, 2026, 01:43 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

आज का प्रवासी राजस्थानी संगम बेहद शानदार आयोजन है, इसमें प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी और उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिल रही है.
 

13:43:47 Aug 09, 2026, 01:43 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

दुनिया की नजर अब राजस्थान पर है, प्रदेश में निवेश और विकास की संभावनाओं को लेकर देश-दुनिया के उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं.
 

13:43:39 Aug 09, 2026, 01:43 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

राजस्थान में निवेश करना अब पहले से आसान हुआ है, सरकार ने निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया है.

13:37:23 Aug 09, 2026, 01:37 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

इस कार्यक्रम में देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति और निवेशक जुटेंगे. कार्यक्रम में राजस्थान में निवेश, उद्योग, रोजगार, पर्यटन और नवाचार को लेकर अहम चर्चा होने की संभावना है. मुख्यमंत्री प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान के विकास में सक्रिय भागीदारी का आह्वान भी कर सकते हैं.

13:37:07 Aug 09, 2026, 01:37 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से बेंगलुरू के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री करीब 2.5 घंटे में बेंगलुरू पहुंचेंगे, जहां वे आज आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी संगम में शामिल होंगे।

13:33:57 Aug 09, 2026, 01:33 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

13:19:57 Aug 09, 2026, 01:19 PM (IST)

Pravasi Rajasthani Sangam

बेंगलुरू में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम राजस्थान और प्रवासी समाज के बीच नए कारोबारी और सामाजिक रिश्तों की दिशा तय करने वाला मंच बनकर सामने आया है. निवेश प्रस्तावों से लेकर पर्यटन, स्टार्टअप और रोजगार तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई. अब नजर इस बात पर रहेगी कि कार्यक्रम में सामने आए निवेश प्रस्तावों को राजस्थान में जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है.

13:19:47 Aug 09, 2026, 01:19 PM (IST)

Pravasi Rajasthani Sangam

संगम में राजस्थान के भविष्य को सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रखा गया है. पर्यटन, स्टार्टअप, कौशल विकास, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है. सरकार का फोकस इन क्षेत्रों के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर है.
 

13:19:31 Aug 09, 2026, 01:19 PM (IST)

Pravasi Rajasthani Sangam

प्रवासी राजस्थानी संगम में तीन बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके संगीतकार रिकी केज भी खास आकर्षण का केंद्र हैं. उनके जुड़ने से कार्यक्रम में संगीत और संस्कृति का रंग और गहरा हो गया है. आयोजन के जरिए राजस्थान की पहचान को वैश्विक मंच से जोड़ने की कोशिश नजर आ रही है.
 

13:19:14 Aug 09, 2026, 01:19 PM (IST)

Pravasi Rajasthani Sangam

प्रवासी राजस्थानी संगम में कारोबार और निवेश के साथ राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति भी नजर आ रही है. पारंपरिक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए बेंगलुरू में राजस्थान की रंग-बिरंगी विरासत की झलक दिखाई जा रही है. देश-विदेश से आए मेहमानों के लिए यह खास आकर्षण बना हुआ है.
 

13:19:02 Aug 09, 2026, 01:19 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानियों से संवाद करते हुए प्रदेश से उनके जुड़ाव और विकास में भागीदारी पर जोर दे सकते हैं. राजस्थान सरकार की निवेश नीतियों, उद्योग और रोजगार से जुड़ी संभावनाओं को भी इस मंच से सामने रखा जा रहा है.
 

13:18:49 Aug 09, 2026, 01:18 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

बेंगलुरू में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम में करीब 1300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को लेकर खास चर्चा है. उद्योगपति दिनेश कुमार जैन की कंपनी ‘ओये देशी’ की ओर से निवेश की घोषणा कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हो सकती है. राजस्थान में रोजगार और औद्योगिक विकास के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है.
 

13:18:38 Aug 09, 2026, 01:18 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

प्रवासी राजस्थानी संगम में राजस्थान में निवेश को लेकर खास फोकस है. उद्योगपति और निवेशक प्रदेश में उद्योग, रोजगार और कारोबार की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान कई निवेश प्रस्ताव सामने आने और महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद है.
 

13:12:05 Aug 09, 2026, 01:12 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

प्रवासी राजस्थानी संगम में शामिल होने के लिए देश-विदेश से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ प्रवासी राजस्थानी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. आयोजन स्थल पर राजस्थान की संस्कृति और कारोबारी संभावनाओं की झलक देखने को मिल रही है.

13:11:47 Aug 09, 2026, 01:11 PM (IST)

Bengaluru Rajasthani Sangam

बेंगलुरू में होने वाले प्रवासी राजस्थानी संगम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति और निवेशक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस आयोजन में राजस्थान के विकास और निवेश को लेकर कई अहम चर्चाएं होंगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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