/Pravasi Rajasthani Sangam Live: राजस्थान के लिए बेंगलुरू से आएगा बड़ा निवेश! संगम में जुटेंगे उद्योगपति और निवेशक

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Bengaluru Rajasthani Sangam: बेंगलुरू में आज राजस्थान की खास झलक देखने को मिलेगी. प्रवासी राजस्थानी संगम के जरिए राजस्थान अपनी संस्कृति के साथ-साथ अपनी औद्योगिक और निवेश क्षमता को भी दुनिया के सामने पेश करेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन में देश-दुनिया के प्रवासी राजस्थानी, बड़े उद्योगपति और निवेशक एक मंच पर जुटेंगे. माना जा रहा है कि संगम के दौरान राजस्थान में निवेश को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है.
#बेंगलुरु में मारवाड़ी युवा मंच के 450 सदस्यों की टीम
बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी संगम में बड़ी भूमिका, प्रवासी राजस्थानी संगम को सफल बनाने में जुटी है टीम, मारवाड़ी युवा मंच की टीम से खास बातचीत@RajGovOfficial @BhajanlalBjp @BabulalDhayal18 #PravasiRajasthaniSangam… pic.twitter.com/CpS6qsfuHa
#बेंगलुरु में मारवाड़ी युवा मंच के 450 सदस्यों की टीम
#Bengaluru में आज प्रवासी राजस्थानी संगम का भव्य आयोजन
सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में होंगे शामिल, तीन सत्रों में होगा भव्य आयोजन, पतंजलि योगपीठ के कर्नाटक स्टेट हेड भंवरलाल आर्य बोले - प्रवासी राजस्थानी संगम में ज्यादा से ज्यादा हो सहभागिता @BhajanlalBjp @RajGovOfficial… pic.twitter.com/EcpEd95XBF
#Bengaluru में आज प्रवासी राजस्थानी संगम का भव्य आयोजन
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बेंगलुरू में बसे राजस्थानियों के लिए खास मौका, अपने प्रदेश से जुड़े इस बड़े आयोजन को लेकर प्रवासी समुदाय में खास उत्साह है. कार्यक्रम स्थल पर बढ़ती जा रही भीड़, अलग-अलग क्षेत्रों से प्रवासी राजस्थानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. संस्कृति से निवेश तक राजस्थान की तस्वीर, प्रवासी राजस्थानी संगम के जरिए सामाजिक जुड़ाव के साथ प्रदेश के विकास और निवेश की संभावनाओं को भी मंच मिलेगा.
पूरे दिन चलेगा कार्यक्रम, सांस्कृतिक, सामाजिक और निवेश से जुड़े कई कार्यक्रम एक के बाद एक होंगे.
राजस्थान से दूर बेंगलुरू में दिखेगा राजस्थानी रंग, आयोजन में प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी. निवेश और उद्योग पर भी रहेगा खास फोकस, प्रवासी राजस्थानियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच कारोबारी संभावनाओं पर चर्चा होगी.
कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय की भारी भागीदारी, आयोजन स्थल पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. सतीश पूनिया का प्रवासी समुदाय की ओर से अभिनंदन, कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा.
तीन चरणों में होगा प्रवासी राजस्थानी संगम, पूरे दिन अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बेंगलुरू में बसे राजस्थानियों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं.
निवेश आएगा तो रोजगार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे, सरकार का फोकस निवेश को जमीन पर उतारकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है.
भारत की विकास यात्रा में राजस्थान की बड़ी भूमिका है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान भी इस विकास की दौड़ में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
बालोतरा के आसपास 100 किलोमीटर तक विकास का विस्तार होगा, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का असर आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर है.
कर्नाटक जैसे राज्यों से आगे निकलने का लक्ष्य, राजस्थान को उद्योग, निवेश और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में काम किया जा रहा है.
आने वाले वर्षों में राजस्थान विकास की दौड़ में बड़ी छलांग लगाएगा, प्रदेश कई बड़े राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ेगा.
प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी प्रदेश के विकास में अहम होगी, सरकार उन्हें राजस्थान की विकास यात्रा से जोड़ने पर जोर दे रही है.
निवेश को लेकर बड़े फैसले और करार होंगे, राजस्थान में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए नए निवेश प्रस्तावों पर काम आगे बढ़ेगा.
आज का प्रवासी राजस्थानी संगम बेहद शानदार आयोजन है, इसमें प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी और उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिल रही है.
दुनिया की नजर अब राजस्थान पर है, प्रदेश में निवेश और विकास की संभावनाओं को लेकर देश-दुनिया के उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं.
राजस्थान में निवेश करना अब पहले से आसान हुआ है, सरकार ने निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया है.
इस कार्यक्रम में देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति और निवेशक जुटेंगे. कार्यक्रम में राजस्थान में निवेश, उद्योग, रोजगार, पर्यटन और नवाचार को लेकर अहम चर्चा होने की संभावना है. मुख्यमंत्री प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान के विकास में सक्रिय भागीदारी का आह्वान भी कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से बेंगलुरू के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री करीब 2.5 घंटे में बेंगलुरू पहुंचेंगे, जहां वे आज आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी संगम में शामिल होंगे।
बेंगलुरू में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम राजस्थान और प्रवासी समाज के बीच नए कारोबारी और सामाजिक रिश्तों की दिशा तय करने वाला मंच बनकर सामने आया है. निवेश प्रस्तावों से लेकर पर्यटन, स्टार्टअप और रोजगार तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई. अब नजर इस बात पर रहेगी कि कार्यक्रम में सामने आए निवेश प्रस्तावों को राजस्थान में जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है.
संगम में राजस्थान के भविष्य को सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रखा गया है. पर्यटन, स्टार्टअप, कौशल विकास, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है. सरकार का फोकस इन क्षेत्रों के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर है.
प्रवासी राजस्थानी संगम में तीन बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके संगीतकार रिकी केज भी खास आकर्षण का केंद्र हैं. उनके जुड़ने से कार्यक्रम में संगीत और संस्कृति का रंग और गहरा हो गया है. आयोजन के जरिए राजस्थान की पहचान को वैश्विक मंच से जोड़ने की कोशिश नजर आ रही है.
प्रवासी राजस्थानी संगम में कारोबार और निवेश के साथ राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति भी नजर आ रही है. पारंपरिक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए बेंगलुरू में राजस्थान की रंग-बिरंगी विरासत की झलक दिखाई जा रही है. देश-विदेश से आए मेहमानों के लिए यह खास आकर्षण बना हुआ है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानियों से संवाद करते हुए प्रदेश से उनके जुड़ाव और विकास में भागीदारी पर जोर दे सकते हैं. राजस्थान सरकार की निवेश नीतियों, उद्योग और रोजगार से जुड़ी संभावनाओं को भी इस मंच से सामने रखा जा रहा है.
बेंगलुरू में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम में करीब 1300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को लेकर खास चर्चा है. उद्योगपति दिनेश कुमार जैन की कंपनी ‘ओये देशी’ की ओर से निवेश की घोषणा कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हो सकती है. राजस्थान में रोजगार और औद्योगिक विकास के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है.
प्रवासी राजस्थानी संगम में राजस्थान में निवेश को लेकर खास फोकस है. उद्योगपति और निवेशक प्रदेश में उद्योग, रोजगार और कारोबार की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान कई निवेश प्रस्ताव सामने आने और महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद है.
प्रवासी राजस्थानी संगम में शामिल होने के लिए देश-विदेश से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ प्रवासी राजस्थानी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. आयोजन स्थल पर राजस्थान की संस्कृति और कारोबारी संभावनाओं की झलक देखने को मिल रही है.
बेंगलुरू में होने वाले प्रवासी राजस्थानी संगम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति और निवेशक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस आयोजन में राजस्थान के विकास और निवेश को लेकर कई अहम चर्चाएं होंगी.