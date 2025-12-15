Bhajanlal Sharma live: राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन, जनता से लेकर नेताओं तक बधाइयों की बौछार

Bhajanlal Sharma live: जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है. जन्मदिन के पावन अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दिन की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन से की. वे सुबह-सुबह जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की. मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने स्वयं मुख्यमंत्री की पूजा करवाई और आशीर्वाद दिया. इस विशेष अवसर पर सीएम ने भगवान गणेश को मोदक भेंट किया, जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार करवाया गया था. पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख-समृद्धि, जनता के कल्याण और सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की कामना की. मंदिर में उनके साथ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग भी मौजूद रहे.