Bhajanlal Sharma live: राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन, जनता से लेकर नेताओं तक बधाइयों की बौछार

Bhajanlal Sharma 59th Birthday live: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है. जन्मदिन के शुभ अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दरबार में पहुंचे. वे जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद ले रहे हैं. मंदिर के महंत कैलाश शर्मा स्वयं सीएम की पूजा-अर्चना करवा रहे हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 15, 2025, 07:55 AM IST | Updated: Dec 15, 2025, 09:01 AM IST

Bhajanlal Sharma live: राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन, जनता से लेकर नेताओं तक बधाइयों की बौछार
Live Blog

Bhajanlal Sharma live: जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है. जन्मदिन के पावन अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दिन की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन से की. वे सुबह-सुबह जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की. मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने स्वयं मुख्यमंत्री की पूजा करवाई और आशीर्वाद दिया. इस विशेष अवसर पर सीएम ने भगवान गणेश को मोदक भेंट किया, जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार करवाया गया था. पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख-समृद्धि, जनता के कल्याण और सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की कामना की. मंदिर में उनके साथ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग भी मौजूद रहे.

09:00:13
Bhajanlal Sharma live : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे पिंजरापोल गौशाला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा,  पिंजरापोल गौशाला पहुंचे और गौसेवा ने और हवन में आहूतियां दी.इस दौरान मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी.श्री निवास, गायत्री राठौड़, RCDF एमडी श्रुति भारद्वाज भी मौजूद रहे.

09:00:53
Bhajanlal Sharma live : जन्मदिन पर सीएम भजनलाल का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

सीएम भजनलाल, दोपहर में 1:00 बजे से 2:35 बजे तक RUHS चिकित्सालय प्रतापनगर में आयोजित आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर और चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद दोपहर 3:30 बजे जवाहर कला केंद्र (JKK) में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.

08:21:11
Bhajanlal Sharma 59th Birthday live : डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने दी सीएम भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर डिप्टी CM डॉ प्रेमचंद बैरवा ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. और
सोशल मीडिया पर लिखा कि आपके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और सशक्त निर्णयों के कारण राजस्थान निरंतर प्रगति व विकास के पथ पर अग्रसर है. ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को साकार, करने में आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत.प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर यशस्वी नेतृत्व की मंगलकामना करता हूं.

08:18:59
Bhajanlal Sharma 59th Birthday live : मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सीएम के बर्थडे पर लगा मोदक का भोग

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर सबसे पहले सीएम मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और परिक्रमा कर चुके हैं. मंदिर में गणेश जी को मोदक का भोग लगाया गया. 

08:10:53
Bhajanlal Sharma 59th Birthday live

सुबह 8:00 बजे मुख्यमंत्री सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला पहुंचेंगे, जहां 8:00 से 9:00 बजे तक गौसेवा कार्यक्रम में भाग लेंगे. यहां वे रक्तदान शिविर का भी अवलोकन करेंगे.
 

08:07:38
Bhajanlal Sharma 59th Birthday live

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है. जन्मदिन के शुभ अवसर पर सीएम धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे. दिन की शुरुआत वे मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन और पूजा-अर्चना से कर रहे है. सुबह 7:10 बजे वे मंदिर पहुंचे और इसके बाद गोविंददेवजी मंदिर में दर्शन किए.

