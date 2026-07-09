/Ek Kadam Vikas Ki Aur Jaipur Rural Live : जयपुर ग्रामीण में विकास के नायकों का भव्य सम्मान समारोह

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: ज़ी राजस्थान के बहुप्रतीक्षित सामाजिक सरोकार कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' का आज जयपुर ग्रामीण में भव्य आयोजन किया जा रहा है. चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन विशिष्ट हस्तियों और कर्मयोगियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता और सेवा के माध्यम से न केवल जयपुर ग्रामीण का नाम रोशन किया है, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया है.
Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: ज़ी राजस्थान के बहुप्रतीक्षित सामाजिक सरोकार कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' का आज जयपुर ग्रामीण में भव्य आयोजन किया जा रहा है. चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन विशिष्ट हस्तियों और कर्मयोगियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता और सेवा के माध्यम से न केवल जयपुर ग्रामीण का नाम रोशन किया है, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया है.
चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में ज़ी राजस्थान की ये पहल समाज के अंतिम छोर तक विकास की किरण पहुंचाने का प्रयास है. आप सीधे देख सकेंगे कि कैसे एक छोटा सा प्रयास बड़े बदलाव की नींव बनता है.
ज़ी राजस्थान का ये कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि जयपुर ग्रामीण के भविष्य का एक रोडमैप भी है. शिक्षा से लेकर तकनीक तक, विकास की हर दिशा पर विशेषज्ञों के साथ सार्थक संवाद किया जाएगा.
प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जवाहर सिंह बेढम जी सहित कई दिग्गज जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. अतिथियों के आगमन के साथ ही विकास और प्रगति की चर्चाओं का दौर शुरू होगा.
ज़ी राजस्थान का यह विशेष मंच उन कर्मयोगियों को समर्पित है, जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में नई इबारत लिखी है. आज हम जयपुर ग्रामीण और दूदू क्षेत्र के उन गुमनाम नायकों को दुनिया के सामने ला रहे हैं.
आज का दिन जयपुर ग्रामीण के लिए गौरवमयी है, जहां ज़ी राजस्थान के 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम के जरिए हम अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे.