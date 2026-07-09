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Ek Kadam Vikas Ki Aur Jaipur Rural Live : जयपुर ग्रामीण में विकास के नायकों का भव्य सम्मान समारोह

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live : आज ज़ी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकारों के तहत जयपुर ग्रामीण की उन चुनिंदा प्रतिभाओं और संस्थाओं को सम्मानित कर रहा है, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, गोसेवा और जन-सेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। ज़ी राजस्थान चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. साथ ही, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा, बगरू विधायक कैलाश चंद वर्मा, पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और चाकसू के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी सम्मिलित होंगे. इन सभी दिग्गजों की उपस्थिति विकास की चर्चा और सम्मान समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी.

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byPragati Pant
Published: Jul 09, 2026, 09:54 AM|Updated: Jul 09, 2026, 10:03 AM
Ek Kadam Vikas Ki Aur Jaipur Rural Live : जयपुर ग्रामीण में विकास के नायकों का भव्य सम्मान समारोह
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Aur LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: ज़ी राजस्थान के बहुप्रतीक्षित सामाजिक सरोकार कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' का आज जयपुर ग्रामीण में भव्य आयोजन किया जा रहा है. चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन विशिष्ट हस्तियों और कर्मयोगियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता और सेवा के माध्यम से न केवल जयपुर ग्रामीण का नाम रोशन किया है, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया है.

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Live

चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में ज़ी राजस्थान की ये पहल समाज के अंतिम छोर तक विकास की किरण पहुंचाने का प्रयास है. आप सीधे देख सकेंगे कि कैसे एक छोटा सा प्रयास बड़े बदलाव की नींव बनता है.

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Live

ज़ी राजस्थान का ये कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि जयपुर ग्रामीण के भविष्य का एक रोडमैप भी है. शिक्षा से लेकर तकनीक तक, विकास की हर दिशा पर विशेषज्ञों के साथ सार्थक संवाद किया जाएगा.

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Live

प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जवाहर सिंह बेढम जी सहित कई दिग्गज जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. अतिथियों के आगमन के साथ ही विकास और प्रगति की चर्चाओं का दौर शुरू होगा.

09:55:09 Jul 09, 2026, 09:55 AM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live

ज़ी राजस्थान का यह विशेष मंच उन कर्मयोगियों को समर्पित है, जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में नई इबारत लिखी है. आज हम जयपुर ग्रामीण और दूदू क्षेत्र के उन गुमनाम नायकों को दुनिया के सामने ला रहे हैं.

09:54:50 Jul 09, 2026, 09:54 AM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live

आज का दिन जयपुर ग्रामीण के लिए गौरवमयी है, जहां ज़ी राजस्थान के 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम के जरिए हम अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे. 

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