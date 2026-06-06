/Ek Kadam Vikas Ki Ore Live: ज़ी राजस्थान न्यूज के मंच पर कोटपूतली-बहरोड़ की औद्योगिक प्रगति और विकास की महाचर्चा

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Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli-Behror: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल ने सामाजिक सरोकार की अपनी पहल के तहत कोटपूतली-बहरोड़ जिले में आज 6 जून को ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रदेश का एक महत्वपूर्ण और औद्योगिक रूप से विकसित जिला है, जो दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) पर स्थित होने के कारण यह एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी है. यह क्षेत्र ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, कृषि-आधारित उद्योगों और फार्मास्यूटिकल्स का एक बड़ा औद्योगिक हब बन गया है. आज ज़ी राजस्थान एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम के जरिए देश और प्रदेश में कोटपूतली-बहरोड़ का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया.
Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli-Behror: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल ने सामाजिक सरोकार की अपनी पहल के तहत कोटपूतली-बहरोड़ जिले में आज 6 जून को ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रदेश का एक महत्वपूर्ण और औद्योगिक रूप से विकसित जिला है, जो दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) पर स्थित होने के कारण यह एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी है. यह क्षेत्र ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, कृषि-आधारित उद्योगों और फार्मास्यूटिकल्स का एक बड़ा औद्योगिक हब बन गया है. आज ज़ी राजस्थान एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम के जरिए देश और प्रदेश में कोटपूतली-बहरोड़ का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया.
कोटपूतली-बहरोड़ की हस्तियों का कार्यक्रम में हुआ सम्मान
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 6, 2026
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विशिष्ट अतिथि बानसूर से MLA देवी सिंह शेखावत ने की कार्यक्रम की सराहना
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विशेष अतिथि RCA एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने कार्यक्रम में साक्षा किए अपना विचार
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चीफ गेस्ट UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने की कार्यक्रम की सराहना
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कार्यक्रम में कोटपूतली-बहरोड़ के विकास को लेकर पैनल से चर्चा...
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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम पर रखे अपने विचार
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ज़ी राजस्थान के मंच पर कोटपूतली-बहरोड़ की हस्तियों का सम्मान
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चीफ गेस्ट राजस्थान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा
Ek Kadam Vikas Ki Ore : कोटपूतली में 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ@drmanish_zee @byadavbjp @officialkharra #EkKadamVikasKiOre #RajasthanDevelopment #Kotputli #GoodGovernance #DevelopmentDialogue pic.twitter.com/2CeYq7GBA9— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 6, 2026
Ek Kadam Vikas Ki Ore LIVE : Kotputli में 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम | Zee Rajasthan Exclusive #EkKadamVikasKiOre #Kotputli #KotputliNews #RajasthanDevelopment #ViksitRajasthan #RajasthanNews #ZeeRajasthanExclusive #LiveProgram https://t.co/qvEE8EakS8— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 6, 2026
जी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने वो सभी अतिथियों के साथ दीप प्रज्जवलन से कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की.
विशिष्ट अतिथि विराटनगर से MLA कुलदीप धनखड़, बानसूर से MLA देवी सिंह शेखावत, कोटपूतली से MLA हंसराज पटेल, विशेष अतिथि RCA एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव, कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्टर अर्पणा यादव, पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह चौधरी शामिल होंगे.
कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शामिल होंगे.
ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल आज शनिवार 6 जून को 2026 को सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोटपूतली-बहरोड़ जिले में विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर कोटपूतली-बहरोड़' आयोजित किया जा रहा है.