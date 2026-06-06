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Ek Kadam Vikas Ki Ore Live: ज़ी राजस्थान न्यूज के मंच पर कोटपूतली-बहरोड़ की औद्योगिक प्रगति और विकास की महाचर्चा

Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli-Behror: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल आज शनिवार 6 जून को 2026 को सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोटपूतली-बहरोड़ जिले में विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर कोटपूतली-बहरोड़' आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवा और मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शामिल हुए. वहीं, विशिष्ट अतिथि विराटनगर से MLA कुलदीप धनखड़, बानसूर से MLA देवी सिंह शेखावत, कोटपूतली से MLA हंसराज पटेल, विशेष अतिथि RCA एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव, कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्टर अर्पणा यादव, पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह चौधरी शामिल हुए. 
 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 06, 2026, 01:49 PM|Updated: Jun 06, 2026, 07:50 PM
Ek Kadam Vikas Ki Ore Live: ज़ी राजस्थान न्यूज के मंच पर कोटपूतली-बहरोड़ की औद्योगिक प्रगति और विकास की महाचर्चा
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli-Behror

Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli-Behror: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल ने सामाजिक सरोकार की अपनी पहल के तहत कोटपूतली-बहरोड़ जिले में आज 6 जून को ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रदेश का एक महत्वपूर्ण और औद्योगिक रूप से विकसित जिला है, जो दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) पर स्थित होने के कारण यह एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी है. यह क्षेत्र ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, कृषि-आधारित उद्योगों और फार्मास्यूटिकल्स का एक बड़ा औद्योगिक हब बन गया है. आज ज़ी राजस्थान एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम के जरिए देश और प्रदेश में कोटपूतली-बहरोड़ का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया.

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