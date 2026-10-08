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Hai Naman Unko: ज़ी राजस्थान समय-समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहा है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है. इसी कड़ी में ज़ी राजस्थान आज गुरुवार 8 अक्टूबर को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों और उनके परिवारों के सम्मान को सम्मानित करा रहा है. ‘है नमन उनको’ जैसे विशेष कार्यक्रम के जरिए शहीदों की वीरांगनाओं के त्याग, साहस और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है. इन परिवारों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन उनके त्याग और देशभक्ति की भावना आज भी समाज के लिए प्रेरणा है. ज़ी राजस्थान ऐसे वीर सपूतों की शहादत को याद करने के साथ उनके परिवारों के योगदान को भी मंच दे रहा है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा की अध्यक्षता में हो रहा है.
कार्यक्रम में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंच चुके हैं. चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने उनका स्वागत किया.
मंच सज चुका है. मेहमान पहुंच चुके हैं. सिंगर रविन्द्र उपाध्याय ने अपने भक्ति गीतों से वहां का समां बांध दिया है.
‘है नमन उनको’ कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में संपन्न होगा. गायक रविन्द्र उपाध्याय ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे.
सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे.
कार्यक्रम में शहीद जवानों के साथ उनके परिवारों के साहस, त्याग और देश के प्रति गर्व की भावना को भी सम्मान दिया जाएगा.
ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘है नमन उनको’ में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा.