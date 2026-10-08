Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Hai Naman Unko: शहीदों की वीरांगनाओं को सलाम, ज़ी राजस्थान ‘है नमन उनको’ में कर रहा सम्मान
Live Now

Hai Naman Unko: शहीदों की वीरांगनाओं को सलाम, ज़ी राजस्थान ‘है नमन उनको’ में कर रहा सम्मान

Hai Naman Unko: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल समय-समय पर सामाजिक सरोकार निभाता रहा है. यह अपने दर्शकों तक न केवल खबरें पहुंचाता है बल्कि देश-समाज का मान बढ़ाने वालों का भी सम्मान करता है. इसी के तहत आज गुरुवार  8 अक्टूबर को ZEE Rajasthan शहीद जवानों और उनकी वीरांगनाओं को ‘है नमन उनको’ कार्यक्रम के जरिए सम्मानित कर रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Oct 08, 2026, 12:23 PM IST | Updated:Oct 08, 2026, 12:36 PM IST
Hai Naman Unko: शहीदों की वीरांगनाओं को सलाम, ज़ी राजस्थान ‘है नमन उनको’ में कर रहा सम्मान
Image Credit: शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मान देने की पहल.

Hai Naman Unko: ज़ी राजस्थान समय-समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहा है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है. इसी कड़ी में ज़ी राजस्थान आज गुरुवार 8 अक्टूबर को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों और उनके परिवारों के सम्मान को सम्मानित करा रहा है. ‘है नमन उनको’ जैसे विशेष कार्यक्रम के जरिए शहीदों की वीरांगनाओं के त्याग, साहस और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है. इन परिवारों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन उनके त्याग और देशभक्ति की भावना आज भी समाज के लिए प्रेरणा है. ज़ी राजस्थान ऐसे वीर सपूतों की शहादत को याद करने के साथ उनके परिवारों के योगदान को भी मंच दे रहा है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा की अध्यक्षता में हो रहा है.

12:36:15 Oct 08, 2026, 12:36 PM (IST)

है नमन उनको कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि

कार्यक्रम में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंच चुके हैं. चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने उनका स्वागत किया. 

12:24:51 Oct 08, 2026, 12:24 PM (IST)

सिंगर रविन्द्र उपाध्याय

12:22:18 Oct 08, 2026, 12:22 PM (IST)

नमन है उनको कार्यक्रम शुरू

मंच सज चुका है. मेहमान पहुंच चुके हैं. सिंगर रविन्द्र उपाध्याय ने अपने भक्ति गीतों से वहां का समां बांध दिया है.

12:02:19 Oct 08, 2026, 12:02 PM (IST)

डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम

‘है नमन उनको’ कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में संपन्न होगा. गायक रविन्द्र उपाध्याय ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे.

12:01:36 Oct 08, 2026, 12:01 PM (IST)

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि

सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे.

12:01:00 Oct 08, 2026, 12:01 PM (IST)

है नमन उनको- Live

12:00:39 Oct 08, 2026, 12:00 PM (IST)

वीर जवानों के परिवारों के त्याग को नमन

कार्यक्रम में शहीद जवानों के साथ उनके परिवारों के साहस, त्याग और देश के प्रति गर्व की भावना को भी सम्मान दिया जाएगा.

12:00:19 Oct 08, 2026, 12:00 PM (IST)

Hai Naman Unko

ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘है नमन उनको’ में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेंडिंग न्यूज़

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
25 साल की बेमिसाल सेवा: राजस्थान में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, हाथ में मशाल थामे नजर आए सीएम भजनलाल
2
3
4
5