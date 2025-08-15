Swatantrata Diwas 2025 Live Update: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज के दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज के बाद आजादी मिली थी. स्वाधीनता दिवस का अवसर पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. वहीं राजस्थान में भी इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं. अनेक जगहों पर झंडारोहण किया जाएगा और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

