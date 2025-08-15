Zee Rajasthan
Swatantrata Diwas 2025 Live Update: 'जय हिंद, जय भारत' के गगनभेदी जयकारों से गूंज रहा राजस्थान, जानें ध्वजारोहण से जुड़े अपडेट्स

Swatantrata Diwas 2025 Live Update: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज पूरे देश में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है. चारों तरफ देश भक्ति के गाने गूंज रहे हैं. हर कोई देश भक्ति से सराबोर हो चुका है. आज 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपनी आजादी के 78 साल पूरे कर लिए हैं, इसको लेकर राजस्थान के अलग-अलग जगह पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 15, 2025, 08:25 IST | Updated: Aug 15, 2025, 09:31 IST

Swatantrata Diwas 2025 Live Update
Live Blog

Swatantrata Diwas 2025 Live Update: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज के दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज के बाद आजादी मिली थी. स्वाधीनता दिवस का अवसर पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. वहीं राजस्थान में भी इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं. अनेक जगहों पर झंडारोहण किया जाएगा और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

09:31:01
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

जोधपुर 79 वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे सम्बोधित कहा आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का आज का दिन है, जिन्होंने अनगिनत पीड़ा सही मैं उन जाबाज सेनिको व वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, प्रदेशवासियों की सुरक्षा में जुटे पुलिकर्मियों संगठनों को धन्यवाद अर्पित करता हूं, गौरवशाली भूमि जोधपुर में आयोजित हो रहा है राज्य स्तरीय समारोह स्वतंत्रता के सेनानियों के सपने को प्रधानमंत्री मोदी पूरे कर रहे है, हमारी अर्थव्यवस्था जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी.

09:28:57
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

बूंदी, स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह आज पुलिस परेड ग्राउंड में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने किया ध्वजारोहण, ली मार्च पास्ट की ली सलामी , जिला स्तरीय समारोह में 38 प्रतिभाएं होंगी सम्मानित, जिला प्रमुख चंद्रावती कवर विधायक हरिमोहन शर्मा SP राजेंद्र कुमार मीणा, ADM सुदर्शन सिंह तोमर, ASP उमा शर्मा SDM लक्ष्मीकांत मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रवि वर्मा रहे मौजूद.

09:08:18
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

जयपुर, चहलूम (चालीसवां) के अवसर पर यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव, दोपहर 1:30 बजे जुलूस मौहल्ला पन्नीगरान इमाम बाडा, सुभाष चौक से रवाना होकर, चार दरवाजा, सुभाष चौक सर्किल, जोरावर सिंह गेट होते हुए पहुंचेगा कर्बला, रामगंज चौपड, सुभाष चौक, बासबदनपुरा से चार दरवाजा की तरफ आने वाले, सामान्य यातायात को डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा समानान्तर मार्गों से
जुलूस के दौरान आवश्यकता अनुसार अलग-अलग मार्गों पर, डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा ट्रैफिक, जुलूस के मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग रहेगी निषेध.

08:50:40
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

Sikar: शहर सहित आस पास आंचल में अलसुबह दिखाई दिया कोहरा. गर्मी के मौसम मे भी आज दिखाई दिया कोहरा, वाहन चालक लाईट जलाकर सफर करते आए नजर, बाईपास रोड़ सहित आस पास के इलाके में दिखाई दिया कोहरा, कल दिन में हुई थी बारिश, बारिश के बाद मौसम में नमी होने पर छाया कोहरा, अगस्त के माह में पहली बार दिखाई दिया कोहरा.

08:14:16
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

जयपुर कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण, गगनभेदी जयकारों से गूंजा परिसर. कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने किया ध्वजारोहण. ADM से लेकर SDM तक और अधिकारी-कार्मिक रहे मौजूद. पूरा प्रशासनिक परिवार तिरंगे के सम्मान में सलाम करता दिखा. ADM विनीता सिंह, आशीष कुमार, देवेंद्र जैन, कुंतल विश्नोई, संतोष मीना, मुकेश मूंड, SDM राजेश जाखड़ सहित अधिकारी-कमर्चारी रहे मौजूद. कलक्टर ने सभी अधिकारियों-कार्मिकों को दी बधाई. जिला कलक्टर ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं.    

08:13:40
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

भरतपुर एएसपी मुख्यालय सतीश यादव सम्मानित, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया सम्मानित, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित,जोधपुर में हुए सम्मान समारोह में दिया गया राष्ट्रपति मैडल, बेहतर पुलिसिंग,एटीएस व एसीबी में सराहनीय विशिष्ठ सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया.

07:35:10
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

सीएम भजनलाल शर्मा ने दी बधाई. कहा- सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! माँ भारती की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन! आइए, इस अवसर पर हम सभी एकजुट होकर समृद्ध, सशक्त और विकसित राजस्थान के निर्माण का संकल्प लें और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें. 

07:32:40
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

जयपुर: स्वतंत्रता दिवस आज, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं. सोशल मीडिया एक्स पर लिखा आज़ादी के महापर्व "स्वतंत्रता दिवस" की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. मैं उन सभी आज़ादी के अमर नायकों को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, असीम त्याग और महान बलिदान से अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमें आज़ादी दिलाई. उनका हर बलिदान हमारे दिलों में अमिट है और उनकी वीरगाथाएं सदैव हमें प्रेरित करती रहेंगी. आइए, इस पावन दिवस पर हम संकल्प लें कि उनकी कुर्बानियों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे और भारत को केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, समृद्ध और प्रेम से परिपूर्ण देश बनाएंगे. जय हिंद.    

07:32:00
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

Jalore: जिले में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जा रहा है आजादी का पर्व. शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम में होगा जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह. विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग करेंगे ध्वजारोहण. मार्च पास्ट की सलामी लेंगे और करेंगे उद्बोधन, जिले में उत्कृष्ट कार्य के लिए 79 व्यक्तियों व संस्थाओं को किया जाएगा सम्मानित. महामहिम राज्यपाल का संदेश होगा पठन सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम होंगे आयोजित कलेक्टर, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन रहेंगे मौजूद.

07:31:15
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

जयपुर नगर निगम ग्रेटर में सुबह 8.30 बजे ध्वजारोहण. निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर करेंगी ध्वजारोहण. निगम हेरिटेज में मेयर कुसुम यादव करेगी ध्वजारोहण. सुबह 8.30 बजे मेयर कुसुम यादव करेगी ध्वजारोहण.    

07:30:42
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

जयपुर: जिला कलेक्ट्रेट में सुबह 7:30 बजे होगा ध्वजारोहण. जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी करेंगे ध्वजारोहण. संभागीय आयुक्त कार्यालय में सुबह 8 बजे होगा ध्वजारोहण. संभागीय आयुक्त पूनम करेंगी ध्वजारोहण. चौगान स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सुबह 9:30 बजे करेंगे ध्वजारोहण. उत्क़ृष्ट कार्य करने वालों का होगा सम्मान.    

07:30:09
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

जोधपुर: राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस का समारोह आज. जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वाधीनता दिवस समारोह में करेंगे शिरकत. सुबह 8.30 पर सर्किट हाउस में ध्वजारोहण. सुबह 8.55 - शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करेंगे. सुबह 9.05 - बरकतुल्ला स्टेडियम, स्वतंत्रता दिवस समारोह सुबह 11.15 - सर्किट हाउस पहुंचेंगे. दोपहर 12.20 - जोधपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान.    
 

07:29:31
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

पीसीसी में झंडारोहण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा करेंगे झंडारोहण. बड़ी चौपड़ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे ध्वजारोहण.

07:29:09
Swatantrata Diwas 2025 Live Update

जयपुर: स्वतंत्रता दिवस समारोह आज. केंद्रीय राजस्व परिसर में सुबह 9:10 बजे ध्वजारोहण. समारोह CGST के मुख्य अतिथि अनुज गोगिया करेंगे ध्वजारोहण. सुबह 9:13 बजे CGST के मुख्य आयुक्त का संबोधन. समारोह के मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार का भी संबोधन. सुबह 9:25 बजे संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. CGST और इनकम टैक्स के अधिकारी के कार्मिक समारोह में होंगे शामिल.

