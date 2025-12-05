Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Kathavachak Indresh Upadhyay Wedding Updates Live: तिरुपति बालाजी मंदिर के गुंबद जैसे अद्भुत मंडप के नीचे शादी के फेरे लेंगे इंद्रेश उपाध्याय -शिप्रा

Kathavachak Indresh Shipra Marriage News : वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का इंतजार अब बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है. शादी की रस्में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और कुछ ही देर में उनके सिर पर सेहरा सजने वाला है. जयपुर के ताज आमेर होटल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इंद्रेश उपाध्याय की शाही बारात किस समय निकलेगी और किस भव्यता के साथ उनका स्वागत होगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 05, 2025, 10:19 AM IST | Updated: Dec 05, 2025, 10:19 AM IST

Trending Photos

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी वालों की बल्ले-बल्ले! सोना-चांदी हो गया इतना सस्ता कि दुकानों पर लगी दौड़-भाग, जानें नए रेट्स
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी वालों की बल्ले-बल्ले! सोना-चांदी हो गया इतना सस्ता कि दुकानों पर लगी दौड़-भाग, जानें नए रेट्स

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कोहरा-शीतलहर का डबल अटैक, सर्दी तोड़ रही रिकॉर्ड! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी रिपोर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कोहरा-शीतलहर का डबल अटैक, सर्दी तोड़ रही रिकॉर्ड! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी रिपोर्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थानी भाषा में गपोड़िया का क्या अर्थ होता है?
11 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थानी भाषा में गपोड़िया का क्या अर्थ होता है?

राजस्थान में तेज बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी! सीकर, चूरू, झुंझुनूं में शीतलहर अलर्ट - पढ़ें शाम का मौसम अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में तेज बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी! सीकर, चूरू, झुंझुनूं में शीतलहर अलर्ट - पढ़ें शाम का मौसम अपडेट

Kathavachak Indresh Upadhyay Wedding Updates Live: तिरुपति बालाजी मंदिर के गुंबद जैसे अद्भुत मंडप के नीचे शादी के फेरे लेंगे इंद्रेश उपाध्याय -शिप्रा
Live Blog

Kathavachak Indresh Upadhyay Wedding Updates LIVE: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. 5 दिसंबर को जयपुर स्थित फाइव-स्टार होटल ताज आमेर में उनका भव्य विवाह समारोह आयोजित हो रहा है. इस शाही शादी के लिए फिल्म जगत, आध्यात्मिक क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को विशेष निमंत्रण भेजा गया है. इस हाई-प्रोफाइल विवाह में कई दिग्गज मेहमान शामिल हो रहे हैं.

09:21:35
इंद्रेश उपाध्याय-शिप्रा शादी लाइव

जयपुर में सेहराबंदी की रस्म के बाद कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात भव्य रूप से निकाली जाएगी. सुबह 10:30 बजे वृंदावन से आए पंडित और आचार्य वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनके विवाह के पवित्र फेरे करवाएंगे. शादी से पहले ही उनकी मंगेतर द्वारा मेहंदी लगाने का सुंदर दृश्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
 

09:14:21
इंद्रेश उपाध्याय शिप्रा वेडिंग लाइव ब्लॉग

इंद्रेश उपाध्याय आज अभिजीत बेला के शुभ मुहूर्त में परिणय सूत्र में बंधेंगे. राजधानी जयपुर के आमेर स्थित कुन्दन-वन विवाह स्थल पूरी तरह वैदिक रीति-परंपराओं के अनुरूप सजाया गया है. सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलने वाले इस विवाह समारोह में संत-समाज, रामानुज परंपरा से जुड़े महंत, प्रसिद्ध कथावाचक और धार्मिक जगत की प्रमुख विभूतियों की उपस्थिति रहेगी. 
 

08:31:01
राजस्थान इंद्रेश उपाध्याय शादी अपडेट

कौन है इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की दुल्हनिया ?
जानकारी के अनुसार कथावाचक इंद्रेस उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा हैं. जो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और एक सम्मानित परिवार से आती हैं. शिप्रा के पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रह रहा है. शिप्रा और उनके परिवार की गहरी धार्मिक आस्था को देखते हुए ये रिश्ता तय किया गया है

08:27:54
Indresh Upadhyay wedding venue

जयपुर का होटल ताज आमेर अरावली पहाड़ियों पर बसा है. जो 5 स्टार होटल है. राजस्थान की शाही विरासत और कलात्मकता को दिखाता ये होटल अपनी भव्यता और विश्व स्तरीय मेहनमाननवाजी के लिए भी जाना जाता है.
 

08:26:51
Indresh Upadhyay marriage ceremony

इस विवाह में शामिल  धर्म और आध्यात्म से जुड़े कई बड़े चेहरे पहुंच सकते है, जिसमें जगतगुरु रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृ्ष्ण शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के मंहत अंजन गोस्वामी.

08:26:27
Indresh Upadhyay Shipra wedding live update

इंद्रेश उपाध्याय, युवाओं में पॉपुलर हैं. ऐसे में होटल के बाहर बाउंसर्स की फौज है. होटल में की भी तरह की वीडियो ग्राफी पर रोक है. आए मेहमानों को भी ऐसा करने से रोका गया है. होटल पर प्रवेश भी कार्ड देखकर हो रहा है. जानकारी के मुताबिक करीब 250 बाउंसर लगाये गये हैं.

08:26:02
Shipra Indresh Upadhyay marriage

आज विवाह है और इससे पहले वृंदावन से हल्दी-संगीत-मेंहदी के साथ ही पारंपरिक रस्मों का आयोजन किया गया था. हाथी-घोड़ा, ढोल -नगाड़े, पारंपरिक पोशाक और धूमधड़ाका दिखा था. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें तेजी से वायरल हुई थी.
 

08:25:33
Indresh Upadhyay Wedding Updates LIVE

बस कुछ ही देर बाद इंद्रेश उपाध्याय को सेहरा बांधा जाएगा. ये समय 8.30 सुबह के आस पास का बताया जा रहा है. यहीं से बारात निकलेगी. कुछ देर बार करीब 10.40 पर होटल के ही जैगढ़ लॉन में फेरे और विवाह की बाकी रस्में होनी है.
 

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news