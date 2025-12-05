Kathavachak Indresh Shipra Marriage News : वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का इंतजार अब बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है. शादी की रस्में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और कुछ ही देर में उनके सिर पर सेहरा सजने वाला है. जयपुर के ताज आमेर होटल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इंद्रेश उपाध्याय की शाही बारात किस समय निकलेगी और किस भव्यता के साथ उनका स्वागत होगा.
Kathavachak Indresh Upadhyay Wedding Updates LIVE: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. 5 दिसंबर को जयपुर स्थित फाइव-स्टार होटल ताज आमेर में उनका भव्य विवाह समारोह आयोजित हो रहा है. इस शाही शादी के लिए फिल्म जगत, आध्यात्मिक क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को विशेष निमंत्रण भेजा गया है. इस हाई-प्रोफाइल विवाह में कई दिग्गज मेहमान शामिल हो रहे हैं.
जयपुर में सेहराबंदी की रस्म के बाद कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात भव्य रूप से निकाली जाएगी. सुबह 10:30 बजे वृंदावन से आए पंडित और आचार्य वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनके विवाह के पवित्र फेरे करवाएंगे. शादी से पहले ही उनकी मंगेतर द्वारा मेहंदी लगाने का सुंदर दृश्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
इंद्रेश उपाध्याय आज अभिजीत बेला के शुभ मुहूर्त में परिणय सूत्र में बंधेंगे. राजधानी जयपुर के आमेर स्थित कुन्दन-वन विवाह स्थल पूरी तरह वैदिक रीति-परंपराओं के अनुरूप सजाया गया है. सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलने वाले इस विवाह समारोह में संत-समाज, रामानुज परंपरा से जुड़े महंत, प्रसिद्ध कथावाचक और धार्मिक जगत की प्रमुख विभूतियों की उपस्थिति रहेगी.
कौन है इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की दुल्हनिया ?
जानकारी के अनुसार कथावाचक इंद्रेस उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा हैं. जो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और एक सम्मानित परिवार से आती हैं. शिप्रा के पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रह रहा है. शिप्रा और उनके परिवार की गहरी धार्मिक आस्था को देखते हुए ये रिश्ता तय किया गया है
जयपुर का होटल ताज आमेर अरावली पहाड़ियों पर बसा है. जो 5 स्टार होटल है. राजस्थान की शाही विरासत और कलात्मकता को दिखाता ये होटल अपनी भव्यता और विश्व स्तरीय मेहनमाननवाजी के लिए भी जाना जाता है.
इस विवाह में शामिल धर्म और आध्यात्म से जुड़े कई बड़े चेहरे पहुंच सकते है, जिसमें जगतगुरु रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृ्ष्ण शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के मंहत अंजन गोस्वामी.
इंद्रेश उपाध्याय, युवाओं में पॉपुलर हैं. ऐसे में होटल के बाहर बाउंसर्स की फौज है. होटल में की भी तरह की वीडियो ग्राफी पर रोक है. आए मेहमानों को भी ऐसा करने से रोका गया है. होटल पर प्रवेश भी कार्ड देखकर हो रहा है. जानकारी के मुताबिक करीब 250 बाउंसर लगाये गये हैं.
आज विवाह है और इससे पहले वृंदावन से हल्दी-संगीत-मेंहदी के साथ ही पारंपरिक रस्मों का आयोजन किया गया था. हाथी-घोड़ा, ढोल -नगाड़े, पारंपरिक पोशाक और धूमधड़ाका दिखा था. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें तेजी से वायरल हुई थी.
बस कुछ ही देर बाद इंद्रेश उपाध्याय को सेहरा बांधा जाएगा. ये समय 8.30 सुबह के आस पास का बताया जा रहा है. यहीं से बारात निकलेगी. कुछ देर बार करीब 10.40 पर होटल के ही जैगढ़ लॉन में फेरे और विवाह की बाकी रस्में होनी है.