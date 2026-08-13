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Rajasthan Nikay Chunav Lottery Live: कुर्सी सुरक्षित या खेल खत्म? आरक्षण की पर्चियां तय कर रही दिग्गजों का अगला राजनीतिक ठिकाना

Rajasthan Nikay Chunav Lottery Live: राजस्थान में 309 निकाय प्रमुखों के पदों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है. LSG सेकेट्री रवि जैन की अध्यक्षता में लॉटरी होगी और स्कूली बच्ची पर्ची निकालेगी. आज तय होगा कौनसी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, जिससे कई दावेदारों का चुनावी मैदान बदल सकता है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 13, 2026, 11:21 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 11:21 AM IST
Rajasthan Nikay Chunav Lottery Live: कुर्सी सुरक्षित या खेल खत्म? आरक्षण की पर्चियां तय कर रही दिग्गजों का अगला राजनीतिक ठिकाना
Image Credit: LSG सेकेट्री रवि जैन की अध्यक्षता में लॉटरी निकल रही.

Rajasthan Nikay Chunav Lottery Live: प्रदेश के 309 निकाय प्रमुखों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है. LSG सेकेट्री रवि जैन की अध्यक्षता में यह लॉटरी निकाली जा रही है. खास बात यह है कि निकाय प्रमुखों की लॉटरी एक स्कूली बच्ची द्वारा निकाली जाएगी. इस प्रक्रिया के जरिए तय होगा कि कौनसी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी. निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए नए सिरे से लॉटरी निकाली जा रही है.

आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही राजनीतिक दलों में टिकट की लॉबिंग तेज होने की संभावना है. आरक्षण में बदलाव से कई संभावित दावेदारों का चुनावी मैदान भी बदल सकता है. यदि किसी दावेदार की मनपसंद सीट आरक्षित हो जाती है, तो उसे चुनाव लड़ने के लिए नया ठिकाना तलाशना पड़ सकता है. ऐसे में आज होने वाली लॉटरी पर दावेदारों और राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है.

11:21:06 Aug 13, 2026, 11:21 AM (IST)

OBC की निकाली जा रही लॉटरी

अजमेर संभाग की 10 सीटें ओबीसी (OBC) वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं. इनमें नावां, नागौर, हमीरगढ़, रियाबाड़ी, सरवाड़, लाडनूं, जायल, डीडवाना, बासनी और जैतारण शामिल हैं. इन 10 आरक्षित सीटों में से तीन सीटें- जायल, लाडनूं और नावां- ओबीसी महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित की गई हैं.

11:12:27 Aug 13, 2026, 11:12 AM (IST)

जयपुर संभाग


जयपुर संभाग में मंडावर, मालाखेड़ा, लबाण, वाटिका, रामगढ़ पचवारा और मंडावरी सीटों को ST वर्ग के लिए चिन्हित/आरक्षित किया गया है. इन चिन्हित सीटों में से 2 सीटें ST महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं. वाटिका और लबाण सीटों को विशेष रूप से ST महिला वर्ग के लिए रिजर्व घोषित किया गया है.

11:11:34 Aug 13, 2026, 11:11 AM (IST)

उदयपुर संभाग


उदयपुर संभाग में कुल 4 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं. इनमें से 1 सीट ST महिला वर्ग के लिए रिजर्व रखी गई है. पारदर्शी प्रक्रिया के तहत स्कूली बच्ची आराध्या द्वारा लॉटरी निकाली जा रही है. वल्लभनगर सीट को ST महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.

11:11:13 Aug 13, 2026, 11:11 AM (IST)

लॉटरी की वर्तमान स्थिति


अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है. अब अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने की प्रक्रिया जारी है. लॉटरी प्रक्रिया के तहत बामनवास सीट को ST वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया है.

11:10:58 Aug 13, 2026, 11:10 AM (IST)

बीकानेर संभाग


बीकानेर संभाग में कुल 5 सीटें SC वर्ग के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित की गई हैं. इन 5 आरक्षित सीटों में से 2 सीटें SC महिला वर्ग के लिए रिजर्व रखी गई हैं. नापासर और घड़साना सीटों को विशेष रूप से SC महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.
 

11:10:45 Aug 13, 2026, 11:10 AM (IST)

कोटा संभाग


कोटा संभाग में अनुसूचित जाति (SC) के लिए कुल 4 सीटें आरक्षित की गई हैं. इन 4 आरक्षित सीटों में से डग सीट को SC महिला वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया है.

11:04:03 Aug 13, 2026, 11:04 AM (IST)

उदयपुर संभाग में आकोला सीट SC के लिए आरक्षित

उदयपुर संभाग में आकोला सीट SC के लिए आरक्षित, यानी की एक सीट आरक्षित की गयी है.

11:03:25 Aug 13, 2026, 11:03 AM (IST)

जोधपुर संभाग कुल अपडेट

जोधपुर संभाग कुल निकाय - 41

SC वर्ग के लिए आरक्षित निकाय प्रमुख -10

इनमें 3 महिला SC के लिए आरक्षित.

महिला SC वर्ग-मथानिया, धोरीमन्ना, बाप आरक्षित

11:03:02 Aug 13, 2026, 11:03 AM (IST)

Rajasthan urban body election reservation lottery LIVE UPDATE

जयपुर संभाग

जयपुर संभाग में 13 सीट SC के लिए आरक्षित.

महिला SC-बस्सी, बड़ोदामेव, कठूमर, भांडारेज आरक्षित.

11:00:14 Aug 13, 2026, 11:00 AM (IST)

भरतपुर संभाग की 9 सीटें रिजर्व

भरतपुर संभाग की 9 सीटें रिजर्वसपोटरा, टोडाभीम, उच्चैन, मंडरायल, बसेड़ी, मणिया, सूरौठ, खंडार, वजीरपुर SC के लिए रिजर्व.

इनमें से 3 महिला SC की आरक्षित.
SC महिला के लिए टोडाभीम , सपोटरा, सूरौठ आरक्षित.

10:58:07 Aug 13, 2026, 10:58 AM (IST)

अजमेर संभाग की निकाली जा रही लॉटरी

महिला SC के लिए मेड़ता रोड, दूनी नगरपालिका, बोरावड़ -आरक्षित
बोरावड़, दूनी, मेड़ता रोड, पुष्कर, खाटू खुर्द, टाटोटी, देवली, पीपलू  SC के लिए आरक्षित

10:57:29 Aug 13, 2026, 10:57 AM (IST)

सबसे पहले अजमेर संभाग की निकाली जा रही लॉटरी

सबसे पहले SC की निकाली जाएगी लॉटरी.
SC की लॉटरी निकाली जा रही.
सबसे पहले अजमेर संभाग की निकाली जा रही लॉटरी
बोरावड़, दूनी, मेड़ता रोड, पुष्कर, खाटू खुर्द, टाटोटी, देवली, पीपलू  SC के लिए आरक्षित.
स्कूली बच्चा निकाल रहा लॉटरी

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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