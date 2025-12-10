Zee Rajasthan
Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : पहला 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' आज , 10 से भी ज्यादा निवेश नीतियां होंगी लॉन्च,

Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस आज हो रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हो रहे, इस कार्यक्रम में विश्वभर में बसें राजस्थानियों को एक मंच पर लाया जाएगा. इस आयोजन के लिए 8,700 से अधिक प्रवासी राजस्थानियों ने पंजीकरण कराया है. 

 

Published: Dec 10, 2025, 09:44 AM IST | Updated: Dec 10, 2025, 10:22 AM IST

Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस आज हो रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हो रहे, इस कार्यक्रम में करीब एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है, साथ ही प्रवासी राजस्थानी नीति और कई निवेश प्रोत्साहन नीतियों का अनावरण भी किया जाएगा.

10:22:23
Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : सीएम भजनलाल शर्मा ने मोतीडूंगरी मंदिर में की पूजा अर्चना

प्रवासी राजस्थानी दिवस की शुरुआत से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना की. महंत कैलाश शर्मा ने पूजा अर्चना करायी
 

10:17:55
Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी

प्रवासी राजस्थानी दिवस के कार्यक्रम स्थल पर प्रवासियों और उद्योगपतियों को राजस्थान के विकास से अवगत कराने के लिए प्रगति पथ थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पैनल और वीडियो फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से अवगत कराना है ताकि वे ‘बढ़ता राजस्थान- हमारा राजस्थान’ भाव के साथ अच्छी यादें लेकर लौटें.

10:16:02
Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के सीईओ भी होंगे शामिल

कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केन्द्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे. साथ ही, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा सहित कई उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. 

09:57:09
Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : दुनिया और देश के 26 राजस्थान चैप्टर के प्रतिनिधि होंगे शामिल

प्रवासी राजस्थानी दिवस के इस आयोजन में दुनिया और देश के 26 राजस्थान चैप्टर के प्रतिनिधि शामिल होंगे.  इनमें जर्मनी, कतर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों के चैप्टर जुड़ेंगे, घरेलू चैप्टर में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु समेत 14 शहरों के पदाधिकारी भाग लेंगे. राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. राइजिंग राजस्थान में हुए निवेश समझौतों में से 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश कार्यान्वयन स्तर पर पहुंच चुके हैं. नए निवेश साइन होने के बाद यह आंकड़ा 8 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा.

09:54:50
Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : राजस्थान सरकार की निवेश की 10 से ज्यादा नीतियां होंगी लॉंच

पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान के दौरान मुख्यमंत्री ने हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी, इस घोषणा के बाद यह पहला आधिकारिक आयोजन है, जो प्रवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ने और राज्य के विकास से जोड़कर भागीदारी बढ़ाने का प्रयास होगा. जिसमें 10 से ज्यादा निवेश नीतियां लॉंच होगी


 

10:12:37
Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए प्रवासी राजस्थानी होंगे सम्मानित

