Pravasi Rajasthani Divas 2025 Live : जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस आज हो रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हो रहे, इस कार्यक्रम में करीब एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है, साथ ही प्रवासी राजस्थानी नीति और कई निवेश प्रोत्साहन नीतियों का अनावरण भी किया जाएगा.