Rajasthan News Live Today: राजस्थान में हज-2026 के यात्रियों के लिए तीसरी किश्त जमा करने की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 कर दी गई. उसी के साथ जयपुर के पूर्व DM डॉ. जितेंद्र सोनी को मुख्यमंत्री सचिव बनाया गया. राजस्थान की खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan Live Blog.