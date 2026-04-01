Rajasthan News Live Today: राजस्थान में हज-2026 के यात्रियों के लिए तीसरी किश्त जमा करने की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 कर दी गई. उसी के साथ जयपुर के पूर्व DM डॉ. जितेंद्र सोनी को मुख्यमंत्री सचिव बनाया गया. राजस्थान की खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan Live Blog.
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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में हज-2026 के यात्रियों के लिए तीसरी किश्त जमा करने की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 कर दी गई है. जायरीन हज सुविधा ऐप, आधिकारिक वेबसाइट या SBI/यूनियन बैंक की शाखाओं में 'पे-इन-स्लिप' के माध्यम से आसानी से अपनी शेष राशि जमा कर सकते हैं.
जयपुर में आज राज्य के CS ने बैठक कर महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया. उसी के साथ जयपुर के पूर्व DM डॉ. जितेंद्र सोनी को मुख्यमंत्री सचिव बनाया गया. राजस्थान की खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan Live Blog.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और पश्चिम एशिया संघर्ष के संदर्भ में आगे की पहल पर चर्चा की गई. यह इस मुद्दे पर दूसरी विशेष CCS बैठक थी.
कैबिनेट सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से LNG/LPG की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. LPG की खरीद के लिए नए स्रोतों से आपूर्ति की जा रही है, और इसी तरह Liquefied Natural Gas (LNG) भी विभिन्न देशों से प्राप्त किया जा रहा है. उन्होंने आगे बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की कीमतें समान बनी हुई हैं और LPG की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है.
प्रधानमंत्री ने आम आदमी की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का आकलन किया और उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ और रबी सीज़न में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए. प्रधानमंत्री ने भ्रामक जानकारी और अफवाहों को रोकने के लिए सार्वजनिक जानकारी के सुचारू प्रवाह पर जोर दिया.
सिंथॉल ग्रीन एनर्जी टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग,
कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया धुआं,
रूपाहेली में स्थित है टायर फैक्ट्री,
प्रदूषण के मामले में ग्रामीण कर चुके हैं इस फैक्ट्री का विरोध,
तीन दमकलों ने पाया आग पर काबू,
गुलाबपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का है मामला.
झालावाड़- गेहूं से भरे ट्रक में लगी भीषण आग,
बकानी से झालरापाटन वेयरहाउस जा रहा था गेहूं से भरा ट्रक,
इसी दौरान चलते ट्रक में लगी भीषण आग,
चालक खलासी ने कूद कर बचाई जान,
देखते ही देखते गेहूं से भरा पूरा ट्रक जलकर हुआ खाक,
सूचना पर झालरापाटन पुलिस व दमकले पहुंची मौके पर,
फायरकर्मियों ने मशक्कत कर आग पर पाया काबू,
सरकारी खरीद का 25 टन गेहूं खाक हुआ,
झालरापाटन गिन्दौर ग्रोथ सेंटर मध्य की घटना.
आपसी कहासुनी में दुकानदार का सिर फोड़ा.
बजाज नगर थाना इलाके में शहीद का गट्टा टोंक फाटक की घटना.
दोपहर में मशीनों के पार्ट बनाने वाले दुकानदार सत्यवान सिंह झाड़ू लगा रहे थे.
पड़ोस में रहने वाले समुदाय विशेष के तीन युवकों ने उन पर हमला कर दिया.
युवकों ने सत्यवान और उनके सहयोगी का सिर फोड़ दिया.
इसके बाद घायल युवक बजाज नगर थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की.
करीब 4 घंटे की जद्दोजहद के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल के निर्देश के बाद FIR दर्ज हुई.
इस बीच बड़ी संख्या में RSS स्वयंसेवक और अन्य लोग थाने पर इकट्ठा हो गए.
बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नक्शा मुआयना बनवाया.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया, इसके बाद लोग घर रवाना हुए.
विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर द्वारा ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान’ आयोजित हुआ. जिला स्तरीय कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाग लेकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया. दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि मजबूत संगठन ही मजबूत राष्ट्र का आधार होता है. प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के कौशल को निखारते हैं और उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सेवा कार्य करने की प्रेरणा देते है. उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि जनसेवा के माध्यम से सुशासन और विकास को हर वर्ग तक पहुंचाना है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं. कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित जिला पदाधिकारी, वर्तमान एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, मंडल पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का परिणाम जारी होते ही अजीतगढ़ क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजीतगढ़ के प्रतिभाशाली छात्र समीर शर्मा ने विज्ञान संकाय में 95.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है. समीर की इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय परिवार में उत्साह का माहौल है.इस उपलब्धि पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्वयं फोन कर समीर को बधाई दी और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. मंत्री के निजी सहायक विकास बड़़सीवाल ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस सूचना की पुष्टि भी की. विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि समीर शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है और उसकी इस सफलता से अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने समीर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. समीर की इस सफलता से न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी का माहौल है.
अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फुस की कोठी स्थित एक मकान में मकान मालिक और किराएदार के बीच बुधवार को विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया. झगड़े के बाद आरोपी खादिम ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी.
इस दौरान, वहां मौजूद एक छात्र के हाथ में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है.
छात्र के पिता क्रिकेट अंपायर
सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया- रोडवेज बस स्टैंड के पीछे कुंदन नगर स्थित फुस की कोठी क्षेत्र है. थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि छात्र को गोली लगी है. सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. गोली लगने से क्षेत्र में रहने वाला 16 साल छात्र घायल हुआ है. छात्र के पिता क्रिकेट अंपायर हैं.
कट्टे से छात्र को मारी गोली
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया - मेरा मकान मालिक से किराए को लेकर विवाद हो गया था. तभी वहाँ मौजूद लोगों ने इकट्ठा होकर उसके साथ मारपीट की थी. घायल छात्र ने बताया- आरोपी गुलरेज चिश्ती के पास देसी कट्टा था, देसी कट्टे से मेरे ऊपर फायर किया था. घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है. आरोपी गुलरेज चिश्ती खादिम है.
राजस्थान में आज यानी 1 अप्रैल को सोने-चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखी गई. जयपुर सराफा ट्रेडर्स के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को चांदी 12000 रुपये महंगी रही और सोना 3700 रुपये महंगा रहा. पढ़ें पूरी खबर
राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग ने राजस्व लक्ष्य का करीब 87 फीसदी राजस्व हासिल कर लिया है. विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 फीसदी शराब दुकानों का बंदोबस्त पूरा कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का X पर बयान
कहा -यह बेहद दुखद है कि उदयपुर के स्वर्गीय कन्हैयालाल के परिवार को भाजपा सरकार से न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है. गृहमंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के समय जनता में भ्रम फैलाया कि राजस्थान सरकार ने स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया, जबकि यह मुकदमा शुरू से ही NIA के पास है और NIA की स्पेशल कोर्ट में ही चल रहा है.
अमित शाह जी, भाजपा की राजस्थान में सरकार बने सवा दो साल हो चुके हैं. आपकी सरकार ने अभी तक इस मामले में वह स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं बनाया है, जिसका आरोप आप कांग्रेस सरकार पर लगा रहे थे?
भाजपा ने इस मामले पर केवल राजनीति की है. अगर भाजपा सरकार चाहती तो इस मुकदमे की 'डे-टू-डे' हियरिंग (रोजाना सुनवाई) करवाती और अभी तक दोषियों को सजा हो जाती, परन्तु अभी तक भाजपा सरकार की NIA 160 गवाहों में से 40 गवाहों की गवाही तक नहीं करवा सकी है.
कन्हैयालाल जी के दोनों हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे, इसलिए भाजपा इनको सजा नहीं होने दे रही है. एक तरफ पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इतने संगीन मामले में अपराधियों को अभी तक सजा दिलाने में विफल रही है.
IAS नरेश कुमार गोयल ने संभाला कार्यभार. पंत कृषि भवन में कृषि आयुक्त का कार्यभार संभाला. अधिकारियों ने निवर्तमान आयुक्त चिन्मयी गोपाल को दी विदाई. इस मौके पर गोयल ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि. कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नवाचार, तकनीकी विस्तार और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. राज्य में किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक और कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता कराना हमारी जिम्मेदारी.
जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे के जयपुर तिराहे स्थित श्रीनाथ कॉलोनी के रास्ते पर शराब ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी विरोध जताते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ठेका स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में लोगों ने बताया है कि जिस स्थान पर शराब ठेका खोला जा रहा है, वह कॉलोनी का मुख्य मार्ग है, जहां दिनभर आमजन की आवाजाही बनी रहती है. इतना ही नहीं, ठेके के समीप ही अस्पताल स्थित है, जहां मरीज और उनके परिजन लगातार आते-जाते हैं. ऐसे में इस स्थान पर शराब ठेका खुलने से सामाजिक और मानवीय दृष्टि से गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी. स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि शराब ठेके के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ेगा, जिससे खासकर स्कूल जाने वाली छात्राओं और क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित होगी. ग्रामीणों ने प्रशासन से ठेके को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. लोगों ने दो टूक कहा कि किसी भी सूरत में यहां पर शराब ठेका खुलने नहीं दिया जाएगा.
ओबीसी आयोग का बढ़ा कार्यकाल,
मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान,
कहा, बिना ओबीसी का आरक्षण तय हुए चुनाव संभव नहीं,
कांग्रेस कर रही है बेतुकी बात,
अगर वो चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना,
प्रदेश में होने चाहिए नगरीय निकाय चुनाव,
तो कांग्रेस लिखित में करें सरकार से मांग,
हम चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए तैयार,
डोटासरा अनर्गल बयानबाजी से पहले अपने गिरेबान में झांकें,
अपने कार्यकाल में उन्होंने बनाया था चुनावों को मजाक,
राज्य पिछडा वर्ग आयोग एवं निर्वाचन आयोग के निर्णयों के अनुसार राज्य सरकार तत्परता के साथ कराएगी चुनाव.
PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान,
नेता और मंत्री पुत्रों का एडजस्टमेंट केंद्र बन गया है RCA,
वैभव गहलोत चुनाव से बने थे RCA के अध्यक्ष,
चुनाव करा के सरकार किसी को भी अध्यक्ष बना दे, हमें दिक्कत नहीं है,
RCA के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं,
चुनाव से बीजेपी को नफ़रत है, ना RCA के चुनाव करा रहे हैं ना ही निकाय और पंचायत के.
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व सीएम गहलोत के इंतजार शास्त्र की दसवीं कड़ी पर तंज कसा है. जी मीडिया से बातचीत में जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत तीन बार सीएम रह चुके हैं. लंबी सियासी पारी खेल चुके हैं. बेटे की बार-बार असफल पॉलिटिकल लॉंचिंग कर चुके हैं. अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और संतोष शास्त्र अपना लेना चाहिए.
हज-2026 की तीसरी किश्त जमा करने की तारीख बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई है. जयपुर से जाने वाले यात्रियों को 74,750 रुपये जमा करने होंगे. भुगतान हज सुविधा ऐप या SBI/यूनियन बैंक के जरिए किया जा सकता है. समय पर राशि जमा न करने पर यात्रा रद्द हो सकती है. पढ़ें पूरी खबर…
बालेसर (जोधपुर) ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यदि हौसले बुलंद हों, तो अभावों में भी सफलता का इतिहास लिखा जा सकता है। बालेसर उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुरानी की छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर समूचे जिले को गौरवान्वित किया है. विद्यालय की मेधावी छात्रा कविता रानेजा ने 97%, सीता रानेजा ने 97% और ज्योति मुंडन ने 95% अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय टॉप किया, बल्कि उपखंड और जिला स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। इन बेटियों की इस शानदार उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है.
प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जल्द होने के आसार नजर नहीं आ रहे सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल एक बार फिर 30 सितंबर तक तक बढ़ा दिया है. ओबीसी आयोग अभी अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े नहीं जुटा पाया है. इसलिए सरकार ने आयोग का कार्यकाल बढाने का फैसला किया है. संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार की चुनावी तैयारियां पूरी हैं. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से ही आरक्षण तय होगा. उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को चुनावों में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया. जोगाराम पटेल ने जी मीडिया से खास बात की.
राजस्थान में OBC कमीशन का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनावी हार के डर का आरोप लगाया है तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है. प्रदेश में OBC कमीशन आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने के फैसले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति बता रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी हार के डर से आयोग का सहारा ले रही है. कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है. बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि आयोग का कार्यकाल बढ़ाना एक सामान्य प्रक्रिया है. जब भी आयोग का काम अधूरा रहता है तो उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, इसमें सरकार का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं होता. रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अहंकार अब जनता तोड़ेगी. कांग्रेस के इस अहंकार को जनता पंचायत और नगर निकाय चुनाव में जवाब देगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि OBC आयोग के बहाने शुरू हुई ये सियासी जंग…आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में किसे फायदा पहुंचाती है.
हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई के दिशा निर्देश पर हजयात्रा-2026 शेष राशि जमा करने की अंतिम तिथि अब 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई. केंद्रीय हज कमेटी ने हज की तीसरी किश्त (शेष राशि) जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढाने से हजयात्रियों को राहत दी है. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान ने बताया की केंद्रीय सेन्ट्रल हज कमेटी द्वारा हज 2026 के मुक़द्दस सफर पर जाने वाले हाजियों की तीसरी किश्त 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 तक कर दी गई है.
प्रतापगढ़ की धमोतर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक थार गाड़ी से 1 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त की है. पुलिस को देख आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने 30 कार्टून शराब बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है और तस्कर की तलाश जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
कोटा सरस डेयरी ने गर्मी के सीजन में उपभोक्ताओं के लिए 50 ग्राम का मैंगो श्रीखंड लॉन्च किया है. संभागीय आयुक्त ने इस किफायती पहल की सराहना की. कोचिंग विद्यार्थियों की भारी मांग को देखते हुए अब इसे मोबाइल वैन के जरिए पूरे शहर में उपलब्ध कराया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर…
एसपी नरेंद्र मीणा के कुशल नेतृत्व में गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ा एक्शन. जिले में संगठित अपराधों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई. भिरानी थाना के चिड़िया गांधी में शराब ठेके पर फायरिंग के आरोपी गिरफ्तार. हरियाणा के गैंग सरगना सज्जन उर्फ काला सहित पांच जने गिरफ्तार. भिरानी पुलिस, DST टीम और AGTF की कार्रवाई. फिरौती के लिए 26 मार्च को चिड़िया गांधी में की थी शराब ठेके पर फायरिंग. 13 मार्च को छानीबड़ी गांव में भी फिरौती के लिए दी थी शराब ठेकेदार को धमकी. जेल से सज्जन काला और विदेश बैठे जग्गा के नाम से दी जाती थी धमकी. मुख्य आरोपी सज्जन उर्फ काला को हिसार जेल से प्रोडेक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार. गैंग के धर्मप्रीत, अशोक, रमेश और सोमबीर को किया गिरफ्तार. फायरिंग करने वाले आरोपी को किया बापर्दा गिरफ्तार. एसपी नरेंद्र मीणा ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी.
OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के मामले को लेकर BJP MLA बालमुकुंद आचार्य ने कहा सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, सरकार मना नहीं कर रही है. सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है. चुनाव आयोग और OBC आयोग की गाइडलाइन आना बाकी है. कांग्रेस भ्रांति फैलाने का काम कर रही है. सब लोग जानते हैं कि यह विषय कहां अटका हुआ है. कभी गैस की, कभी पेट्रोल की बात करके कांग्रेस माहौल खराब करना चाहती है.
कांग्रेस षड्यंत्र रचकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं. हमारी तरफ से चाहे कल ही चुनाव हो जाएं, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. हम तो चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा.
Rajasthan Gold Silver Price Today: जयपुर: राजस्थान में आज 1 अप्रैल को सोने और चांदी के दामों में काफी तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार और रुपये की विनिमय दर के प्रभाव से सोने-चांदी दोनों महंगे हो गए हैं.
निकाय पंचायत चुनावों से जुड़ी खबर. सरकार ने बढ़ाया OBC आयोग का कार्यकाल. 30 सितंबर तक बढ़ाया कार्यकाल. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान. कहा- सरकार ने जानबूझकर समय बढ़ाया. चुनाव को आगे सरकाने के लिए सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है. सरकार चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, सरकार की हालत खराब है. सरकार से जनता नाराज है, हर तरफ महंगाई है, गैस सिलेंडर की लाइन लगी हुई है. ऐसे समय में सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो, इसलिए OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाया.
बांसवाड़ा: माही नदी में नाव डूबी. मछली मारने के लिए भारी वजनी जाल लेकर गए थे पानी में. नाव में तीन लोग थे सवार. दो ने तैर कर बचाई जान. एक युवक का नहीं लगा सुराग. मौके पर आम्बापुरा थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत मौजूद. स्थानीय नाविकों की मदद से युवक को तलाश जारी. देर रात को माही नदी में गए थे जाल डालने तभी हुआ हादसा. नाव में अधिक वजनी मछली मारने वाले जाल से बिगड़ा नाव का संतुलन. गेमन पुल के समीप हुआ हादसा.
जयपुर: 65 आईएएस की तबादला सूची में सीएमओं में भी बदलाव छह आईएएस को सीएम सचिव से लेकर ओएसडी लगाया डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी-सचिव मुख्यमंत्री मुकुल शर्मा को लगाया विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री उत्सव कौशल को लगाया संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री रीया डाबी को लगाया विशेषाधिकारी,मुख्यमंत्री रजत यादव-विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री. अक्षत कुमार सिंह-विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री.
जयपुर: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव टले, अक्टूबर तक पंचायत-निकाय चुनाव टले, OBC आयोग का समय 6 महीने के लिए बढ़ाया, 30 सितंबर तक OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा, बिना OBC आयोग की रिपोर्ट के नहीं हो सकते चुनाव, पिछले दिनों आयोग ने अधूरे आकड़ों की कही की बात, OBC के आकड़े अधूरे होने के कारण नहीं बन पाई रिपोर्ट, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे.
बीकानेर से खबर, बीकानेर रेंज की सुरक्षा व्यवस्था परखेंगे डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, 2 अप्रैल को लेंगे अपराध समीक्षा बैठक, रेंज के चारों जिलों के एसपी और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल, रेंज आईजी ओमप्रकाश, एसपी मृदुल कच्छावा जुटे बैठक की तैयारियों में, जहा अपराध स्थिति और गैंगस्टर नेटवर्क पर होगी समीक्षा, साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा पर रहेगा फोकस, पुलिसिंग के आधुनिकीकरण पर भी होगी अहम चर्चा.
जयपुर. ईरान-अमेरिका युद्ध का फ्लाइट्स के संचालन पर असर. आज एयर अरबिया की फ्लाइट हुई संचालित. फ्लाइट G9-436 सुबह 4:50 बजे हुई शारजाह के लिए रवाना. वहीं स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट हुई रद्द. फ्लाइट SG-57 सुबह 9:20 बजे जाती है दुबई. दुबई की यह फ्लाइट पिछले 32 दिनों से लगातार चल रही रद्द.
करौली. अक्षय गोदारा होंगे करौली के नए जिला कलेक्टर, जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना का हुआ तबादला, बूंदी से लगाया गया है अक्षय गोदारा को करौली, नीलाभ सक्सेना को लगाया गया है आयुक्त उद्योग ,वाणिज्य एवं कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी राजस्थान, संयुक्त शासन सचिव डॉ धीरज कुमार सिंह ने आदेश किए जारी,
अजमेर: RAS परीक्षा 2024 मामला, आज से शुरू होगा साक्षात्कार का नौंवा चरण, 17 अप्रैल तक चलेगा नवे चरण का इंटरव्यू, 1096 पदों के लिए 2461 अभ्यर्थियों के हो रहे इंटरव्यू, मई माह मे अंतिम परिणाम जारी होने की संभावना, जल्द प्रदेश को मिलेंगे 1096 नये RAS अफसर.
जयपुर: कॉमर्शियल सिलेंडर 195 रूपए हुआ महंगा. 25 दिन में 309 रूपए महंगा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर. अब 1911 की जगह 2106 रूपए में मिलेगा सिलेंडर. 7 मार्च को 114 रूपए बढ़े थे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम. पहले ही कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा बाजार में इधर कीमत बढाकर बढा दिया महंगाई का बोझ घरेलू सिलेंडर के दाम 916 रूपए यथावत.