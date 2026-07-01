/Rajasthan News Live: दौसा में भीषण सड़क हादसा, कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, जानें कितने कम हुए रेट

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. दौसा के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है. निजी स्लीपर बस ओर ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हादसे में 7 यात्रियों की अब तक मौत हो गई. 5 लोगों की जिंदा जलने से और 2 की उपचार के दौरान मौत हो गई. जयपुर में दो दिवसीय 29वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे. नगर निगम में फिर से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. करणी सिंह सिविल लाइन्स जोन के नए उपायुक्त बने. कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की कटौती हुई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

