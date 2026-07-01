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Rajasthan News Live: दौसा में भीषण सड़क हादसा, कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, जानें कितने कम हुए रेट

Rajasthan News Live Today: दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रेलर की टक्कर में 7 यात्रियों की मौत हो गई. जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ होगा. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता हुआ. राजस्थान की हर बड़ी अपडेट यहां पढ़ें.
 

Edited bySandhya YadavUpdated byAnsh Raj
Published: Jul 01, 2026, 07:40 AM|Updated: Jul 01, 2026, 09:54 AM
Rajasthan News Live: दौसा में भीषण सड़क हादसा, कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, जानें कितने कम हुए रेट
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. दौसा के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है. निजी स्लीपर बस ओर ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हादसे में 7 यात्रियों की अब तक मौत हो गई. 5 लोगों की जिंदा जलने से और 2 की उपचार के दौरान मौत हो गई. जयपुर में दो दिवसीय 29वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे. नगर निगम में फिर से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. करणी सिंह सिविल लाइन्स जोन के नए उपायुक्त बने. कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की कटौती हुई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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07:33:08 Jul 01, 2026, 07:39 AM (IST)

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09:54:40 Jul 01, 2026, 09:54 AM (IST)

करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

राजस्थान के करौली जिले में 15 वर्षीय किशोर के कथित अपहरण और जंगल में ले जाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित के साथ जातिसूचक शब्द बोलकर प्रताड़ित करने तथा घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी आरोप है. घायल किशोर का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया है. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर दी है.

 

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08:29:54 Jul 01, 2026, 08:29 AM (IST)

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दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान की सीमा के करीब पहुंच चुका है. मौसम अनुकूल रहने पर सप्ताह के अंत तक मानसून कोटा और बारां के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर सकता है. फिलहाल राज्य में गर्मी और उमस से लोगों की परेशानी बनी हुई है.
 

08:29:47 Jul 01, 2026, 08:29 AM (IST)

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जयपुर एयरपोर्ट से आज से नोएडा के लिए दो नई फ्लाइट सेवाएं शुरू हो गई हैं. सुबह और शाम संचालित होने वाली ये 72 सीटर ATR उड़ानें दिल्ली NCR जाने वाले यात्रियों को नया और सुविधाजनक विकल्प देंगी.
 

08:29:38 Jul 01, 2026, 08:29 AM (IST)

Rajasthan News Live

सफाईकर्मियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी है. सिविल लाइंस और गांधी नगर जैसे वीआईपी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सामान्य है, जबकि शहर के कई हिस्सों में कचरे के ढेर लगे हैं. सरकार और सफाईकर्मियों के बीच वार्ता दोपहर 12 बजे फिर होगी.
 

08:29:30 Jul 01, 2026, 08:29 AM (IST)

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जयपुर में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 183.50 रुपये घटकर 2957.50 रुपये हो गए हैं. होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 945.50 रुपये पर स्थिर बनी हुई है.
 

08:29:24 Jul 01, 2026, 08:29 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान पुलिस में व्यापक तबादला सूची जारी की गई है. एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ ने 100 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं, जिससे पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा.
 

08:29:18 Jul 01, 2026, 08:29 AM (IST)

Rajasthan News Live

दौसा के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद लगी आग में 8 लोगों की मौत हो गई. इनमें 6 लोग जिंदा जल गए, जबकि 2 की मौत गंभीर चोटों से हुई. दो दर्जन से अधिक घायल अस्पताल में भर्ती हैं और प्रशासन राहत कार्य में जुटा रहा.
 

08:15:54 Jul 01, 2026, 08:15 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के देवमाली दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 02 जुलाई को देवमाली का दौरा करेंगे. यहां सीएम भगवान देवनारायण के दर्शन करेंगे. सीएम के दौरे की सूचना मिलते ही मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, ब्यावर कलेक्टर, एसपी और एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने देर रात देवमाली पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया.अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, मंच और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं."कल मुख्यमंत्री भगवान देवनारायण के दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करेंगे."
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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