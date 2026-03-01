Rajasthan News Live: उदयपुर-बांसवाड़ा मार्ग पर सुबह करीब 6 बजे एक बड़ा हादसा हो गया. सलूंबर के झल्लारा थाना क्षेत्र में गरडा गांव के पास उदयपुर की ओर जा रही एक स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस जलकर राख हो गई. सौभाग्य से बस में सवार चालक, परिचालक और अन्य यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली. हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल या हताहत नहीं हुआ, जिससे बड़ी जनहानि टल गई.