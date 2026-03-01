Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर स्लीपर बस जलकर राख, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

Rajasthan News Live Today: होली की तैयारियों के बीच राजस्थान के व्यापारियों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ा झटका लगा है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 27 रुपये की बढ़ोतरी की है. अब यह सिलेंडर 1769 रुपये की जगह 1796 रुपये में मिलेगा. यह लगातार दूसरी बार कमर्शियल गैस पर महंगाई की मार है—पिछले महीने भी इसमें करीब 49.50 रुपये की वृद्धि हुई थी.

Published:Mar 01, 2026, 08:51 AM IST | Updated:Mar 01, 2026, 10:24 AM IST

Rajasthan News Live: बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर स्लीपर बस जलकर राख, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
Rajasthan News Live: उदयपुर-बांसवाड़ा मार्ग पर सुबह करीब 6 बजे एक बड़ा हादसा हो गया. सलूंबर के झल्लारा थाना क्षेत्र में गरडा गांव के पास उदयपुर की ओर जा रही एक स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस जलकर राख हो गई. सौभाग्य से बस में सवार चालक, परिचालक और अन्य यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली. हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल या हताहत नहीं हुआ, जिससे बड़ी जनहानि टल गई.

10:24:32
Rajasthan News Live: बोर्ड परीक्षा देने निकली 12वीं की छात्रा, रास्ते में हार्ट अटैक से हुई मौत

बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 12वीं की छात्रा पूजा मीणा की बोर्ड परीक्षा देने जाते समय हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई. वह छात्रावास से सहेलियों के साथ केंद्र जा रही थी, तभी रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. पढ़ें पूरी खबर

10:23:14
Rajasthan News Live

बारां जिले के अंता में 14 लाख की लागत से बनाया गया कचरा निस्तारण प्लांट गत 2 माह से बंद पड़ा हुआ है, वहीं सरकार द्वारा कचरा निस्तारण के लिए भेजी गई लाखों की लागत की मशीनों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है । यह प्लांट मात्र 6 माह चलने के बाद से ही बंद पड़ा हुआ है । दूसरी ओर प्लांट एकांत में सुनसान जगह पर होने के कारण उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिए निशान खड़े हो रहे हे वही प्लांट बंद रहने के कारण प्लांट के आस पास गंदगी के ढेर जमा हो गए हे जहां दिन भर आवारा मवेशी मंडराते रहते हैं जो प्लास्टिक की थैलियों को खा कर खुले रूप से मौत को गले लगा रहे हैं, परन्तु नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है । कहने को तो नगर पालिका द्वारा अभी हाल ही में बरडिया में नंदी गो शाला शुरू की गई थी परंतु फिलहाल उसका भी कोई सद्पयोग नजर नहीं आ रहा है ।

09:56:58
जोधपुर के होटल सोनम प्लेस में भीषण आग लगने से हड़कंप, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका

Hotel Sonam Place Fire: जोधपुर शहर के रातानाड क्षेत्र में स्थित होटल सोनम प्लेस में अज्ञात कारणों से रात में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. आग ने तेजी से पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया और लपटें काफी ऊंची उठने लगीं. सूत्रों के अनुसार, होटल के अंदर करीब 6 लोग फंसे होने की आशंका है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
 

पढ़ें पूरी खबर

09:44:38
ईरान-इजरायल तनाव से जयपुर एयरपोर्ट हाई अलर्ट.. दुबई, अबूधाबी, शारजाह फ्लाइट्स रद्द

Jaipur Airport Flight Cancellations: जयपुर मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाड़ी देशों की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा और परिचालन कारणों से दुबई, अबूधाबी और शारजाह जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं. यह फैसला अचानक लिया गया, जिससे यात्रियों में काफी हड़कंप मच गया है.
 

पढ़ें पूरी खबर

09:27:05
Rajasthan News Live: मार्च लगते ही हुई भीषण गर्मी की एंट्री! बाड़मेर-फतेहपुर 36°C पार, बढ़ती तपिश से लोग हुए बेहाल

राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है. बाड़मेर और फतेहपुर में पारा 36 डिग्री के पार है, जबकि 15 मार्च के बाद लू चलने की संभावना है. जैसलमेर और जालोर जैसे जिलों में औसत तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है. पढ़ें पूरी अपडेट

09:25:55
Rajasthan News Live

पाली, तेज रफ्तार बोलेरो जीप ट्रैक्टर - ट्रोली से टकराई, हादसे में बोलेरो जीप में सवार चालक हुआ गंभीर घायल, हादसे में रायड़े से भरी ट्रैक्टर - ट्रोली पलटी, भीषण हादसे में बोलेरो जीप का अगला हिस्सा हुआ चकनाचूर, चालक फंसा - क्रेन की मदद से निकाला बाहर, 108 एम्बुलेंस से पहुंचाया पाली स्थित बांगड़ अस्पताल, रोहट के जैतपुर थाना क्षेत्र के बींजा रोड पर देर रात हुआ हादसा.

09:24:31
Rajasthan News Live

बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र के गुंदी कला में आधी रात बड़ा हादसा टल गया। बड़ौदा से कुशलगढ़ आ रही सवारियों से भरी बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में करीब 150 यात्री सवार थे। हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि कई अन्य को हल्की चोटें आईं। सूचना मिलते ही कंसार वाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। कंसार वाड़ी थाना सीआई राजवीर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए हालात को संभाला। समय रहते मदद पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया, हालांकि सभी घायलों को 108 की मदद से सज्जनगढ़ अस्पताल के लिए रवाना किया वही बस को क्रेन की मदद से खाई से बाहर निकाला.

08:28:33
राजस्थान में प्रचंड गर्मी से मचेगा तांडव, अंगारे की तरह तपेगा जैसलमेर-बाड़मेर, IMD का डराने वाला पूर्वानुमान

Rajasthan Heatwave Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 फरवरी 2026 को जारी अपनी प्रेस रिलीज में मार्च से मई तक के गर्मी के मौसम का पूर्वानुमान बताया है. राजस्थान उत्तर-पश्चिम भारत में आने के कारण यहां गर्मी का असर खासा रहेगा. IMD के अनुसार, पूरे देश में इस बार सामान्य से ज्यादा गर्मी और लू (हीटवेव) के दिन बढ़ने वाले हैं, लेकिन राजस्थान में खासकर पश्चिमी इलाकों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा.
 

पढ़ें वेदर अपडेट, वो भी विस्तार से

08:10:20
Rajasthan News

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मध्य पूर्व की प्रमुख उड़ानें प्रभावित हुई हैं. ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते दुबई, अबूधाबी और शारजाह जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

टर्मिनल में अतिरिक्त यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की गई है. रद्द फ्लाइट्स से प्रभावित यात्रियों को पानी और हल्का जलपान उपलब्ध कराया जा रहा है. यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां एयरलाइन स्टाफ मौजूद रहकर समस्याओं का समाधान कर रहा है.

 

07:45:02
पेट्रोल दिखा रहा तेवर, डीजल के भी नखरे कम नहीं, जानें आज क्या है एक लीटर तेल की कीमत

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज 1 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा उछाल या गिरावट नहीं देखी गई है. राज्य की राजधानी जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 प्रति लीटर और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. 

पढ़ें पेट्रोल-डीजल रेट, विस्तार से

 

07:20:15
सीकर में 13 लाख की रिश्वत लेते फर्जी “ईडी अधिकारी” गिरफ्तार, एसीबी की बड़ी ट्रैप कार्रवाई

Sikar News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. आरोपी खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ा अधिकारी बताकर लोगों को राहत दिलाने का झांसा देता था.
 

पढ़ें वेदर अपडेट

07:19:51
Rajasthan Gold Silver Price Today: गोली की रफ्तार से बढ़े सोने के रेट, पॉपकॉर्न की तरह उछली चांदी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Gold Silver Price Today: आज 1 मार्च 2026 को राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तेजी देखी गई है. सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के बीच उत्साह बढ़ा है, क्योंकि वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग और घरेलू स्तर पर उतार-चढ़ाव के बीच कीमतें ऊपर चढ़ी हैं.


पढ़ें वेदर अपडेट

07:19:28
भयंकर हीटवेव से जूझेगा राजस्थान का एक-एक कोना, गर्मी से हाल होगा बेहाल, IMD का अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड समय से पहले एंट्री मार ली है. फरवरी के आखिरी दिनों में ही बाड़मेर और फतेहपुर जैसे इलाकों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जिससे लोगों का हाल बेहाल होने लगा है. 
 

पढ़ें वेदर अपडेट

