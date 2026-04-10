Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज पुलिस मुख्यालय में लेंगे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, IAS सुबोध अग्रवाल की आज कोर्ट में होगी पेशी

Rajasthan News Live Today: जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की आज जिला कोर्ट में पेशी होगी. 960 करोड़ रुपये के इस बड़े घोटाले में सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी को बड़ा विकास माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, कुछ निजी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई थी. पूरे मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से जल जीवन मिशन के कार्यों में भारी अनियमितताएं की गईं, जिससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.सुबोध अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पदावधि के दौरान टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया और कुछ खास कंपनियों को काम आवंटित करने में भूमिका निभाई. आज कोर्ट में पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) या एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम द्वारा नए सबूत और दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं. इस मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.यह घोटाला राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के लिए भी बड़ा चुनौती बन गया है, क्योंकि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें हुए घोटाले ने पूरे विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.