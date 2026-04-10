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Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज पुलिस मुख्यालय में लेंगे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, IAS सुबोध अग्रवाल की आज कोर्ट में होगी पेशी

Rajasthan News Live Today:  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पुलिस विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक दोपहर 3:30 बजे पुलिस मुख्यालय में आयोजित होगी. इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस कर्मियों के व्यवहार और जनसेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने वाली है. साथ ही पुलिस विजन 2047 को लेकर भी गहन मंथन किया जाएगा.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 10, 2026, 07:58 AM IST | Updated:Apr 10, 2026, 09:07 AM IST

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Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज पुलिस मुख्यालय में लेंगे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, IAS सुबोध अग्रवाल की आज कोर्ट में होगी पेशी
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Rajasthan News Live Today: जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की आज जिला कोर्ट में पेशी होगी. 960 करोड़ रुपये के इस बड़े घोटाले में सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी को बड़ा विकास माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, कुछ निजी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई थी. पूरे मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से जल जीवन मिशन के कार्यों में भारी अनियमितताएं की गईं, जिससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.सुबोध अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पदावधि के दौरान टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया और कुछ खास कंपनियों को काम आवंटित करने में भूमिका निभाई. आज कोर्ट में पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) या एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम द्वारा नए सबूत और दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं. इस मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.यह घोटाला राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के लिए भी बड़ा चुनौती बन गया है, क्योंकि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें हुए घोटाले ने पूरे विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

09:07:53
राजस्थान के इस शहर में डेरा जमाने वाले हैं काले बादल, नया पश्चिमी विक्षोभ बदल सकता है मौसम का मिजाज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों मौसम में बदलाव की संभावना नजर आ रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहने की संभावना है, लेकिन एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है.
 

09:07:43
राजस्थान में सोने-चांदी के भाव की डूब गई नैया, आसमान से मुंह के बल गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट

Rajasthan Gold Silver Price Today:  राजस्थान में आज सोने के भावों में काफी तेज गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी का असर घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है. 
 

09:07:31
CM भजनलाल शर्मा आज पुलिस मुख्यालय में लेंगे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, IAS सुबोध अग्रवाल की आज कोर्ट में होगी पेशी

Rajasthan News Live Today:  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पुलिस विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक दोपहर 3:30 बजे पुलिस मुख्यालय में आयोजित होगी. इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस कर्मियों के व्यवहार और जनसेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने वाली है. साथ ही पुलिस विजन 2047 को लेकर भी गहन मंथन किया जाएगा. 
 

09:07:19
मोबाइल छीनकर मां ने लगाई डांट-फटकार, नाराज हुई छात्रा ने 'टॉयलेट' में जाकर उठा लिया खौफनाक कदम

Kota News: कोटा कोटा शहर में एक बार फिर एक दुखद घटना ने लोगों को झकझोर दिया है. 10वीं कक्षा पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने मां के डांटने पर टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया. छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे कोटा के प्रसिद्ध जेके लोन अस्पताल में भर्ती कर इलाज चल रहा है.
 

09:07:09
LPG Gas: घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्ती, 9 घरेलू LPG सिलेंडर किए गए जब्त

LPG Gas Cylinder : अंतर्राष्ट्रीय हालातों के चलते गैस आपूर्ति में संभावित व्यवधान और कालाबाज़ारी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. इसी कड़ी में जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने सुहागपुरा तहसील क्षेत्र में सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया.

 


 

09:06:47
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश रद्द

Rajasthan High Court: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों में अहम दिशा-निर्देश जारी करते हुए डीएसपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया. जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई और प्रारंभिक जांच के सीधे एफआईआर का आदेश देना कानून के विपरीत है. 
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08:16:10
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मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए नया पूर्वानुमान जारी किया है. अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि 10-11 अप्रैल को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग में आंशिक बादल छा सकते हैं.

 

08:03:44
Rajasthan News Live

राजधानी जयपुर में लगातार हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद जयपुर पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने चारों जिलों में कालिका यूनिट की देर रात पेट्रोलिंग बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए हैं. रात के समय शहर की सड़कों पर लगातार पुलिस वाहन घूमते नजर आ रहे हैं.

 

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