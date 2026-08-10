/Rajasthan News Live: नगर पालिका चुनाव को लेकर BJP का मंथन, सुभाष मील बोले- वार्डों में सक्रिय हों कार्यकर्ता

राज्य चुनें
Rajasthan Breaking News Live: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जैसलमेर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया. रैली में ADM परसाराम, नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा, भाजपा नेता कंवराज सिंह चौहान के साथ स्कूली बच्चों और स्काउट-गाइड ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. तिरंगा रैली गड़ीसर सर्कल से शुरू होकर नगर परिषद रोड, नीरज बस स्टैंड होते हुए हनुमान चौराहा पहुंची. इसके बाद गांधी दर्शन स्थल पर रैली का समापन हुआ. रैली के दौरान देशभक्ति का माहौल नजर आया और लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया.
हजयात्रा-2027 के लिए ट्रेनर्स की ट्रेनिंग,हज ट्रेनर्स के लिए 11 से 23 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हजयात्रा में चयनित हज यात्रियों को हज अरकान, व्यवस्थागत निर्देशों और संबंधित गतिविधियों की जानकारी आमंत्रित किए गए. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के ईओ अबु सुफियान चौहान ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर उपलब्ध है. हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित CBT परीक्षा में 50 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर चयन किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति मय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, हज का वीजा और संबंधित दस्तावेजों की प्रति 25 अगस्त तक कमरा नं. 1106, प्रथम तल मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में जमा होंगे. ट्रेनर के लिये आवेदन हेतु निम्न योग्यता होना आवश्यक है.
1. शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं / समकक्ष पास एवं सूचना प्रोद्यौगिकी का ज्ञान.
2. आयु सीमा दिनांक 07.08.2026 तक 25 से 60 वर्ष तक होनी आवश्यक है.
3. हज किया हो एवं पिछले 05 वर्ष के दौरान हज करने वाले अभ्यर्थियों को वरियता दी जाएगी.
4. अग्रेंजी/उर्दू /हिन्दी/ स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने में दक्ष हो.
5. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो तथा कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान व हज सुविधा ऐप उपयोग की जानकारी हो.
6. हज के अरकान एवं यात्रा संबंधित सभी गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान हों व सामूहिक रूप से हज यात्रियों को भाषण एवं संबोधन करने में सक्षम हो.
7. आवेदक के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो.
भरतपुर में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. सेवर थाना क्षेत्र में गोलपुरा रोड के पास महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. सूचना मिलने पर सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि जाम खुलवाने पहुंचे सेवर थाना प्रभारी ने उनके साथ बदसलूकी की और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया. महिलाओं ने बताया कि गोलपुरा रोड के आसपास स्थित राधा नगर, सुभाष नगर, जसवंत नगर सहित करीब एक दर्जन कॉलोनियां लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रही हैं. लगातार भरे पानी के कारण लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा. महिलाओं ने बीडीए और नगर निगम के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीडीए ने छह ड्रेन बनाकर जलभराव से राहत दिलाने का दावा किया था, लेकिन जिन संवेदकों को काम पूरा करना था, उन्होंने उसे अधूरा छोड़ दिया. अब अधूरे निर्माण और लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.
जयपुर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की "हिसाब मांगो रैली" प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में नगर निगम मुख्यालय पहुंची. पुलिस ने रैली को रोकने के लिए तीन बार वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.
यहां पढ़ें पूरी खबर- कांग्रेस की "हिसाब मांगो रैली" में खूब चला वाटर कैनन, डोटासरा-जूली मौजूद
जैसलमेर में कारागार रेंज जोधपुर के DIG राकेश मोहन शर्मा ने जिला जेल का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा, सुरक्षा ऑडिट, भोजन, स्वच्छता, चिकित्सा, मुलाकात और बंदी सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए.
यहां पढ़ें पूरी खबर- जैसलमेर जिला जेल का DIG राकेश शर्मा ने किया औचक निरीक्षण, बंदियों से संवाद कर जानी समस्याएं
जयपुर के बस्सी में उधार कपड़े नहीं देने को लेकर हुए विवाद में दुकान में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 घंटे के भीतर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों को मौके पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन भी कराया.
यहां पढ़ें पूरी खबर- उधार कपड़े नहीं देने पर दुकान में तोड़फोड़, कर्मचारियों से मारपीट, 16 घंटे में 6 आरोपी गिरफ्तार
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. मौसम विभाग ने झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर और करौली समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
Rajasthan Encroachment: राजस्थान में गांवों की चरागाह भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पंचायती राज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. बड़े अतिक्रमणकारियों के नाम, फोटो और कब्जाई गई जमीन का क्षेत्रफल पंचायत भवन और गांव के प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक किया जाएगा. जानकारी अखबार में भी प्रकाशित कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया तो अतिक्रमणकारी के खिलाफ FIR दर्ज कर जमीन खाली कराने की कार्रवाई होगी.
Pravasi Rajasthani Sangam: बेंगलुरु में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे राजस्थानियों से प्रदेश की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी अपनी संस्कृति और मातृभूमि की खुशबू दुनिया तक पहुंचा रहे हैं.
Didwana News: डीडवाना के शेरनी आबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात के समय स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. मेगा हाईवे पर हादसे में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी लाया गया, लेकिन वहां न डॉक्टर मिला और न ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नजर आई.
Churu Bus Strike: चूरू के सरदारशहर में निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी है. प्रशासन और बस ऑपरेटरों के बीच हुई बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी. प्रशासन ने कच्चे बस स्टैंड को 15 दिन खाली रखने का प्रस्ताव दिया, जिसे ऑपरेटरों ने ठुकरा दिया. उनका कहना है कि बस स्टैंड को सब्जी मंडी नहीं बनने दिया जाएगा. सोमवार शाम तक समाधान नहीं हुआ तो मंगलवार से पूरे चूरू जिले में निजी बसों की चक्का जाम हड़ताल की चेतावनी दी गई है.
Atal Bihari Vajpayee Statue: चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जेके सर्कल की तस्वीर जल्द बदलने वाली है. यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा तैयार की गई है. करीब 4000 किलो अष्टधातु से बनी इस प्रतिमा के साथ पोखरण परमाणु परीक्षण और अटल जी के भाषणों की झलकियां भी स्मारक का हिस्सा होंगी. 16 अगस्त को अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे के दौरान इसके लोकार्पण की तैयारी है.
Ramganj Mandi News: कोटा जिले के रामगंजमंडी में बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता और तय दर से ज्यादा वसूली को लेकर विवाद खड़ा हो गया. खाना खाने पहुंचे लोगों ने दाल के पतले होने और आटे-सब्जी में कीड़े मिलने का आरोप लगाया. साथ ही 8 रुपये की जगह 10 रुपये लिए जाने की शिकायत की गई. कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.
Rajasthan Bus Strike: राजस्थान में बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. जयपुर में बस संगठनों की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक 10 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रदेशभर में हड़ताल शुरू होगी. परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में यह निर्णय लिया गया है. हड़ताल के दौरान ऑनलाइन बस बुकिंग चार्ट भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. संगठन ने कहा है कि मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा.