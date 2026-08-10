/Rajasthan News Live: नगर पालिका चुनाव को लेकर BJP का मंथन, सुभाष मील बोले- वार्डों में सक्रिय हों कार्यकर्ता

हजयात्रा-2027 के लिए ट्रेनर्स की ट्रेनिंग,हज ट्रेनर्स के लिए 11 से 23 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हजयात्रा में चयनित हज यात्रियों को हज अरकान, व्यवस्थागत निर्देशों और संबंधित गतिविधियों की जानकारी आमंत्रित किए गए. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के ईओ अबु सुफियान चौहान ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर उपलब्ध है. हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित CBT परीक्षा में 50 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर चयन किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति मय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, हज का वीजा और संबंधित दस्तावेजों की प्रति 25 अगस्त तक कमरा नं. 1106, प्रथम तल मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में जमा होंगे. ट्रेनर के लिये आवेदन हेतु निम्न योग्यता होना आवश्यक है.

1. शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं / समकक्ष पास एवं सूचना प्रोद्यौगिकी का ज्ञान.

2. आयु सीमा दिनांक 07.08.2026 तक 25 से 60 वर्ष तक होनी आवश्यक है.

3. हज किया हो एवं पिछले 05 वर्ष के दौरान हज करने वाले अभ्यर्थियों को वरियता दी जाएगी.

4. अग्रेंजी/उर्दू /हिन्दी/ स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने में दक्ष हो.

5. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो तथा कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान व हज सुविधा ऐप उपयोग की जानकारी हो.

6. हज के अरकान एवं यात्रा संबंधित सभी गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान हों व सामूहिक रूप से हज यात्रियों को भाषण एवं संबोधन करने में सक्षम हो.

7. आवेदक के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो.