Rajasthan News Live: दिल्ली इंदिरा भवन में आज राजस्थान सहित 8 राज्यों के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू, खड़गे और राहुल गांधी देंगे टिप्स!

Rajasthan News Live Today: दिल्ली के इंदिरा भवन में आज 10 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें संगठन सृजन अभियान के तहत नव-नियुक्त जिला अध्यक्षों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस एक दिवसीय कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और उन्हें संगठन मजबूती, विचारधारा, लीडरशिप तथा चुनावी रणनीति से जुड़े टिप्स और गुरु मंत्र देंगे.
Rajasthan News Today Live Updates: यह प्रशिक्षण शिविर सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा, जहां पार्टी हाईकमान के नेतृत्व में जिला स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी. राहुल गांधी विशेष रूप से जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे, जिसमें वन-टू-वन इंटरैक्शन और विचार-विमर्श शामिल होगा. मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और पार्टी की विचारधारा को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर देंगे.
राजस्थान में बाड़मेर (31.2°C) के साथ गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. अधिकांश शहरों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे दोपहर में AC का उपयोग शुरू हो गया है. आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोत्तरी के संकेत हैं. पढ़ें पूरी अपडेट
Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन रीको इंडस्ट्रियल एरिया में रात करीब 11:15 बजे एक भीषण औद्योगिक दुर्घटना हुई, जहां मरुन (या मेहरून/मरून) इंडस्ट्रीज नामक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ. यह घटना स्थानीय लोगों में दहशत फैला देने वाली थी, क्योंकि धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास 5 किलोमीटर तक धरती कांप उठी और लोग घरों से बाहर निकल आए. फैक्ट्री में इंटरमीडिएट केमिकल या कलर बनाने का काम होता है, जिससे यह क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जाता है.
Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: राजस्थान में किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना (Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana) एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, जो केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) को पूरक बनाती है. वर्तमान में केंद्र सरकार किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 (तीन किस्तों में ₹2,000 प्रत्येक) प्रदान करती है. राजस्थान सरकार ने इसे और मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर अतिरिक्त सहायता शुरू की है.
Gold Silver Price Today: आज 10 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. बाजार में सोने की मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि चांदी ने भी तेज रिकवरी दिखाई है.
