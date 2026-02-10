Rajasthan News Live: दिल्ली इंदिरा भवन में आज राजस्थान सहित 8 राज्यों के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू, खड़गे और राहुल गांधी देंगे टिप्स!

Rajasthan News Live Today: दिल्ली के इंदिरा भवन में आज 10 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें संगठन सृजन अभियान के तहत नव-नियुक्त जिला अध्यक्षों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस एक दिवसीय कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और उन्हें संगठन मजबूती, विचारधारा, लीडरशिप तथा चुनावी रणनीति से जुड़े टिप्स और गुरु मंत्र देंगे.