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Rajasthan News Live: 49 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले, जयपुर ग्रामीण में नीरज पाठक की पोस्टिंग

Rajasthan News Live: राजस्थान सरकार ने देर रात 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल के तहत जयपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनियां का तबादला कर दिया गया है, जबकि नीरज पाठक को जयपुर ग्रामीण का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है.

Edited byAnsh RajUpdated bySandhya Yadav
Published: Jul 10, 2026, 08:21 AM|Updated: Jul 10, 2026, 10:48 AM
Rajasthan News Live: 49 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले, जयपुर ग्रामीण में नीरज पाठक की पोस्टिंग
Image Credit: Rajasthan News LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Live, 10 July: राजस्थान में आज (10 जुलाई) से OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे शुरू हो गया है, जो 23 जुलाई तक चलेगा. 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' के जरिए 51,168 प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे. यह सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकायों में OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कराया जा रहा है. पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी OBC आयोग करेगा. सरकार ने OBC परिवारों से सही जानकारी देने और सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है.

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धौलपुर फायरिंग-पथराव कांड का खुलासा, 48 घंटे में 5 आरोपी गिरफ्तार

Dholpur Police: धौलपुर के कोटला मोहल्ला में 7 जुलाई को हुए फायरिंग और पथराव मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ की निगरानी में हुई कार्रवाई के बाद दो आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि तीन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
 

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राजस्थान में आज थोड़ी थमेगी बारिश की रफ्तार, बस इन जिलों में बादल बरसने का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ने लगी हैं. मौसम विभाग के अनुसार 10 से 16 जुलाई के बीच अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि आज कुछ जिलों में मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
 

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Gudla Panchna Project: करौली में गुडला पांचना लिफ्ट परियोजना के निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर पांचना संघर्ष समिति ने सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. समिति ने शीघ्र वर्क ऑर्डर जारी करने, परियोजना के स्वीकृत मसौदे की प्रति उपलब्ध कराने और निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग उठाई. साथ ही परियोजना की स्वीकृति के लिए सरकार और प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया.
 

08:27:54 Jul 10, 2026, 08:27 AM (IST)

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Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दबंगों ने तलवार और धारदार हथियारों से एक ही परिवार के आठ लोगों पर हमला कर दिया. घटना में एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पहले से शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और घटना के दौरान मौजूद पुलिस जवान भी हमले को रोकने के बजाय वीडियो बनाता रहा.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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