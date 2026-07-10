/Rajasthan News Live: 49 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले, जयपुर ग्रामीण में नीरज पाठक की पोस्टिंग

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Rajasthan News Live, 10 July: राजस्थान में आज (10 जुलाई) से OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे शुरू हो गया है, जो 23 जुलाई तक चलेगा. 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' के जरिए 51,168 प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे. यह सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकायों में OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कराया जा रहा है. पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी OBC आयोग करेगा. सरकार ने OBC परिवारों से सही जानकारी देने और सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है.
Rajasthan News Live, 10 July: राजस्थान में आज (10 जुलाई) से OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे शुरू हो गया है, जो 23 जुलाई तक चलेगा. 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' के जरिए 51,168 प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे. यह सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकायों में OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कराया जा रहा है. पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी OBC आयोग करेगा. सरकार ने OBC परिवारों से सही जानकारी देने और सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है.
झालावाड़- शराबी भतीजे ने किया रिश्तो का खून, देर शाम अपने ही चाचा की कर डाली हत्या, शराब के नशे में चाचा पर किया गंडासी से हमला, गंभीर घायल को परिजन जिला अस्पताल लाए, उपचार के दौरान जगन्नाथ की हुई मौत, पुलिस ने सुबह मेडिकल बोर्ड से करवाया शव का पोस्टमार्टम, परिजनों के बयान किया दर्ज, आरोपी भतीजे कुलदीप की तलाश में जुटी पुलिस, सारोला थाना क्षेत्र के नूरजी गाडरवारा की घटना.
करौली: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी अंकुश मीणा को 20 साल की सजा, विशिष्ट पॉक्सोकोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 60 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड, श्रीमहावीरजी थाना क्षेत्र का रहने वाला है दोषी अंकुश मीणा, पीड़िता को राज्य सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा दिलाने के निर्देश, 25 गवाह, 28 दस्तावेज और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने माना दोषी, विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने सुनाया फैसला, विशिष्ट लोक अभयोजक गजेन्द्र शर्मा ने दी जानकारी.
जयपुर. 'साझा प्रयास-विकसित राजस्थान' कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 32 संस्थाओं के साथ MOU, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से किया जा रहा समझौता. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल और उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान कार्यक्रम में मौजूद. विभागीय अधिकारियों के साथ संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद. संस्थाओं के साथ MOU हस्ताक्षरित करने का हो रहा कार्यक्रम.
Dholpur Police: धौलपुर के कोटला मोहल्ला में 7 जुलाई को हुए फायरिंग और पथराव मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ की निगरानी में हुई कार्रवाई के बाद दो आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि तीन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ने लगी हैं. मौसम विभाग के अनुसार 10 से 16 जुलाई के बीच अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि आज कुछ जिलों में मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खदाना मोहल्ले में 75 वर्षीय दिनेश चंद अग्रवाल की उनके घर में हाथ-पैर और मुंह बांधकर हत्या कर दी गई. घर का सामान बिखरा मिलने से लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर जांच में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
Rajasthan Transfer: राजस्थान में तबादलों पर लगी अस्थायी छूट 10 जुलाई की आधी रात के बाद समाप्त हो सकती है. अंतिम समय में तबादले की उम्मीद लेकर हजारों कर्मचारी और उनके परिजन बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं. अब तक 26 हजार से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 17 हजार संबंधित विभागों को भेजी जा चुकी हैं. एकल महिला कर्मचारियों, गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और परिवार से दूर तैनात कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा रही है.
Rajasthan Police Transfer: राजस्थान गृह विभाग ने देर रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 49 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में छह एडिशनल डीसीपी बदले गए हैं. नई सूची के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों का तबादला जयपुर से अन्य जिलों और विशेष इकाइयों में किया गया है.
Gudla Panchna Project: करौली में गुडला पांचना लिफ्ट परियोजना के निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर पांचना संघर्ष समिति ने सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. समिति ने शीघ्र वर्क ऑर्डर जारी करने, परियोजना के स्वीकृत मसौदे की प्रति उपलब्ध कराने और निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग उठाई. साथ ही परियोजना की स्वीकृति के लिए सरकार और प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया.
Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दबंगों ने तलवार और धारदार हथियारों से एक ही परिवार के आठ लोगों पर हमला कर दिया. घटना में एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पहले से शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और घटना के दौरान मौजूद पुलिस जवान भी हमले को रोकने के बजाय वीडियो बनाता रहा.