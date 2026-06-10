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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई. जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम रहा. जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष पूजा-अर्चना की.
यूथ कांग्रेस की ओर से देशभर में आंदोलन किए गए. आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब राजस्थान दौरे पर रहे. आज राजस्थान के पूर्वी हिस्सों खासकर भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा) और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई. जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम रहा. जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष पूजा-अर्चना की.
यूथ कांग्रेस की ओर से देशभर में आंदोलन किए गए. आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब राजस्थान दौरे पर रहे. आज राजस्थान के पूर्वी हिस्सों खासकर भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा) और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News: सीकर में नीट पेपर लीक के विरोध में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने मशाल जुलूस निकाला, केंद्र सरकार व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी हुई. उदय भानु चिब ने इस्तीफे और कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस में गहलोत-पायलट विवाद फिर गरमा गया है. मानेसर कांड को लेकर गहलोत के बयानों पर पायलट ने बिना नाम लिए जवाब दिया. वहीं रमेश मीणा ने गहलोत को नारको टेस्ट की चुनौती दी. बीजेपी भी इस सियासी टकराव पर कांग्रेस को घेर रही है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बीज निगम मामले में विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि वह "खरा सोना" हैं, जिन पर कभी दाग नहीं लग सकता. उन्होंने कहा कि षड्यंत्र रामायण और महाभारत काल से होते आए हैं, लेकिन वे इससे डरने वाले नहीं हैं. साथ ही विपक्ष से सबूत पेश करने की चुनौती दी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: नीमकाथाना में कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली. एडीएम को ज्ञापन सौंपकर परियोजना रद्द करने की मांग की. किसानों का कहना है कि 6500 बीघा उपजाऊ जमीन प्रभावित होगी. चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान में नकली बीज व भ्रष्टाचार मामले में ACB ने बीज निगम के पूर्व निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई समेत 6 को गिरफ्तार कर करोड़ों की नकदी बरामद की है. FIR में राजनीतिक लिंक की चर्चा है, जांच में पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है और रिमांड जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: विद्युत निगमों में आईटीआई ट्रेड पदों (ग्रुप-III) का फाइनल रिजल्ट आज जारी किया गया. चयन सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही ई-मेल व एसएमएस से सूचना दी जा रही है. 2163 पदों की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिली. वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर रिजल्ट देखा जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान के करौली में पायलट ने कहा कि आंखों में आंख डालकर सच-झूठ पहचाना जा सकता है. उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी साथ काम करने वाले नेताओं का हमेशा सम्मान किया है. उनके अनुसार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 10 जून 2026 को सोना और चांदी दोनों के दामों में गिरावट रही. चांदी ₹10,000 टूटकर ₹2,42,000/किलो और सोना ₹3,500 घटकर ₹1,52,000/10 ग्राम रहा. बाजार सामान्य रहा, खरीदारी सीमित रही. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम मिला-जुला रहा, पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश और पश्चिमी क्षेत्र शुष्क रहा. श्रीगंगानगर में 46.4°C तक तापमान पहुंचा. 11 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश ला सकता है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान पुलिस के विशेष सड़क सुरक्षा अभियान में 6 दिन में 50,174 वाहनों पर कार्रवाई हुई. सबसे ज्यादा 19,694 ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर चालान किए गए. नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अवैध हूटर, फ्लैशर, मॉडिफिकेशन और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन भी पुलिस के निशाने पर रहे. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान BSTC Pre DElEd 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है. अब डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश काउंसलिंग के जरिए होगा. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस जमा कर चॉइस फिलिंग करनी होगी. मेरिट और रैंक के आधार पर कॉलेज आवंटन होगा. दस्तावेज सत्यापन के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए साजिश करार दिया, जबकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कार्रवाई चुनावी नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है. पढ़ें पूरी खबर…
जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा बुलडोजर एक्शन.
140 करोड़ रुपए मूल्य की 70 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त.
मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस विजन के तहत JDA की बड़ी कार्रवाई.
JDC सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर कार्रवाई.
गोविन्दपुरा, सुमेल और बगराना में हटाए गए अवैध कब्जे.
70 बीघा चरागाह भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त.
6 जेसीबी और 50 कर्मियों के साथ चला ध्वस्तीकरण अभियान.
बाउंड्रीवाल, टीनशेड और अन्य अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त.
42 बीघा निजी कृषि भूमि पर बस रही 3 अवैध कॉलोनियां के निर्माण ध्वस्त.
सरना डूंगर, खोरा बिसल और बोराज में JDA का बड़ा एक्शन.
बिना स्वीकृति विकसित हो रही कॉलोनियों पर चला बुलडोजर.
मिट्टी-ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माण हटाए गए.
कार्रवाई का खर्च संबंधित लोगों से वसूला जाएगा.
भू-माफिया के खिलाफ JDA का विशेष अभियान लगातार जारी.
एक साथ कई जोनों में प्रवर्तन शाखा की व्यापक कार्रवाई.
जिंदगी और मौत के बीच जूझती प्रसूता,
सिस्टम का 10 मिनट का इंतजार,
8 माह की गर्भवती महिला गंभीर हालत में जनाना अस्पताल से SMS रेफर,
वेंटिलेटर सपोर्ट पर पहुंची प्रसूता को इमरजेंसी गेट पर 10 मिनट तक नहीं मिली मदद,
ऑक्सीजन सिलेंडर और वार्ड बॉय का इंतजार करती रही जिंदगी,
रेजिडेंट डॉक्टर एम्बू बैग से मरीज की सांसें बचाने में जुटे रहे,
परिजनों का सब्र टूटा और इमरजेंसी के बाहर हंगामा,
प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर फिर उठे सवाल,
आखिर गंभीर मरीज के पहुंचने से पहले क्यों नहीं थी कोई तैयारी?
जनाना अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर सुविधा होने के बावजूद SMS क्यों किया गया रेफर?
स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता और समन्वय पर बड़ा सवाल.
अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के तीन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जून से शुरू होगी. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. यह भर्ती राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है. भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और पात्रता संबंधी विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. जयपुर पहुंचने के बाद उदयभानु चिब सीकर के लिए रवाना होंगे, जहां पेपर लीक मामलों के विरोध में आयोजित यूथ कांग्रेस के मशाल जुलूस में हिस्सा लेंगे. इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ युवाओं की आवाज बुलंद करेगी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग उठाएगी. मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है.
पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा की धर्मपत्नी फूला देवी की तेरहवीं पुण्यतिथि के मौके पर लूनियावास गांव में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे मदन राठौड़ ने इस दौरान डबल इंजन सरकार के एतहिासिक कामों को जनता के सामने रखा शिविर में करीब दौ सौ यूनिट ब्लड डोनेट किया गया. मदन राठौड़ ने रक्तदाताओं का हौंसला बढ़ाया. इस मौके पर एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार मीणा के नेतृत्व में लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया गया लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की गई. हर साल पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा अपनी धर्मपत्नी की पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं.
केंद्र की मोदी सरकार के सफल सुशासन के उपलब्धिपूर्ण 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर और फूल पेश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सेहतमंद लंबी उम्र और कामयाबी की दुआ मांगी गई. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हामिद मेवाती सहित मोर्चा के अनेक पदाधिकारियों ने ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश की.
जयपुर जिले के एक जिला परिवहन अधिकारी (DTO) पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें एक जब्त ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में ₹50,000 से लेकर ₹1,00,000 तक की रिश्वत मांगने की बात कही जा रही है. इस मामले की शिकायत सीधे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के कार्यालय (दिल्ली) से परिवहन मुख्यालय जयपुर पहुंची है, जिसके बाद विभाग ने मामले की जांच शुरू करवा दी है. हालांकि, इस जांच की निष्पक्षता पर अभी से बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) ने अजीबोगरीब फैसला लेते हुए उसी आरोपी DTO को ही इस पूरे प्रकरण का जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है, जिससे न्याय की उम्मीद धुंधली नजर आ रही है.
बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिमेडा छोटा गांव से एक बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहाँ घर में खेल रहे एक दो वर्षीय मासूम बच्चे (आयुष, पिता रितेश) के ऊपर चूल्हे पर पक रही गर्म दाल का बर्तन पलट गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. घटना के तुरंत बाद बदहवास परिजन मासूम को लेकर स्थानीय अस्पताल भागे, जहाँ बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत रेफर कर दिया. वर्तमान में मासूम को जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका सघन इलाज जारी है.
जयपुर और नसीराबाद क्षेत्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में बड़ा प्रशासनिक घपला सामने आया है. दरअसल, 18 दिसंबर को डीएसओ प्रथम की टीम ने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास छापा मारकर 440 गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रीफिलिंग का भंडाफोड़ किया था, जिसमें एक ट्रक, कार और टैंपो जब्त कर कारगिल गैस एजेंसी की कस्टडी में दिए गए थे और बाद में इन्हें बीपीसी नसीराबाद प्लांट में जमा कराया गया था. चौंकाने वाली बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक रिलीज ऑर्डर के ही दस्तावेजों में जब्त ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ20-GB-2466 से बदलकर RJ42-GA-5779 कर दिया गया. इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब 12 मई 2026 को इस बदले हुए नंबर वाले ट्रक का ठिकरिया टोल प्लाजा के पास ₹2,000 का ऑनलाइन चालान कट गया. जब पुलिस ने भौतिक सत्यापन किया तो ट्रक मालिक शंकर रावत ने उसकी लोकेशन ब्यावर बताई, जिससे अब यह गंभीर सवाल उठ रहा है कि सरकारी कस्टडी और निगरानी में रहने के बावजूद जब्त वाहन सड़क पर कैसे दौड़ रहा था.
राजस्थान के पंचायतीराज विभाग से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने 'हाफ डे पैन डाउन' हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है. पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन (पंजीकृत) के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में प्रदेशभर के करीब 16,000 कर्मचारी शामिल हो रहे हैं. इस हड़ताल के कारण सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी कामकाज और आम जनता से जुड़े कार्य बुरी तरह प्रभावित होंगे. कर्मचारी मुख्य रूप से पदोन्नति, अंतर-जिला ट्रांसफर, उत्तराखंड पैटर्न लागू करने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, अतिरिक्त प्रभार भत्ता की स्वीकृति और ग्रामीण विकास अधीनस्थ सेवा के स्वीकृत पदों में 50% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं.
जयपुर के सराफा बाजार से निवेशकों और आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है, जहाँ सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी ताजा भावों के अनुसार, चांदी की कीमत में ₹10,000 की बड़ी मंदी आई है, जिससे अब चांदी ₹2,42,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. वहीं शुद्ध सोना (24 कैरेट) ₹3,500 सस्ता होकर ₹1,52,000 प्रति दस ग्राम और जेवराती सोना (22 कैरेट) ₹1,41,300 प्रति दस ग्राम के स्तर पर आ गया है. इस बड़ी गिरावट के बाद बाजारों में हलचल बढ़ने की उम्मीद है.
बीकानेर के प्रसिद्ध पीबीएम (PBM) अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसे लेकर सियासत और जन-आक्रोश गरमा गया है. इस घटना के विरोध में कांग्रेस नेता रामनिवास कूकना की अगुवाई में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया और अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर अस्पताल की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर तीखे सवाल उठाए. कांग्रेस ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवारों को उचित राहत देने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.
जयपुर के खो नागोरियान इलाके में हाल ही में हुए दर्दनाक पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड के बाद जयपुर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की अलग-अलग विशेष टीमों ने पूरे इलाके में सघन दबिश दी. इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है, जहाँ आयशा कॉलोनी में चल रही एक और अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध बारूद और पटाखे बनाने की सामग्री बरामद की है. इस कार्रवाई से इलाके में अवैध रूप से घातक कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 जून 2026 को रात 9:54 बजे एक ताज़ा नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार अगले तीन घंटों में राजस्थान के पूर्वी हिस्सों खासकर भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा) और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
PBM Hospital Bikaner: राजस्थान के संभागीय मुख्यालय बीकानेर स्थित प्रतिष्ठित डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज एवं पीबीएम अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सी-सेक्शन (सिजेरियन) डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की किडनी प्रभावित हो गई.
Tonk Crime News: टोंक में शिक्षकों सहित कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने होम ट्यूशन दिलाने और ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर पीड़ितों को फंसाया.
Udaipur DSP Transfer: उदयपुर में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी डीएसपी तबादला सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बांसवाड़ा साइबर सेल से डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित की उदयपुर गिर्वा में नियुक्ति का कन्हैयालाल तेली के परिवार ने विरोध किया है.
V. Srinivas: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बाहरी सहायता से संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.
Rajasthan News: राजस्थान परिवहन विभाग ने 5 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. अभियान के दौरान 11,295 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 11,184 वाहनों के चालान काटे गए और 600 वाहनों को जब्त किया गया.
Alwar Slap Case: अलवर में न्यायालय परिसर के बाहर पुलिस सुरक्षा के बीच पादरी राजकुमार के साथ हुई कथित मारपीट और थप्पड़ कांड ने अब व्यापक विवाद का रूप ले लिया है. घटना के विरोध में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोगों ने अलवर के मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने मामले को कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
Devsthan Department: अलवर में पादरी राजकुमार के साथ कथित मारपीट और थप्पड़ कांड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. घटना के विरोध में सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पादरी राजकुमार और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई तथा बाद में कोर्ट परिसर में पुलिस सुरक्षा के बावजूद उन पर हमला हुआ.
Rajasthan Cyber Fraud Gang: जयपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देशभर में साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि गिरोह के कई सदस्य कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं और भारत लौटने के बाद साइबर अपराध में शामिल हो गए.
Jaipur Airport: दिल्ली में खराब मौसम के कारण मंगलवार रात कई उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ. दिल्ली जाने वाली 9 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. मौसम सामान्य होने के बाद अधिकांश उड़ानें देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गईं.
NDA Meeting, PM Narendra Modi: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मोती डूंगरी स्थित गणेश जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे मोतीडूंगरी गणेश मंदिर. मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे, मंदिरों में पूजा-अर्चना. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में कर रहे पूजा-अर्चना. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रह विशेष पूजा-अर्चना. भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि विभिन्न मंदिरों में मौजूद. प्रदेशभर के प्रमुख मंदिरों में हो रही विशेष पूजा-अर्चना. पीएम मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना. सभी जिलों और उपखंडों के मंदिरों में हो रहे विशेष कार्यक्रम. आमजन, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी. सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन.
यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब का राजस्थान दौरा आज. पेपर लीक के विरोध में सीकर में निकलेगा यूथ कांग्रेस का मशाल जुलूस. 4 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे उदयभानु चिब. यूथ कांग्रेस के नेता एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत. जयपुर पहुंचने के बाद सीकर रवाना होंगे उदयभानु चिब.
कांग्रेस नेता सचिन पायलट का करौली दौरा आज. पायलट सुबह 11:00 बजे पहुंचेंगे करौली. स्व. राजेश पायलट की प्रतिमा के अनावरण एवं किसान सम्मेलन में होंगे शामिल.
जयपुर.
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे, मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना.
मोती डूंगरी गणेश मंदिर में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे विशेष पूजा-अर्चना.
भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि विभिन्न मंदिरों में रहेंगे मौजूद.
आज प्रदेशभर के प्रमुख मंदिरों में होगी विशेष पूजा-अर्चना.
पीएम मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की होगी कामना.
सभी जिलों और उपखंडों के मंदिरों में होंगे विशेष कार्यक्रम.
आमजन, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की रहेगी भागीदारी.
सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन.
जयपुर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष पूजा अर्चना
PM मोदी की दीर्घायु लिए की जाएगी मंगल कामना
प्रदेश में उपखंड स्तर पर विभिन्न मंदिरों में की जाएगी पूजा अर्चना
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर,
प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी मोती डूंगरी गणेश मंदिर.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और अन्य झारखंड महादेव.
भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी,
पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल गोविंद देव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे
इसके अलावा बड़ी चौपड़ रामचंद्र जी का मंदिर, नहर के गणेश जी, जलेबी चौक स्थित ब्रज निधि मंदिर सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में पूजार्चना करेंगे.
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर की दरगाहों में होगी विशेष दुआ,
आज अजमेर दरगाह में चादर पेश करेंगे बीजेपी अल्प संख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती
केंद्र में मोदी सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रदेशभर की दरगाहों में विशेष दुआ होगी
दौरान गुरुद्वारा, चर्च और जैन मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती कल दोपहर 12.30 बजे अजमेर शरीफ़ दरगाह पहुंचकर चादर पेश करेंगे
मेवाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु, देश में अमन-चैन, भाईचारे और विकास के लिए विशेष दुआ करेंगे.
प्रदेशभर में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, उलेमा, धार्मिक प्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे.
Jaipur
खोह नागोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड मामला
मामले में पुलिस ने फैक्ट्री संचालक फिरोज की तलाश की तेज
एक पुलिस टीम दिल्ली भी रवाना
मकान मालिक याकूब भी फरार
फिरोज दिल्ली से लाता था माल और जयपुर में कराता था पैकेजिंग
फिरोज तीन-चार अवैध फैक्ट्रियां और भी
फिरोज की दिल्ली स्थित फैक्ट्री में भी हुई थी रेड
करीब 6 साल से चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री
दिल्ली-फिरोजाबाद निवासी वसीम और फिरोज ने लगाई थी फैक्ट्री.
जयपुर.
दिल्ली में खराब मौसम से 9 फ्लाइट्स हुई जयपुर डायवर्ट.
रात 12 से 1:30 बजे तक दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स हुई जयपुर डायवर्ट.
एयर इंडिया की मुंबई से दिल्ली फ्लाइट AI-816,
एयर इंडिया की चेन्नई से दिल्ली फ्लाइट AI-538,
इंडिगो की बेंगलुरु से दिल्ली फ्लाइट 6E-817
एयर इंडिया एक्सप्रेस की सूरत से दिल्ली फ्लाइट IX-1229,
एयर इंडिया की कोलकाता से दिल्ली फ्लाइट AI-2708,
अकासा एयर की पुणे से दिल्ली फ्लाइट QP-1810,
एयर इंडिया की हैदराबाद से दिल्ली फ्लाइट AI-2870,
इंडिगो की कोचीन से दिल्ली फ्लाइट 6E-2382 और
एयर इंडिया की रियाद से दिल्ली फ्लाइट AI-2244 हुई जयपुर डायवर्ट.
बाद में रात 3:20 बजे तक सभी फ्लाइट्स वापस लौटी दिल्ली.
हालांकि कल शाम डायवर्ट हुई स्पाइसजेट की एक फ्लाइट अभी भी जयपुर में.
पायलटों के ड्यूटी आवर्स पूरे होने से जयपुर में अटका हुआ है विमान.