जयपुर और नसीराबाद क्षेत्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में बड़ा प्रशासनिक घपला सामने आया है. दरअसल, 18 दिसंबर को डीएसओ प्रथम की टीम ने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास छापा मारकर 440 गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रीफिलिंग का भंडाफोड़ किया था, जिसमें एक ट्रक, कार और टैंपो जब्त कर कारगिल गैस एजेंसी की कस्टडी में दिए गए थे और बाद में इन्हें बीपीसी नसीराबाद प्लांट में जमा कराया गया था. चौंकाने वाली बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक रिलीज ऑर्डर के ही दस्तावेजों में जब्त ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ20-GB-2466 से बदलकर RJ42-GA-5779 कर दिया गया. इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब 12 मई 2026 को इस बदले हुए नंबर वाले ट्रक का ठिकरिया टोल प्लाजा के पास ₹2,000 का ऑनलाइन चालान कट गया. जब पुलिस ने भौतिक सत्यापन किया तो ट्रक मालिक शंकर रावत ने उसकी लोकेशन ब्यावर बताई, जिससे अब यह गंभीर सवाल उठ रहा है कि सरकारी कस्टडी और निगरानी में रहने के बावजूद जब्त वाहन सड़क पर कैसे दौड़ रहा था.

