Rajasthan News Live: RTE आवेदन की आखिरी तारीख आज, विधानसभा में गरमा सकती है सियासत, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई अहम घटनाओं के कारण खास माना जा रहा है. एक ओर आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज है, जिससे अभिभावकों के पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है. दूसरी ओर ईरान-इजरायल के बीच बने युद्ध जैसे हालात का असर खाड़ी देशों की उड़ानों पर भी दिखाई दे रहा है. इन परिस्थितियों के चलते खाड़ी देशों से आने-जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है.
इधर, राजस्थान विधानसभा में भी आज का दिन काफी अहम रहने वाला है. सदन की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं. प्रदेश से जुड़े इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग पर नजर बनाए रखें, जहां आपको दिनभर की हर बड़ी जानकारी लगातार मिलती रहेगी.
आजकल सोना और चांदी की कीमतों में इन दिनों लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दामों में गिरावट आती है तो कभी अचानक बढ़ोतरी दर्ज की जाती है. इनकी कीमतों पर राष्ट्रीय आर्थिक हालात के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नवीनतम भाव भी देखें.
कल मनाई जाएगी शीतलाष्टमी, आज घरों में बनेगा रांधापुआ. परंपरा के अनुसार एक दिन पहले बनाए जाते हैं अगले दिन के लिए ठंडे पकवान. कल शीतला माता को शीतल पकवानों का भोग. चैत्र कृष्ण सप्तमी आज, जबकि उदया तिथि के अनुसार बुधवार को अष्टमी व्रत. अष्टमी तिथि आज रात 1:54 से 12 मार्च सुबह 4:19 तक. कल को सुबह 6:03 से शाम 5:56 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त. घरों में राबड़ी, पुआ, पूरी, बड़ा, मोहनथाल, सकरपारा, गूंजी जैसे पकवान बनेंगे. चाकसू क्षेत्र में शीतला माता मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट. शील की डूंगरी मेले के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात. होली के बाद मौसम बदलने के बीच शरीर को संतुलित रखने की परंपरा भी शीतलाष्टमी. आयुर्वेद के अनुसार ठंडा-हल्का भोजन पाचन तंत्र को देता है आराम.
जयपुर: सदन के पटल पर रखें जायेंगे समिति के प्रतिवेदन. याचिका एवं सदाचार समिति के सभापति कैलाश चन्द वर्मा रखेंगे प्रतिवेदन. स्वायत्त शासन (स्थानीय निकाय) विभाग से संबंधित प्राप्त याचिकाओं के संबंध में तैरहवां प्रतिवेदन, जल संसाधन विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में चौदहवां प्रतिवेदन, सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त माचिकाओं के संबंध में पन्द्रहवां प्रतिवेदन
वैश्विक हालात के बीच एलपीजी सप्लाई पर केंद्र सरकार सतर्क. जमाखोरी-ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग नियम लागू. इंपोर्टेड LPG की सप्लाई जरूरी गैर-घरेलू सेक्टर को प्राथमिकता. अस्पताल-शैक्षणिक संस्थानों को पहले मिलेगी कमर्शियल गैस. रेस्टोरेंट, होटल,अन्य उद्योगों की सप्लाई पर फिलहाल सीमित व्यवस्था. होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों के लिए नई समीक्षा व्यवस्था लागू. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन ईडी की कमेटी करेगी सप्लाई की समीक्षा. जरूरत के आधार पर रेस्टोरेंट, होटल और इंडस्ट्री को एलपीजी आवंटन पर फैसला. पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरियों को भी LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश. अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए रिजर्व किया जाएगा. घरेलू एलपीजी की सप्लाई को सबसे पहली प्राथमिकता.
ईरान-इजरायल युद्ध हालात के बीच खाड़ी देशों से आने वाली फ्लाइट्स में बढ़ा किराया. पूर्व में जो किराया 12 से 15 हजार रुपए लगता था, अब न्यूनतम किराया ही हुआ 40 हजार रुपए. इसमें भी स्पाइसजेट एयरलाइंस कर रही यात्रियों से ठगी. दुबई एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन सुचारू नहीं होने के बावजूद एयरलाइन दुबई से जयपुर के लिए कर रही टिकट बुकिंग, ऐसे में यात्रियों के लाखों रुपए फंसने की आशंका.
जयपुर: खाड़ी देशों के लिए फ्लाइट्स एक-एक कर हो रही शुरू. एयर अरबिया की शारजाह की फ्लाइट G9-436 आज दूसरे दिन भी संचालित. जयपुर से तड़के सुबह 3:55 बजे फ्लाइट हुई शारजाह के लिए रवाना. सलाम एयर की मस्कट की फ्लाइट OV-796 भी हुई संचालित. जयपुर से सुबह 5:45 बजे मस्कट के लिए रवाना हुई फ्लाइट. आज केवल स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट है रद्द. सुबह 9:40 बजे दुबई जाने वाली फ्लाइट SG-57 है रद्द.
जालोर में शीतला माता का मेला आज : 250 जवान संभालेंगे व्यवस्था, 22 कैमरे लगेंगे; कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर शुरुआत की.