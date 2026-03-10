Rajasthan News Live: RTE आवेदन की आखिरी तारीख आज, विधानसभा में गरमा सकती है सियासत, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई अहम घटनाओं के कारण खास माना जा रहा है. एक ओर आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज है, जिससे अभिभावकों के पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है. दूसरी ओर ईरान-इजरायल के बीच बने युद्ध जैसे हालात का असर खाड़ी देशों की उड़ानों पर भी दिखाई दे रहा है. इन परिस्थितियों के चलते खाड़ी देशों से आने-जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है.