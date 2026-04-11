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Rajasthan News Live: दौसा और बूंदी जिले के दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज का दिन कई मायनों में अहम है. सीएम भजन लाल शर्मा आज दौसा और  बूंदी जिले के दौरे पर रहेंगे. राज्यमंत्री ओटाराम देवासी आज सिरोही दौरे पर रहेंगे. जयपुर डिस्कॉम के आला अधिकारियों की  अहम बैठक होगी. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जल्द बड़ी कार्रवाई करेगी. करीब 500 दुकान मकान शॉपिंग कंपलेक्स मैरिज गार्डन ऊपर बुलडोजर चलेगा. IMD जयपर ने आज बीकानेर और श्री गंगानगर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 11, 2026, 07:16 AM IST | Updated:Apr 11, 2026, 07:34 AM IST

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Rajasthan News Live: दौसा और बूंदी जिले के दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना
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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज का दिन कई अहम घटनाओं से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दौसा और बूंदी जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. वहीं राज्यमंत्री ओटाराम देवासी सिरोही के दौरे पर रहेंगे. दूसरी ओर, जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें बिजली व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

शहरी स्तर पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जल्द ही बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. बताया जा रहा है कि करीब 500 दुकानें, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज गार्डन पर बुलडोजर चलाया जा सकता है. मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने बीकानेर और श्रीगंगानगर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE राजस्थान लाइव ब्लॉग से.

07:34:18
Rajasthan News Live

दौसा सीएम भजनलाल शर्मा आज आयेंगे बांदीकुई. हेलीकॉप्टर से 12.30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल. इस दौरान जिले के 165 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास. विधायक भागचंद टाकड़ा ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए हैं. तीन बड़े डोम जहां पचास हजार से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद जता रहे. विधायक धोली गुमटी पर बने रेलवे ओवर ब्रिज का सीएम करेंगे लोकार्पण. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज़ से पुलिस प्रशासन चाक चौबंद.

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