Rajasthan News Live: दौसा और बूंदी जिले के दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज का दिन कई मायनों में अहम है. सीएम भजन लाल शर्मा आज दौसा और बूंदी जिले के दौरे पर रहेंगे. राज्यमंत्री ओटाराम देवासी आज सिरोही दौरे पर रहेंगे. जयपुर डिस्कॉम के आला अधिकारियों की अहम बैठक होगी. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जल्द बड़ी कार्रवाई करेगी. करीब 500 दुकान मकान शॉपिंग कंपलेक्स मैरिज गार्डन ऊपर बुलडोजर चलेगा. IMD जयपर ने आज बीकानेर और श्री गंगानगर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

