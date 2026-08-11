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Rajasthan News Live: जयपुर में 19 से 22 अगस्त तक ब्रिक्स पर्यटन बैठकों की मेजबानी, जुटेंगे 11 देशों के पर्यटन मंत्री

Rajasthan News Live: राजस्थान में 14 IFS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. आदेश के तहत शिखा मेहरा, अनूप भार्गव, उदय शंकर, राजेश कुमार गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग विभागों और परियोजनाओं की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. अधिकारियों को वन विकास, जैव विविधता, प्रशासन, CAMPA, वन्यजीव, IT और ई-गवर्नेंस सहित विभिन्न कार्यों का प्रभार सौंपा गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 11, 2026, 11:01 AM IST | Updated:Aug 11, 2026, 02:20 PM IST
Rajasthan News Live: जयपुर में 19 से 22 अगस्त तक ब्रिक्स पर्यटन बैठकों की मेजबानी, जुटेंगे 11 देशों के पर्यटन मंत्री
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live, 11 August: जयपुर में शराब पार्टी के बाद नाहरगढ़ घूमने निकले तीन युवकों की तेज रफ्तार कार ने एक के बाद एक चार वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में पिता और उसकी तीन साल की बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं. पुलिस ने कार चालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

14:20:37 Aug 11, 2026, 02:20 PM (IST)

स्टेट कोटा MBBS/BDS काउंसलिंग का शेड्यूल जारी

कोटा: राजस्थान मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने NEET UG 2026 के तहत 85% स्टेट कोटा MBBS/BDS काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है. प्रथम राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 से 17 अगस्त तक होंगे. राज्य की मेरिट सूची 20 अगस्त को और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 22 अगस्त को जारी किया जाएगा.​चयनित अभ्यर्थी 23 से 27 अगस्त के बीच अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर फीस जमा करेंगे तथा SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर में रिपोर्टिंग करेंगे.

14:19:00 Aug 11, 2026, 02:19 PM (IST)

सोशल मीडिया पर दो नाली बंदूक से फायरिंग का वीडियो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार,

चित्तौड़गढ़: सोशल मीडिया पर दो नाली बंदूक से फायरिंग का वीडियो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, डीएसटी एवं मण्डफिया थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में कार्रवाई, डीएसटी प्रभारी एएसआई सूरज कुमार की सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय, राहुल जाट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से दो नाली बंदूक जब्त, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर भय फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर.

12:54:27 Aug 11, 2026, 12:54 PM (IST)

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से भाव जारी

जयपुर चांदी स्थिर रही, सोना 500 रूपये महंगा रहा, आज सराफा बाजार में चांदी 240,000 रू प्रति किलो, शुद्ध सोना आज 155,700 रुपये प्रति दस ग्राम रहा, जेवरात सोना 143,200 रू प्रति दस ग्राम रहा, जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से भाव जारी किया.

12:39:49 Aug 11, 2026, 12:39 PM (IST)

निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में दिखने लगी गुटबाजी

जयपुर- निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में दिखने लगी गुटबाजी! आज पीसीसी वॉर में पहुंची दो जिला कांग्रेस की गुटबाजी, बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन पहुंचे, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की शिकायत लेकर पहुंचे थे पीसीसी अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन धर्मेंद्र राठौड़ की शिकायत लेकर पहुंचे पीसीसी हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी सफाई , कहा - थोड़ी बहुत गुटबाजी की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन हम एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे.

11:01:01 Aug 11, 2026, 11:01 AM (IST)

बसेड़ी बाजार आज मंगलवार रहेगा बंद

बसेड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के वर्तमान भवन में कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) एवं जच्चा वार्ड संचालित रखने की मांग को लेकर सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, व्यापारियों, गणमान्य नागरिकों तथा सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं को यथावत बनाए रखने के पक्ष में एकजुटता जताई. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंगलवार को बसेड़ी बाजार सांकेतिक रूप से बंद रखा जाएगा. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो अनिश्चितकालीन बाजार बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा तथा नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार का निर्णय भी लागू किया जाएगा.
 

10:59:39 Aug 11, 2026, 10:59 AM (IST)

जयपुर में 19 से 22 अगस्त तक ब्रिक्स पर्यटन बैठकों की मेजबानी

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता (2026) के तहत 19 से 22 अगस्त तक जयपुर में चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है. इसमें भारत सहित 11 ब्रिक्स देशों (ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई) के पर्यटन मंत्री, नीति-निर्माता और वरिष्ठ राजनयिक भाग लेंगे. राजस्थान सरकार ने पर्यटन विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया है, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय व अन्य स्थानीय विभागों के साथ समन्वय कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है.
 

10:52:42 Aug 11, 2026, 10:52 AM (IST)

राजस्थान में बारिश का कहर जारी

राजस्थान में बारिश का कहर लगातार जारी है. अलग-अलग हिस्सों में हाहाकार मचा है. वहीं, टोंक में पुराना बाजार पानी में डूब गया और बाइकें बह गईं. कोटा में माइंस के पानी में उतरा युवक लापता है. अलवर में छज्जा गिरने से सब्जी विक्रेता की मौत हुई, वहीं, हनुमानगढ़ में घग्घर नदी में पानी पहुंचा.
 

09:55:40 Aug 11, 2026, 09:55 AM (IST)

पति ने पत्नी पर डाला पेट्रोल और लगा दी आग, अस्पताल में दो बच्चों की मां की तड़प-तड़पकर मौत

Jaisalmer Woman Death: जैसलमेर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर की रानीसर कच्ची बस्ती में एक महिला को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप उसके पति पर लगा है. गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए पहले जवाहिर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर कर दिया गया. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. मृतका की पहचान कमला के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि कमला के पति प्रकाशओड ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. हालांकि, घटना की वास्तविक वजह और वारदात के पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.
 

09:55:08 Aug 11, 2026, 09:55 AM (IST)

मवाद निकालने के नाम पर निकाल दिया अंडकोश, हनुमानगढ़ के अस्पताल में बड़े कांड से मचा हड़कंप, डॉक्टर के खिलाफ जांच की मांग

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में एक निजी अस्पताल पर मरीज के बाएं अंडकोश को कथित तौर पर निकालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. DYFI ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. संगठन का आरोप है कि मरीज को मवाद निकालने की बात कहकर अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन बाद में सरकारी अस्पताल की जांच में बायां अंडकोश मौजूद नहीं होने की जानकारी मिली. हालांकि अस्पताल की ओर से अभी कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है.
 

08:29:10 Aug 11, 2026, 08:29 AM (IST)

कोटा, जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा समेत इन शहरों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें 11 अगस्त का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने सीकर, जयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा, कोटा, बारां और अजमेर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटे के दौरान इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
 

08:28:58 Aug 11, 2026, 08:28 AM (IST)

राजस्थान में खाद-सब्सिडी का नया नियम-सिर्फ फार्मर आईडी से मिलेगा उर्वरक, जानिए रजिस्ट्रेशन का तरीका

Rajasthan Farmer ID: राजस्थान में किसानों के लिए खाद खरीदने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब यूरिया-डीएपी समेत अन्य उर्वरकों के वितरण को Farmer ID यानी कृषक पहचान संख्या से जोड़ा जाएगा. राज्य में अब तक 87 लाख 44 हजार 842 किसान Farmer Registry में पंजीकृत हो चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 96.95 प्रतिशत है. राजसमंद और सिरोही में नई व्यवस्था के सफल परीक्षण के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है.
 

08:28:48 Aug 11, 2026, 08:28 AM (IST)

बहरोड़ में उपसरपंच के पति हत्याकांड का बड़ा खुलासा, इसलिए की गई उद्देश्य यादव की हत्या, 3 गिरफ्तार

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ में उपसरपंच के पति उद्देश्य यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. रीवाली रोड पर खेत के रास्ते के पास मिले शव के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों सतनाम यादव, टीनू यादव और सतवीर यादव को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक चारों एक ही गांव के रहने वाले थे और 8 अगस्त की रात कार से लौटते समय किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उद्देश्य यादव को कार से उतारकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है.
 

08:28:38 Aug 11, 2026, 08:28 AM (IST)

हर महीने जांच से परेशान निजी स्कूल संचालक, मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार

Bari Private Schools: धौलपुर के बाड़ी में स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा. संचालकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से बार-बार होने वाली जांच को लेकर चिंता जताई और इसे रोकने की मांग की. उनका कहना है कि लगातार जांच से मानसिक तनाव बढ़ रहा है और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. संचालकों ने आरटीआई से जुड़े पुराने बकाया भुगतान को डेबिट के जरिए कराने की मांग भी रखी.
 

08:28:25 Aug 11, 2026, 08:28 AM (IST)

राजस्थान हाईकोर्ट के 21 मीटर ऊंचे डोम पर मंडरा रहा ढहने का खतरा, कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ के भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. करीब 21 मीटर ऊंचे सेंट्रल डोम के ढहने की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. 
 

08:28:03 Aug 11, 2026, 08:28 AM (IST)

पैसों के बदले प्रहारी जेल के अंदर करता धरा गया बड़ा कांड, गैंगस्टरों के गठजोड़ का खुलासा

Ajmer High Security Jail: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में तैनात प्रहरी धारा सिंह को गैंगस्टरों से कथित मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. AGTF के इनपुट पर दौलतपुरा पुलिस ने कार्रवाई की. आरोप है कि प्रहरी पैसे लेकर जेल में बंद गैंगस्टरों के गुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराता था और विदेश में बैठे आकाओं तक जेल से जुड़ी जानकारी पहुंचाता था.
 

08:27:52 Aug 11, 2026, 08:27 AM (IST)

Breaking News: जैसलमेर में बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी आग, धूं-धूं कर जलते देख मचा हड़कंप, 25 छात्र...

Jaisalmer Big News: जैसलमेर के धउवा गांव के पास SM पब्लिक स्कूल की बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. बस में करीब 25 बच्चे सवार थे, जिन्हें ड्राइवर ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. नगरपरिषद की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. हादसे में किसी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है.

08:27:40 Aug 11, 2026, 08:27 AM (IST)

पहले जमकर पी शराब फिर सड़क पर खून के प्यासे हुए तीन युवक, पिता और तीन साल की मासूम के साथ चार को उतार दिया मौत के घाट

Jaipur Road Accident: जयपुर में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. पुलिस के मुताबिक, तीन युवक पहले एक किराये के कमरे पर शराब पार्टी करने के बाद कार से नाहरगढ़ घूमने निकले थे. आरोप है कि तीनों नशे में थे. इसके बाद तेज रफ्तार कार ने सांगानेर इलाके में एक के बाद एक चार वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में पिता और उसकी तीन साल की बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं. इस मामले में मालपुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक संदीप उर्फ सूरज और उसके साथी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गोपी को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे आरोपी साजन की तलाश की जा रही है.
 

08:27:19 Aug 11, 2026, 08:27 AM (IST)

वन विभाग में अधिकारियों से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, जानें किसको कहां मिली पोस्ट?

Rajasthan IFS Transfer: राजस्थान में वन विभाग से जुड़े 69 IFS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में अरिजीत बनर्जी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (HoFF) नियुक्त किया गया है. इसके अलावा कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि 14 IFS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. IFS ख्याति माथुर को APO किया गया है.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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