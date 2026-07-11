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Rajasthan News Live: राजस्थान में चली तबादला एक्सप्रेस, बदले गए कई विभागों के अधिकारी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़े घटनाक्रम होंगे. 72 पुलिस कांस्टेबल समेत होमगार्ड और प्रशासनिक कर्मचारियों के तबादले हुए हैं. CM भजनलाल शर्मा केकड़ी दौरे पर रहेंगे, जबकि मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 07:17 AM|Updated: Jul 11, 2026, 09:08 AM
Rajasthan News Live: राजस्थान में चली तबादला एक्सप्रेस, बदले गए कई विभागों के अधिकारी
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेशभर में 72 कांस्टेबल की तबादला सूची पुलिस मुख्यालय ने जारी की है. होमगार्ड महकमें में भी तबादला सूची आ गई है. प्रशासनिक, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक का तबादला कर दिया गया है. सूची में एक चौकीदार का भी स्थानांतरण किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी का दौरा करेंगे.वे यहां 1258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देवली-नसीराबाद वाया केकड़ी फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे. मौसम विभाग जयपुर ने कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून! जानिए आज किन जिलों में होगी बारिश?

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09:08:12 Jul 11, 2026, 09:08 AM (IST)

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चित्तौड़गढ़ पुलिस महकमे में 16 पुलिस निरीक्षकों का बड़ा फेरबदल, एसपी धर्मेंद्र सिंह ने तबादला आदेश किए जारी, कोतवाली चित्तौड़गढ़ सहित कई थानों को मिले नए थानाधिकारी, चंदेरिया, गंगरार, राशमी और आकोला में बदली जिम्मेदारियां, भूपालसागर, बड़ीसादड़ी, मंगलवाड़ में भी नए थाना प्रभारी नियुक्त, बेगूं, भैंसरोड़गढ़, डूंगला और पारसोली में नई तैनातियां, पुलिस लाइन और प्रतीक्षा सूची से अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, सभी को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश.

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जयपुर प्रदेशभर में 72 कांस्टेबल का तबादला
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वित्त विभाग में तबादला
23 एसआईपीएफ अधिकारियों के स्थानांतरण
 

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जयपुर
होमगार्ड में कंपनी कमांडर से आरक्षित तक तबादला सूची
39 अधिकारी कर्मचारियों के किए गए तबादले
तुरंत कार्य मुक्त कर नए स्थान पर ज्वाइन करने की दी आदेश

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होमगार्ड महकमें में तबादला सूची
प्रशासनिक, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक का तबादला
सूची में एक चौकीदार का भी किया गया स्थानांतरण
आईजी होमगार्ड राजेश मीणा जारी की तबादला सूची

07:17:24 Jul 11, 2026, 07:17 AM (IST)

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जयपुर.
पशुपालन विभाग में बड़े स्तर पर तबादले.
1019 कार्मिकों के किए गए तबादले.
पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन निरीक्षकों के हुए तबादले.
पशुपालन निदेशक डॉ सुरेशचंद मीणा ने जारी किए आदेश.

07:17:17 Jul 11, 2026, 07:17 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर
पशुपालन विभाग में तबादले.
324 अधिकारियों के किए गए तबादले.
संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और
पशु चिकित्सा अधिकारियों के किए गए तबादले.
पशुपालन विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश जांगिड ने जारी किए आदेश.
 

07:13:16 Jul 11, 2026, 07:13 AM (IST)

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जयपुर
कृषि विभाग में तबादलों की 2 सूची जारी.
बीती रात एक सूची में 324 कार्मिकों के किए गए तबादले.
सहायक अनुभाग अधिकारी से लेकर मंत्रालयिक संवर्ग में विभिन्न पदों,
कनिष्ठ अभियंता, कृषि अन्वेषक, प्रयोगशाला सहायकों के हुए तबादले.
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भी तबादला सूची में शामिल.
वहीं दूसरी सूची में 1135 कार्मिकों के किए गए तबादले.
इसमें वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक शामिल.
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने जारी किए आदेश.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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