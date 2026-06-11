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Rajasthan News Live: राजस्थान से अलका गुर्जर, सतीश पूनिया और नीरज डांगी बने राज्यसभा सांसद

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज राजनीतिक, प्रशासनिक और मौसम से जुड़ी कई बड़ी हलचलें हुईं. दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल हुए. सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 11, 2026, 11:25 PM|Updated: Jun 11, 2026, 11:25 PM
Rajasthan News Live: राजस्थान से अलका गुर्जर, सतीश पूनिया और नीरज डांगी बने राज्यसभा सांसद
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. कांग्रेस की दिल्ली में आज बड़ी बैठक होगी. राजस्थान से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक में शामिल होंगे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर प्रवास पर रहेंगे. प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे-56 पर सेमलिया के निकट भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रोले और क्रूज़र गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हुई. हादसे में क्रूज़र सवार 10 लोगों में से 2 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. मौसम विभाग ने आज कई जगहों पर आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:3 मासूम बच्चों की मां अचानक हुई लापता, अलवर के नाकचपुर गांव के इस मामले ने उड़ाए सबके होश!

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08:28:02 Jun 11, 2026, 08:29 AM (IST)

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. कांग्रेस की दिल्ली में आज बड़ी बैठक होगी. राजस्थान से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक में शामिल होंगे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर प्रवास पर रहेंगे. प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे-56 पर सेमलिया के निकट भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रोले और क्रूज़र गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हुई. हादसे में क्रूज़र सवार 10 लोगों में से 2 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. मौसम विभाग ने आज कई जगहों पर आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

23:21:53 Jun 11, 2026, 11:21 PM (IST)

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan News: सादुलपुर पंचायत समिति की ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर विधायक मनोज न्यांगली भड़क गए. उन्होंने जनसुनवाई के कमजोर प्रचार-प्रसार और कम लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाए. एसडीएम से हल्की नोकझोंक भी हुई. अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस देने की बात कही गई. पढ़ें पूरी खबर…

23:21:35 Jun 11, 2026, 11:21 PM (IST)

बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

Rajasthan News: बारां में राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत ने जेल भरो आंदोलन किया. 46 डिग्री गर्मी में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा. डीएनटी समाज के लिए 10% अलग आरक्षण समेत 11 मांगें उठाईं. नेताओं ने 1 जुलाई को जयपुर महा-पड़ाव की चेतावनी दी. पढ़ें पूरी खबर…

23:21:18 Jun 11, 2026, 11:21 PM (IST)

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

Rajasthan News: कोटा पुलिस ने बहुचर्चित चंद्रेसल मठ महंत देवानंद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि 750 बीघा जमीन और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की लड़ाई में हत्या की साजिश रची गई. पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं. पढ़ें पूरी खबर…

23:21:02 Jun 11, 2026, 11:21 PM (IST)

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

Rajasthan News: करौली के मासलपुर में पत्नी की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी पति राजेन्द्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है. पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर…

23:20:46 Jun 11, 2026, 11:20 PM (IST)

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Rajasthan News: करौली के हिण्डौन जिला अस्पताल में हार्ट मरीज को जयपुर रेफर करते वक्त 108 एंबुलेंस की खस्ताहाल हालत सामने आई. टूटा स्ट्रेचर, खराब ऑक्सीजन, एसी बंद और देरी से पहुंची एंबुलेंस पर सवाल उठे, वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की. पढ़ें पूरी खबर…

23:20:26 Jun 11, 2026, 11:20 PM (IST)

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan News: कोटपूतली पुलिस ने NH-48 पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों से भरी कार पकड़ी और 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया. तलाशी में पिस्टल, कट्टा, कारतूस और लोहे की रॉड बरामद हुई. आरोपी जयपुर में बड़ी वारदात की फिराक में थे और बुटेरी फायरिंग केस से भी जुड़े मिले. पढ़ें पूरी खबर…

23:20:08 Jun 11, 2026, 11:20 PM (IST)

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

Rajasthan Quiz: आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना, मरू प्रदेश और राजवाड़ा जैसे नामों से जाना जाता था. 1949 में कई रियासतों को मिलाकर इसे राजस्थान नाम मिला. यह राज्य ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती जैसे क्षेत्रों से मिलकर बना है. पढ़ें पूरी खबर…

23:19:51 Jun 11, 2026, 11:19 PM (IST)

500 करोड़ कमाने का सपना चकनाचूर! जयपुर का कोचिंग हब बना करोड़ों की नाकामी की मिसाल

Rajasthan News: जयपुर के प्रताप नगर में 300 करोड़ रुपए की लागत से बना हाउसिंग बोर्ड का कोचिंग हब प्रोजेक्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. 224 कोचिंग स्पेस में से केवल 14 ही बिके हैं. 500 करोड़ रेवेन्यू का सपना देखने वाला यह प्रोजेक्ट अब खरीदारों के इंतजार में धूल फांक रहा है. पढ़ें पूरी खबर…

23:19:35 Jun 11, 2026, 11:19 PM (IST)

अलवर के पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों का खुलासा, चपरासी गिरफ्तार

Rajasthan News: अलवर के स्कीम नंबर-10 स्थित पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर देर रात हंगामा हो गया. पुलिस ने चपरासी रामचंद्र को गिरफ्तार किया. मामले का वीडियो भी वायरल है. पुलिस जांच में जुटी है, जबकि संस्था ने सख्त कार्रवाई की बात कही है. पढ़ें पूरी खबर…

23:19:16 Jun 11, 2026, 11:19 PM (IST)

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

Rajasthan News: 12 जून से 15 जुलाई तक राजस्थान में शहरी सेवा शिविर लगेंगे. सरकार ने पट्टों, अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीन पर बसे लोगों को बड़ी राहत दी है. नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन समेत कई शुल्कों में 25% से 100% तक छूट मिलेगी. 2013 तक बसी कॉलोनियों का भी नियमन होगा. पढ़ें पूरी खबर…

23:18:51 Jun 11, 2026, 11:18 PM (IST)

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 जून से मौसम बदलने लगा है. नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना है. 12-13 जून को 60-70 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पढ़ें पूरी खबर…

23:18:32 Jun 11, 2026, 11:18 PM (IST)

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 11 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी 2,40,000 प्रति किलो और सोना 1,49,600 प्रति 10 ग्राम रहा. बाजार में हलचल कम रही, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. पढ़ें पूरी खबर…

21:10:18 Jun 11, 2026, 09:10 PM (IST)

Rajasthan News Live

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, राष्ट्रीय संगठक (वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क) नागेंद्र नाथ त्रिपाठी और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका, जनसेवा और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से संगठन को ओर अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया. बैठक के दौरान भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने, समाज और राष्ट्र के हित में संगठन की भूमिका को और सशक्त करने जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

21:09:19 Jun 11, 2026, 09:09 PM (IST)

Rajasthan News Live

एम.टेक. की फर्जी डिग्री प्रकरण में जलदाय विभाग के जेईएन गिरफ्तार,
एसओजी जयपुर की बड़ी कार्रवाई,
दुर्गाशंकर मेनारिया हुआ गिरफ़्तार,
आवेदन के साथ आरोपी ने अपने शैक्षणिक दस्तावेजों में मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से एम.टेक. (इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम) की डिग्री की थी अपलोड,
जिस पोस्ट के लिए किया था आरोपी ने अप्लाई, उस पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन (एम.टेक.) डिग्री की नहीं थी अनिवार्यता,
अति उत्साह और ख़ुद क़ो अधिक योग्य प्रदर्शित करने के लिए दी फर्जी डिग्री,
जलदाय विभाग, भीण्डर में जूनियर इंजीनियर (जेईएन) के पद पर कार्यरत था आरोपी.

21:08:35 Jun 11, 2026, 09:08 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजधानी जयपुर के खो नागोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट और आगजनी की घटना के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. गहलोत ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. साथ ही सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की.

21:07:09 Jun 11, 2026, 09:07 PM (IST)

Rajasthan News Live

नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी अब्बास कुरैशी गिरफ्तार.
आरोपी ने बालिका को मिलने का झांसा देकर AIR BNB में ले जाकर किया था दुष्कर्म.
आईडी नही देने के लिए AIR BNB के माध्यम से किया था कमरा बुक.
आरोपी को कमरा उपलब्ध करवाने वाला कर्मचारी अजय कुमार भी गिरफ्तार.
श्याम नगर थाना पुलिस की कार्रवाई.
अब्बास कुरैशी ने नाबालिग के बनाए वीडियो भी.

17:10:36 Jun 11, 2026, 05:10 PM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाई!
दूदू-राडावास में 11 जगह बिजली चोरी पकड़ी, 31.57 लाख जुर्माना,
ईंट भट्टे, पोल्ट्री फार्म, होटल-रेस्टोरेंट में बिजली चोरी,
11 VCR भरकर 31 लाख का जुर्माना ठोका,
3 पोल की बुशिंग से सीधा तार जोड़कर बिजली चोरी,
जयपुर डिस्कॉम सतर्कता दल ने पकड़ा, कनेक्शन काटे,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में चेतन स्वरूप भंसाली, अधिशाषी अभियंता (सतर्कता), जयपुर ,दूदू उपखण्ड क्षेत्र में तथा उपासना सिंह, सहायक अभियंता (सतर्कता) ने राडावास उपखण्ड क्षेत्र में आज प्रातःकाल में औचक सतर्कता जांच कार्यवाही की गयी.

16:44:14 Jun 11, 2026, 04:44 PM (IST)

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राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी निर्वाचित घोषित. अलका गुर्जर, सतीश पूनिया, नीरज डांगी. निर्वाचित घोषित तीनों ने लिया जीत का प्रमाण पत्र. 

15:02:34 Jun 11, 2026, 03:02 PM (IST)

Rajasthan News

बीकानेर बॉर्डर क्षेत्र से खबर, रणजीतपुरा थाना क्षेत्र के चक 13 RDY-A में मिला संदिग्ध सफेद कबूतर, रूपाराम लेघा के खेत में मिला कबूतर, कबूतर के पंखों पर लगी है नीले रंग की मोहर, मोहर पर लिखे शब्द नहीं है स्पष्ट, BSF की G ब्रांच और वन विभाग को दी गई सूचना, सुरक्षा एजेंसियां मामले पर रखे हुए हैं नजर, फिलहाल क्षेत्र में शांति, एहतियात के तौर पर निगरानी जारी, थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह मामले पर लगातार नजर बनाए हुए.

13:19:11 Jun 11, 2026, 01:19 PM (IST)

भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर रविन्द्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, कहा- जनता करेगी फैसला

Shiv MLA Ravindra Singh Bhati: जोधपुर पहुंचे शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने भाजपा में शामिल होने की चल रही अटकलों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय जनता की इच्छा के अनुसार ही लिया जाएगा. 
 

12:17:36 Jun 11, 2026, 12:17 PM (IST)

Rajasthan News

जोधपुर में फिल्म अभिनेत्री और सांसद Kangana Ranaut का आगमन हुआ. कंगना इंडिगो की दिल्ली-जोधपुर फ्लाइट से जोधपुर पहुंचीं, जहां से उनका कार्यक्रम उम्मेद भवन पैलेस जाने का है. कंगना अपनी आगामी फिल्म Bharat Bhagya Vidhata के प्रमोशन के सिलसिले में शहर आई हैं. यह फिल्म शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

11:36:37 Jun 11, 2026, 11:36 AM (IST)

प्रेमिका से मिलने ननिहाल पहुंचा सौरभ, परिजनों ने पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, गांव में तनाव

Rajasthan Crime News: भरतपुर जिले से में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी सौरभ जाटव अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ननिहाल पहुंचा था, जहां युवती के परिजनों ने सौरभ के साथ बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.
 

11:01:24 Jun 11, 2026, 11:01 AM (IST)

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज गुरुवार, 11 जून 2026 को सोने और चांदी के भावों में काफी तेज गिरावट दर्ज की गई है. स्थानीय बाजारों और सराफा संघों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के दामों में आई नरमी और रुपए की मजबूती के कारण घरेलू स्तर पर भी सोने-चांदी के भावों में भारी गिरावट देखने को मिली है.
 

11:01:14 Jun 11, 2026, 11:01 AM (IST)

जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर और अलवर वालों की खुली किस्मत! हाउसिंग बोर्ड बना रहा सैकड़ों नए फ्लैट्स और मकान

Rajasthan Housing Scheme: राजस्थान आवासन मंडल की 255वीं बोर्ड बैठक एवं परियोजना समिति की 176वी बैठक मंडल मुख्यालय में आयोजित हुई. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आवासीय विकास, आधारभूत संरचना विस्तार तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.
 

11:01:00 Jun 11, 2026, 11:01 AM (IST)

श्रीगंगानगर पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ाए बदमाश के विकेट, एनकाउंटर कर टांग में दागी गोली, भागने की कर रहा था कोशिश

Rajasthan Crime: श्रीगंगानगर में सदर थाना पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पठानवाला रोड स्थित 17 एमएल के पास नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस और बदमाश के बीच कई राउंड गोलियां चलीं. 
 

11:00:49 Jun 11, 2026, 11:00 AM (IST)

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

Ahmedabad Air Crash Anniversary: अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 जून 2025 को उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग विमान AI 171 चंद सेकंड बाद ही भीषण हादसे का शिकार हो गया. आग के गोले में बदल गए इस विमान में सवार 242 लोगों में से मात्र एक यात्री बच सका, जबकि 241 यात्रियों सहित कुल 260 लोगों की मौत हो गई. देश के सबसे बड़े विमान हादस की पहली बरसी 12 जून को मनाई जा रही है.
 

11:00:22 Jun 11, 2026, 11:00 AM (IST)

आमजन के लिए मुसीबत बन गई 57 करोड़ की पेयजल योजना, पीने के लिए प्लांट से आ रहा मटमैला पानी, 44 गांवों की हालत खराब

बारां जिले के अंता क्षेत्र में 57 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरा है. प्लांट से आने वाला पानी इतना मटमैला और गंदला है कि 42 गांवों और अंता कस्बे के हजारों लोग मजबूरन इसे पीने को विवश हैं. कई महीनों से चली आ रही इस समस्या का कोई स्थाई समाधान अभी तक नहीं निकला है, जिससे आमजन में गुस्सा और हताशा बढ़ती जा रही है.
 

11:00:10 Jun 11, 2026, 11:00 AM (IST)

अलवर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नयाबास से ज्योतिबा फुले सर्किल तक कार्रवाई

Alwar anti encroachment drive: अलवर शहर में बुधवार को नगर निगम (NMC) और यूआईटी की संयुक्त टीम ने नयाबास सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बीच अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया. भारी पुलिस बल की सुरक्षा में चलाए गए इस कार्रवाई में दो जेसीबी मशीनों की मदद से दुकानों और मकानों के बाहर नालों पर बनाए गए अवैध रैंपों को तोड़ा गया.
 

10:59:55 Jun 11, 2026, 10:59 AM (IST)

मृत्यु की तारीख नहीं... आवेदन के समय के नियम से तय होगी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता: हाईकोर्ट का अहम आदेश

Rajasthan High Court: जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार के फैसले को गलत बताते हुए अविवाहित बहन को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि एक अविवाहित महिला को अपनी मृत सरकारी कर्मचारी बहन के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकता है।
 

10:59:34 Jun 11, 2026, 10:59 AM (IST)

पेयजल आंकड़ों पर विपक्ष की राजनीति पर भड़के मंत्री जोगाराम पटेल, गहलोत पर साधा निशाना​

Rajasthan Politics: जोधपुर में संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने लूनी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि गर्मी और नौतपा के दौरान पानी की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार और प्रशासन जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं.
 

10:56:24 Jun 11, 2026, 10:56 AM (IST)

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दिल्ली - सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में आज. सुबह 10.00 बजे शुरु होगी नीति आयोग की बैठक. नीति आयोग की 11वीं शाषी परिषद् बैठक में शामिल होंगें सीएम भजनलाल शर्मा. पीएम नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भरता, नवाचार और समावेशी विकास की मंशानुसार तैयार राज्य सरकार का एक्शन प्लान विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी भविष्य की रुपरेखा .सीएम भजनलाल शर्मा विकसित राजस्थान-2047 के रोडमैप को करेंगे पेश.

10:55:57 Jun 11, 2026, 10:55 AM (IST)

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जोधपुर फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत आज आएगी जोधपुर. इंडिगो दिल्ली की फ्लाइट से पहुंचेगी जोधपुर. कंगना की आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता कल सिनेमाघर में होगी रिलीज. झालामंड रोड स्थित आईनॉक्स सिनेमा घर में कंगना अपनी पूरी टीम के साथ देखेगी फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमला. कामा अस्पताल की कहानी पर आधारित है फिल्म. फिल्म में नर्स की भूमिका में है कंगना. शुक्रवार सुबह जोधपुर से जयपुर के लिए होंगी रवाना. जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में करेगी शिरकत.
 

10:55:30 Jun 11, 2026, 10:55 AM (IST)

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Jaipur: गांव-गांव सरकार-कल से शुरू होंगे ग्रामीण सेवा शिविर. 15 जुलाई तक लगेंगे "ग्रामीण सेवा शिविर. मुख्यमंत्री के निर्देश पर जन-कल्याण शिविरों के तहत विशेष अभियान. राजस्व विभाग समेत 22 विभागों की होगी भागीदारी. राजस्व विभाग नोडल, पंचायती राज विभाग सहायक नोडल. हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगेगा एक दिवसीय शिविर. सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक शिविर. शिविर में आने वाले व्यक्ति का काम उसी दिन निस्तारित करना मकसद. लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

10:54:40 Jun 11, 2026, 10:54 AM (IST)

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Jaipur
जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत मामला. मामले में अब नहीं हो सका है खुलासा. हत्या या ख़ुदकुशी जयपुर पुलिस कर रही इस मौत की जांच. 5 जून शुक्रवार शाम क़ो गायब हुई थी छात्रा. एक अपार्टमेंट परिसर में मिली थी नाबालिग छात्रा की लाश. मामले में अब जांच अधिकारी बनाया गया है साउथ जिले के एक पुलिस अधिकारी क़ो. पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे है एडिशनल कमिश्नर क्राइम. अलग अलग एंगल भी सामने आ रहे है इस संदिग्ध मौत मामले में.

09:05:35 Jun 11, 2026, 09:05 AM (IST)

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बारां जिले के छीपाबड़ौद क्षेत्र के देहलनपुर गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. हरनावदाशाहजी थाना क्षेत्र में स्थित जगदीश लोधा के मकान में पीछे से सेंध लगाकर घुसे चोर दो लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने लेकर फरार हो गए. चोरी के समय परिवार के सदस्य घर के बाहर और छत पर सो रहे थे. हैरानी की बात यह रही कि चोर वारदात के दौरान घर में रखे आम और रोटी भी खाकर गए. पीड़ित परिवार ने दस लाख रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

09:05:21 Jun 11, 2026, 09:05 AM (IST)

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उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र के ढिकली गांव में एक ट्यूबवेल के चेंबर से 23 जहरीले रसल वाइपर सांप मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू अभियान चलाया. रेस्क्यू के दौरान 22 नवजात बच्चों के साथ एक वयस्क मादा रसल वाइपर को बाहर निकाला गया. विशेषज्ञों के अनुसार रसल वाइपर अंडे नहीं देता बल्कि सीधे बच्चों को जन्म देता है और जून-जुलाई इसका जन्मकाल होता है. सभी सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा.
 

09:05:12 Jun 11, 2026, 09:05 AM (IST)

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भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में आज से मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने 15 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले दो दिनों तक 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज अंधड़, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, सीकर, चुरू समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं श्रीगंगानगर में 45.9 डिग्री और जयपुर में 42.1 डिग्री तापमान ने लोगों को परेशान किया. विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है.
 

09:05:03 Jun 11, 2026, 09:05 AM (IST)

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प्रतापगढ़ जिले में नेशनल हाईवे-56 पर सेमलिया के निकट ट्रोले और क्रूज़र गाड़ी की भीषण टक्कर में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए. हादसा पीपलखूंट थाना क्षेत्र के कटारो का खेड़ा के पास देर रात हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्रूज़र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और गंभीर घायलों को रेफर किया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बोहरा परिवार धार्मिक यात्रा से लौट रहा था. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली.
 

09:04:56 Jun 11, 2026, 09:04 AM (IST)

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दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में आज सुबह 11:30 बजे कांग्रेस की अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में होगी. बैठक में पार्टी के महासचिव, विभिन्न राज्यों के प्रभारी और PCC अध्यक्ष शामिल होंगे. राजस्थान से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हिस्सा लेंगे. बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और राज्यों में संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की जाएगी. वहीं, 11 जून को दौसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं का बड़ा जमावड़ा लगेगा, जिसमें सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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