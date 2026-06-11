Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. कांग्रेस की दिल्ली में आज बड़ी बैठक होगी. राजस्थान से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक में शामिल होंगे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर प्रवास पर रहेंगे. प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे-56 पर सेमलिया के निकट भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रोले और क्रूज़र गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हुई. हादसे में क्रूज़र सवार 10 लोगों में से 2 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. मौसम विभाग ने आज कई जगहों पर आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

