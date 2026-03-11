Rajasthan News Live Today: आज राजस्थान में बड़े धूमधाम के साथ शीतलाष्टमी मनाई जाएगी. आज घरों में रांधापुआ बनेगा. आज सुबह 6:03 से शाम 5:56 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज राजस्थान दिवस और गणगौर मेले को लेकर अधिकारियों की बैठक लेंगी. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नंदगांव आएंगे और गो-गोपाल कॉरिडोर का कार्यारम्भ करेंगे. मौसम विभाग ने आज कई हिस्सों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

