Rajasthan News Live Today: आज राजस्थान में बड़े धूमधाम के साथ शीतलाष्टमी मनाई जाएगी. आज घरों में रांधापुआ बनेगा. आज सुबह 6:03 से शाम 5:56 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज राजस्थान दिवस और गणगौर मेले को लेकर अधिकारियों की बैठक लेंगी. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नंदगांव आएंगे और गो-गोपाल कॉरिडोर का कार्यारम्भ करेंगे. मौसम विभाग ने आज कई हिस्सों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज का दिन धार्मिक, राजनीतिक और मौसम से जुड़ी अहम गतिविधियों के बीच खास रहने वाला है. प्रदेशभर में आज शीतलाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इस अवसर पर घरों में पारंपरिक रूप से रांधापुआ बनाया जाता है और शीतला माता की पूजा की जाती है. आज पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 बजे से शाम 5:56 बजे तक रहेगा.
इधर राज्य की राजनीति में भी हलचल रहेगी. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज राजस्थान दिवस और गणगौर मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगी, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी.
वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नंदगांव पहुंचेंगे, जहां वे गो-गोपाल कॉरिडोर परियोजना का कार्यारम्भ करेंगे. इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.
झुंझुनूं
शीतलाष्टमी पर महिलाओं ने शीतलामाता की पूजा कर लगाया ठंडे पकवानो का भोग
माता शीतला से की सुख समृद्धि और रोग दोष निवारण की कामना
गाँवों में वर्षों पुरानी परंपरा का पालन, महिलाओं ने की खेजड़ी की पूजा-अर्चना
महिलाएं खेजड़ी की छाल तोड़कर घर ले जाती ताकि घर मे रहे सुख समृद्धि.
जोधपुर
शीतलाष्टमी पर कागा में उमड़ा भक्तों का सैलाब
महिलाओं ने शीतलामाता की पूजा कर लगाया ठंडे पकवानों का भोग,
शीतला माता से सुख समृद्धि और रोग दोष निवारण की कामना,
वर्षों से चली आ रही है शीतला माता की पूजा की परंपरा,
कागा में लगातार अमावस्या तक चलेगा यह मेला ,
पुलिस ने भी किया अपनी ओर से विशेष बंदोबस्त.
जयपुर जिले के चाकसू क्षेत्र में शील की डूंगरी स्थित शीतला माता का प्रसिद्ध लक्खी मेला शुरू हो गया है. मंगलवार रात 12 बजे से ही माताजी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया. मेले के दौरान श्रद्धालु माताजी को ठंडे पकवानों का भोग लगाते हैं, जो इस मेले की खास परंपरा मानी जाती है. मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था की गई है. साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिक्रमा मार्ग को तीन से सात फीट तक चौड़ा किया गया है, जिससे भीड़ के दौरान आवागमन में राहत मिलेगी.
मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 4 एसीपी की निगरानी में करीब 350 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जा रही है. श्रद्धालुओं को माताजी के दर्शन के लिए 151 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होता है. इस मेले में जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और दौसा सहित राजस्थान के कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
KOTA उद्योग नगर क्षेत्र में देर रात हुई चाकूबाजी, चाकू सरिया से हमला कर युवक की हत्या,पेट में किए चाकु से वार, पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर आ रहे शुभम को रोक कर किया हमला, 3-4बदमाशों ने शुभम जागा पर किया हमला, SPतेजस्वनी गौतम,DSPरूद्रप्रकाश शर्मा पहुंचे मौके पर, MOB एवं FSLटीम ने जुटाएं साक्ष्य, शव मोर्चरी पर रखवाया,मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस, पूर्व में भी हुआ था दोनों के बीच झगड़ा,आरोपी हत्या करने को लेकर काफी समय से कर रहे थे रेकी.
जयपुर: खाड़ी देशों की आज 2 फ्लाइट्स रद्द. ईरान-इजरायल युद्ध के चलते फ्लाइट्स हो रही रद्द. एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट IX-195 हुई रद्द. जयपुर से सुबह 8:45 बजे दुबई जाती है यह फ्लाइट. स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG-57 हुई रद्द. जयपुर से सुबह 9:40 बजे दुबई जाती है यह फ्लाइट. वहीं आज शारजाह की फ्लाइट हुई निर्धारित समय पर संचालित. एयर अरबिया की शारजाह फ्लाइट पिछले 3 दिन से नियमित संचालित.
परिवहन विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य अर्जित करना बना चुनौती, 9860 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत अभी तक 75 फीसदी राजस्व का भी अर्जन नहीं, अब महज 20 दिन में लक्ष्य पूरा करना बड़ी चुनौती. जयपुर आरटीओ प्रथम साबित हुआ फिसड्डी, वहीं जयपुर आरटीओ द्वितीय पूरे प्रदेश में अव्वल.
गैस सिलेंडर पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है. गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता चूल्हे पर रोटी बनाकर प्रदर्शन करेंगी.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आएंगे नंदगांव, गो-गोपाल कॉरिडोर का करेंगे कार्यारम्भ, डॉ.लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ भी होंगे शामिल, नव मनोनीत राष्ट्रीय राकेश बिंदल, कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथसिंह शिवतलाई, सीईओ आलोक सिंहल व मैनेजिंग ट्रस्टी ब्रह्मदत्त पुरोहित नानरवाड़ा ने कार्यकर्ताओं को दी जिम्मेदारी.
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अधिकारियों की लेंगी बैठक, राजस्थान दिवस और गणगौर मेले को लेकर बैठक आयोजित, बैठक में पर्यटन एसीएस प्रवीण गुप्ता,पर्यटन आयुक्त रूक्मणी रियाड, पुरातत्व निदेशक डॉ.पंकज धरेंद्र समेत पर्यटन,आरटीडीसी और पुरातत्व विभाग के अधिकरी भी बैठक में शामिल होंगे.
आज मनाई जाएगी शीतलाष्टमी, आज घरों में बनेगा रांधापुआ, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले बनाए जाते हैं अगले दिन के लिए ठंडे पकवान, आज शीतला माता को शीतल पकवानों का भोग। चैत्र कृष्ण सप्तमी आज,जबकि उदया तिथि के अनुसार बुधवार को अष्टमी व्रत, अष्टमी तिथि आज रात 1:54 से 12 मार्च सुबह 4:19 तक. आज सुबह 6:03 से शाम 5:56 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त.