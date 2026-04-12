Rajasthan News Live: गहलोत पर बैरवा का तीखा पलटवार, हमने कोई योजना बंद नहीं की, कांग्रेस फैला रही भ्रम

Rajasthan News Live: उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोई भी जनकल्याणकारी योजना बंद नहीं की है, बल्कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है.
Trending Photos
Rajasthan News Live: डॉ. बैरवा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य डबल स्पीड से हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में भाजपा की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर दिया था.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान और बारिश के बाद अब मौसम ने पूरी तरह करवट ली है. पिछले कुछ दिनों तक सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि देखने को मिली थी, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया था. लेकिन अब यह सिस्टम कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते एक बार फिर तेज धूप और गर्म हवाओं का दौर शुरू हो गया है.
Rajasthan petrol price today: राजस्थान के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगभग स्थिर बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दामों और घरेलू बाजार की स्थिति को देखते हुए पेट्रोल-डीजल के भावों में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा है. राज्य की राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.86 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹90.34 प्रति लीटर बिक रहा है.
Alwar News: कठूमर बस स्टैंड पर यशोदा बाई (निवासी चांदपुर) की मुलाकात एक अज्ञात महिला से हुई. दोनों के साथ एक व्यक्ति आया और पेप्सी की बोतल पिलाई. नशीला पदार्थ मिली पेप्सी पीने के बाद यशोदा बाई बेहोश हो गई. आरोपियों ने उनके सोने के कुंडल, अंगूठी, मंगलसूत्र, चांदी की पाजेब और बैग से लगभग एक हजार रुपये लूट लिए.