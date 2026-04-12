Rajasthan News Live: गहलोत पर बैरवा का तीखा पलटवार, हमने कोई योजना बंद नहीं की, कांग्रेस फैला रही भ्रम

Rajasthan News Live: डॉ. बैरवा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य डबल स्पीड से हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में भाजपा की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर दिया था.