Rajasthan News Live 12 August: धौलपुर नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में उफान आ गया है. नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और शाम तक इसके खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि प्रशासन ने फिलहाल किसी भी गांव पर खतरा नहीं बताया है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने और अपने पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील की गई है. चंबल में बढ़ते जलस्तर को लेकर निचले इलाकों में रहने वाले किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. किसानों को आशंका है कि यदि नदी का पानी और बढ़ा तो निचले क्षेत्रों में खड़ी बाजरे की फसल को नुकसान पहुंच सकता है. प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.