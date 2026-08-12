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Rajasthan News Live: ईरान का डेलिगेशन जयपुर पहुंचा, सेंट्रल बैंक के गवर्नर डॉ. अब्दुल निसार हिम्मती भी शामिल

Rajasthan News Live: जयपुर. राजस्थान पुलिस विभाग से बड़ी खबर सामने आई है. 48 ट्रेनी RPS अधिकारियों को डिप्टी एसपी पद पर पोस्टिंग दी गई है. इन सभी ट्रेनी अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसफ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. पोस्टिंग के बाद सभी ट्रेनी डिप्टी एसपी अधिकारियों को अपने-अपने नए पद पर कार्यभार संभालना होगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 12, 2026, 08:43 AM IST | Updated:Aug 12, 2026, 08:43 AM IST
Rajasthan News Live: ईरान का डेलिगेशन जयपुर पहुंचा, सेंट्रल बैंक के गवर्नर डॉ. अब्दुल निसार हिम्मती भी शामिल
Image Credit: Rajasthan News Live 12 August

Rajasthan News Live 12 August: धौलपुर नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में उफान आ गया है. नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और शाम तक इसके खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि प्रशासन ने फिलहाल किसी भी गांव पर खतरा नहीं बताया है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने और अपने पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील की गई है. चंबल में बढ़ते जलस्तर को लेकर निचले इलाकों में रहने वाले किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. किसानों को आशंका है कि यदि नदी का पानी और बढ़ा तो निचले क्षेत्रों में खड़ी बाजरे की फसल को नुकसान पहुंच सकता है. प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

08:33:51 Aug 12, 2026, 08:33 AM (IST)

रींगस में चलती कार से युवती को दे दिया धक्का, सड़क पर गिरकर हुई गंभीर घायल, जांच में जुटी पुलिस

Ringas News: सीकर जिले के रींगस शहर में खाटू मोड़ के पास एक युवती को चलती कार से धक्का देने का मामला सामने आया है. घटना के बाद युवती सड़क पर गिर गई और उसे चोटें आईं. मौके पर मौजूद दुकानदारों ने तत्काल उसकी मदद की और इलाज के लिए राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने युवती का उपचार किया.
 

08:33:38 Aug 12, 2026, 08:33 AM (IST)

GST की बड़ी कार्रवाई से खुला फर्जीवाड़े का खेल, 106 फर्मों की जांच में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Rajasthan GST Action: राजस्थान में फर्जी फर्मों और संदिग्ध ITC के खिलाफ वाणिज्यिक कर विभाग ने बड़ा अभियान चलाया. प्रदेश के 16 जोन में एक साथ की गई जांच में 137 फर्मों का परीक्षण किया गया, जिनमें 106 फर्में फर्जी पाई गईं. इन फर्मों से करीब 547.58 करोड़ रुपए का कारोबार सामने आया, जबकि 77.65 करोड़ रुपए का ITC जांच के दायरे में है. विभाग अब फर्जी बिलिंग, कागजी कारोबार और ITC की पूरी लेन-देन चेन को खंगाल रहा है.
 

08:33:27 Aug 12, 2026, 08:33 AM (IST)

लेबर टेबल पर बिगड़ी गर्भवती महिला की तबीयत, जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, परिजनों का आरोप- Death के बाद किया रेफर

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए पहुंची एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि महिला की मौत अस्पताल में ही हो गई थी, इसके बावजूद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. 
 

08:33:16 Aug 12, 2026, 08:33 AM (IST)

मेट्रो, हाईवे, पानी और सीवरेज... राजस्थान में 55 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, PPP मॉडल से बढ़ेगा निजी निवेश

Rajasthan Infrastructure Projects: राजस्थान में बाह्य सहायता से चल रही 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और केंद्र की आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर की बैठक में जयपुर मेट्रो फेज-2, 900 किमी से अधिक हाईवे, पेयजल-सीवरेज, शहरी विकास, कौशल विकास और उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. 
 

08:33:04 Aug 12, 2026, 08:33 AM (IST)

रामदेवरा मेले में जाना हुआ आसान-कल से दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, जानें कौन-कौन से स्टेशनों पर रुकेगी

Ramdevra Mela Special Train: रामदेवरा मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने राहत की खबर दी है. यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन का संचालन 14 अगस्त को किया जाएगा. ट्रेन सुबह 9:30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन दोपहर 2 बजे रामदेवरा से चलकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. रास्ते में ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.
 

08:32:51 Aug 12, 2026, 08:32 AM (IST)

जयपुर में BRICS का महामंथन, निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर की मौजूदगी में होगी अहम बैठक

BRICS Meeting Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक चर्चा का केंद्र बनने जा रही है. भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत 12 और 13 अगस्त को वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक होनी है. बैठक में वित्तीय सहयोग, लोकल करेंसी में कारोबार और सीमा पार भुगतान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके बाद 19 से 22 अगस्त तक जयपुर में BRICS पर्यटन से जुड़ी बैठकें होंगी.
 

08:32:41 Aug 12, 2026, 08:32 AM (IST)

राजस्थान पुलिस में ट्रांसफर की बड़ी लिस्ट जारी, 123 DSP को मिली नई जिम्मेदारी, जानें कौन कहां देगा ड्यूटी?

Rajasthan Police Transfer: राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. डिप्टी एसपी स्तर के 123 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इस बदलाव के तहत कई जिलों के एसीपी और डिप्टी एसपी की जिम्मेदारियां बदली गई हैं. यातायात, साइबर क्राइम, महिला अपराध अनुसंधान समेत पुलिस की अलग-अलग इकाइयों में भी अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है.

08:32:26 Aug 12, 2026, 08:32 AM (IST)

राजस्थान में IMD ने जारी किया महा अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें 12 अगस्त का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने 12 अगस्त की सुबह जारी तत्काल चेतावनी में बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट है, जहां गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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