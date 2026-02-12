Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ा दिन! 19 लाख छात्र देंगे परीक्षा, विधानसभा में गरजेगा बजट

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है. प्रदेश भर में 19 लाख 54 हजार अभ्यर्थी बोर्ड परीक्षा देंगे. 15 मिनट पहले छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ गुरुवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. विधानसभा में आज बजट पर वाद विवाद शुरू होगा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य बजट को लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पर नजर रखने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.

