Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ा दिन! 19 लाख छात्र देंगे परीक्षा, विधानसभा में गरजेगा बजट

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है. प्रदेश भर में 19 लाख 54 हजार अभ्यर्थी बोर्ड परीक्षा देंगे. 15 मिनट पहले छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ गुरुवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. विधानसभा में आज बजट पर वाद विवाद शुरू होगा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य बजट को लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पर नजर रखने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 12, 2026, 07:13 AM IST | Updated: Feb 12, 2026, 07:21 AM IST

Trending Photos

Jaipur Gold Silver Price Update Today: राजस्थान में सोने की कीमतों में भयंकर उछाल, चांदी स्थिर, जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल! जानें आज का लेटेस्ट रेट
8 Photos
Jaipur gold silver rate today

Jaipur Gold Silver Price Update Today: राजस्थान में सोने की कीमतों में भयंकर उछाल, चांदी स्थिर, जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल! जानें आज का लेटेस्ट रेट

Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल

थार के रेगिस्तान से उठा स्वाद, 1952 से लोगों की जुबां पर राज कर रही है दल्लू जी की कचौरी
10 Photos
Dallu ji ki Kachori

थार के रेगिस्तान से उठा स्वाद, 1952 से लोगों की जुबां पर राज कर रही है दल्लू जी की कचौरी

पाली की अनोखी परंपरा, होली के बाद घरों से पुरुष लेकर निकल पकड़ते हैं मूसल!
6 Photos
pali news

पाली की अनोखी परंपरा, होली के बाद घरों से पुरुष लेकर निकल पकड़ते हैं मूसल!

Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ा दिन! 19 लाख छात्र देंगे परीक्षा, विधानसभा में गरजेगा बजट
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: आज राजस्थान के लिए गतिविधियों से भरा अहम दिन है. प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. इस वर्ष करीब 19 लाख 54 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, ताकि व्यवस्था सुचारु बनी रहे. प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यार्थियों से समय से पहले केंद्र पहुंचने की अपील की है.

इधर सियासी हलचल भी तेज रहेगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज गुरुवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें समसामयिक मुद्दों पर बयान दिए जाने की संभावना है. वहीं राजस्थान विधानसभा में आज बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य बजट प्रावधानों पर अपने-अपने तर्क और सुझाव रखेंगे. सदन में तीखी बहस होने के आसार हैं. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan Live Blog के साथ.

07:21:42
Jaipur Gold Silver Price Update Today: राजस्थान में सोने की कीमतों में भयंकर उछाल, चांदी स्थिर, जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल! जानें आज का लेटेस्ट रेट

Jaipur Gold Silver Price, 12 February: आजकल सोना और चांदी की कीमतों में इन दिनों लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दामों में गिरावट आती है तो कभी अचानक बढ़ोतरी दर्ज की जाती है. इनकी कीमतों पर राष्ट्रीय आर्थिक हालात के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नवीनतम भाव भी देखें.
 

पढ़ें पूरी खबर

07:21:15
Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार, जानें कब और कहां होगी बारिश?

Rajasthan Weather Update: 12 फरवरी को राजस्थान में मौसम ने करवट ली है. उत्तर और पूर्वी जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. बारिश या ओलावृष्टि की चेतावनी नहीं है. वहीं, 13 फरवरी से पहला और 16 फरवरी से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बादल, तेज हवाएं और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. 
 

पढ़ें पूरी खबर

07:20:34
Rajasthan News Live

जयपुर 
विधानसभा सदन में रखी जाएगी अधिसूचनाएं. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर वित्त विभाग की 18 अधिसूचनाएं रखेंगे सदन के पटल पर. वन राज्य मंत्री संजय शर्मा 13 अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे. सभी अधिसूचनाएं वन और वन्य क्षेत्र को लेकर जारी की गई है .

07:20:12
Rajasthan News Live

जयपुर 
विधानसभा का बजट सत्र. सुबह 11 बजे प्रश्न काल से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही. मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त,   पर्यटन, कला साहित्य, सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास,  बाल अधिकारिता, चिकित्सा स्वास्थ्य, संसदीय कार्य विधि एवं विधिक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,  उपभोक्तामामले, पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन और देवस्थान वन पर्यावरण तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी की विभाग से जुड़े सवाल होंगे. संबंधित मंत्री इन सवालों का जवाब देंगे.

07:19:38
Rajasthan News Live

गोविंददेवजी मंदिर में झांकियों के दर्शन समय में बदलाव. मौसम के बदलाव  के अनुसार किया गया समय संशोधन.  आज  से रचना झांकी के साथ होली महोत्सव का शुभारंभ. राजभोग झांकी में ही होंगे अब रचना झांकी के दर्शन. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजभोग झांकी का समय 15 मिनट बढ़ाया. अब राजभोग झांकी सुबह 10:45 से 11:45 बजे तक रहेगी. होली पर्व तक रोज़ाना रंग-बिरंगी गुलाल से सजे ठाकुरजी की लीलाओं के दर्शन.
 

07:19:12
Rajasthan News Live

जयपुर 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू. प्रदेश भर में 19 लाख 54 हजार अभ्यर्थी देंगे बोर्ड परीक्षा. सुबह एक पारी में आयोजित होगी दोनों कक्षाओं की परीक्षा. सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा. 15 मिनट पहले छात्रों को दिया जाएगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश. पहले दिन 10वीं की अंग्रेजी व 12वीं की मनोविज्ञान की परीक्षा. जयपुर जिले में 500 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा आयोजित. 397 सरकारी व 103 निजी स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र. जयपुर जिले में 10वीं के परीक्षा में 1 लाख 1 हजार 792 छात्र. 12वीं कक्षा के लिए 96 हजार 219 छात्र. सुरक्षा को लेकर जिले में 9 उडने दस्तो की टीमे गठित. तीन ब्लॉक पर एक उड़न दस्ते की टीम होगी मुस्तैद.
 

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news