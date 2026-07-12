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Rajasthan News Live: आज से शुरू हुई RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, अलग-अलग जिलों में सड़क हादसे, कई घायल

Rajasthan News Live Today: RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से पहली उड़ान का संचालन, डीडवाना में पिकअप-ट्रेलर हादसे में एक ही परिवार के 14 लोग घायल, जबकि नागौर के खरनाल के पास ट्रक-स्कॉर्पियो टक्कर में 4 लोग घायल हुए.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 11:44 AM|Updated: Jul 12, 2026, 11:44 AM
Rajasthan News Live: आज से शुरू हुई RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, अलग-अलग जिलों में सड़क हादसे, कई घायल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है. 12 से 18 जुलाई तक 14 विषयों की परीक्षा होगी. प्रदेश भर में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजन होगा. जोधपुर हवाई अड्डे के नए और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग से आज से सभी उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया गया है. आज सुबह 8:45 बजे बेंगलुरु से आने वाली इंडिगो की पहली फ्लाइट का नए टर्मिनल पर भव्य स्वागत किया गया. डीडवाना में मेगा हाईवे बाईपास के कलवानी चौराहे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में पिकअप सवार एक ही परिवार के 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं. नागौर जिले में खरनाल के पास एक और सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. इस जबरदस्त टक्कर में स्कॉर्पियो में सवार चार लोग घायल हो गए. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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Dungarpur News: डूंगरपुर में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा रविवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई. 16 परीक्षा केंद्रों पर 5,576 अभ्यर्थी पहली पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं. प्रवेश से पहले तीन स्तर की जांच की गई.
 

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Jodhpur News: जोधपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाली लग्जरी और स्लीपर बसों की जांच की. बिना फिटनेस और सुरक्षा मानकों वाली बसें सीज की गईं, जबकि कई बसों के चालान काटे गए.
 

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जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे सर्किट हाउस , सर्किट हाउस में आम जनता से करेंगे मुलाकात , जनसुनवाई का भी सर्किट हाउस में है कार्यक्रम , बड़ी संख्या में आम जन पहुंचे हैं सर्किट हाउस , अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं सर्किट हाउस, 2:00 बजे केंद्रीय मंत्री शेखावत प्रेस से करेंगे वार्ता.

10:45:00 Jul 12, 2026, 10:45 AM (IST)

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जयपुर: पर्यटन विभाग में अधिकारियों के तबादलें आदेश जारी, संयुक्त निदेशक अनिल राठौड को बीकानेर से जोधपुर लगाया, उप निदेशक टीना यादव को अलवर से निदेशालय जयपुर लगाया, उप निदेशक कृष्ण कुमार को अजमेर से बीकानेर लगाया, सहा.निदेशक शरद व्यास को जोधपुर से बूंदी लगाया, सहा.निदेशक हिमांशु मेहरा को जयपुर से भरतपुर लगाया उप शासन सचिव सुरेश कुमार बुनकर ने आदेश जारी किए,

09:54:30 Jul 12, 2026, 09:54 AM (IST)

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सिरोही कार मे लगी आग

आबूरोड शहर थाना क्षेत्र के चाँदमारी नेशनल हाइवे की घटना

देर रात की बताई जा रही है घटना

घटना के बाद कार जलकर हुई ख़ाक

पुलिस को रात को नहीं मिली घटना की जानकारी

सुबह जानकारी मिलने पर आनन फानन मे मौके पर पहुंची पुलिस

कार के मालिक के बारे मे जुटाई जा रही है जानकारी


 

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शनि महाराज मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, शनिवार और एकादशी पारणा पर हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

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09:27:07 Jul 12, 2026, 09:27 AM (IST)

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नागौर जिले में खरनाल के पास एक और सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. इस जबरदस्त टक्कर में स्कॉर्पियो में सवार चार लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों और एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है.
 

09:27:00 Jul 12, 2026, 09:27 AM (IST)

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डीडवाना में मेगा हाईवे बाईपास के कलवानी चौराहे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में पिकअप सवार एक ही परिवार के 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं. सभी घायल कुचामन से जसवंतगढ़ जा रहे थे. दुर्घटना के बाद 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से घायलों को बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीन बेहद गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. फिलहाल डीडवाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.
 

09:26:52 Jul 12, 2026, 09:26 AM (IST)

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जोधपुर हवाई अड्डे के नए और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग से आज से सभी उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया गया है. आज सुबह 8:45 बजे बेंगलुरु से आने वाली इंडिगो की पहली फ्लाइट का नए टर्मिनल पर भव्य स्वागत किया गया. इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सुबह 7:30 बजे नए टर्मिनल पहुंचे. सुरक्षा के लिए CISF के जवानों को तैनात कर दिया गया है. 6 एयरोब्रिज की सुविधा वाला यह प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है, जिससे आने वाले समय में यहां की एयर कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी.
 

09:26:44 Jul 12, 2026, 09:26 AM (IST)

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बूंदी जिले में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 12 से 17 जुलाई तक चलने वाली इस परीक्षा में जिले के 7728 अभ्यर्थी भाग लेंगे. परीक्षा हर दिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 250 पुलिसकर्मी और 4 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं. परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल 1 घंटे पहले तक ही दिया जाएगा और मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित है. नकल रोकने के लिए कड़े कानून लागू हैं, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है.
 

09:26:35 Jul 12, 2026, 09:26 AM (IST)

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा आज से पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है. यह परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगी, जिसमें कुल 14 विषयों के लिए पेपर होंगे. इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए पूरे राज्य में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 4.15 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं.
 

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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