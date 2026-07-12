/Rajasthan News Live: आज से शुरू हुई RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, अलग-अलग जिलों में सड़क हादसे, कई घायल

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है. 12 से 18 जुलाई तक 14 विषयों की परीक्षा होगी. प्रदेश भर में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजन होगा. जोधपुर हवाई अड्डे के नए और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग से आज से सभी उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया गया है. आज सुबह 8:45 बजे बेंगलुरु से आने वाली इंडिगो की पहली फ्लाइट का नए टर्मिनल पर भव्य स्वागत किया गया. डीडवाना में मेगा हाईवे बाईपास के कलवानी चौराहे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में पिकअप सवार एक ही परिवार के 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं. नागौर जिले में खरनाल के पास एक और सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. इस जबरदस्त टक्कर में स्कॉर्पियो में सवार चार लोग घायल हो गए. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

