पूर्व सीएम अशोक गहलोत का मानेसर मामले पर दिया बयान मामला,

मामले को लेकर सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा हमें सड़कों पर लड़ते किसने देखा,

बातों की लड़ाई हो सकती है घर परिवार में ऐसी बाते होती रहती है,

लेकिन सचिन पायलट ने गहलोत को लेकर शानदार बयान दिया

जिसमें पायलट ने कहा था गहलोत वैभव की तरह उन्हें भी प्रेम करते हैं,

मुरारी ने कहा हम लड़े भिड़े कुछ भी करे एक जगह बैठे नहीं बैठे लेकिन आने वाले चुनावों में कांग्रेस की 150 सीटे आयेगी,

वही विधायक डीडी बैरवा ने कहा,

जैसे ही पायलट का पीसीसी चीफ में नाम चला तो बयान बाजी हुई,

गहलोत तीन बार के सीएम है बड़े नेता वो जो भी बोलते है सोच समझकर बोलते है,

उन्होंने किस परिपेक्ष्य में बयान दिया यह उनसे पूछो,

लेकिन पायलट पीसीसी चीफ बनने चाहिए.