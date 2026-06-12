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Rajasthan News Today Live Updates: SMS हॉस्पिटल में संविदाकर्मी के सुसाइड मामले को लेकर नर्सिंगकर्मियों के प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने कई मांगे मान ली है. जिससे आंदोलन के समाप्त होने के आसार हैं. इसके साथ ही राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी रहा.
वहीं डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सचिवालय में पर्यटन, कला एवं संस्कृति व पुरातत्व विभाग की 15 परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.
Rajasthan News Today Live Updates: SMS हॉस्पिटल में संविदाकर्मी के सुसाइड मामले को लेकर नर्सिंगकर्मियों के प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने कई मांगे मान ली है. जिससे आंदोलन के समाप्त होने के आसार हैं. इसके साथ ही राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी रहा.
वहीं डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सचिवालय में पर्यटन, कला एवं संस्कृति व पुरातत्व विभाग की 15 परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.
Rajasthan News: जयपुर में नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल सुसाइड मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी. पत्नी को नौकरी, आवास और वित्तीय मदद का आश्वासन दिया गया. इसके बाद चल रहा नर्सिंगकर्मियों का विरोध खत्म होने के आसार हैं. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सचिवालय में पर्यटन, कला एवं संस्कृति व पुरातत्व विभाग की 15 परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने राइजिंग राजस्थान के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग बढ़ाने पर जोर दिया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: बीकानेर साइबर थाना ने “ऑपरेशन म्यूल हंटर” के तहत अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के सदस्य चम्पालाल सोनी उर्फ कालू को गिरफ्तार किया. आरोपी के खातों में 38 शिकायतों से जुड़ी 2.28 करोड़ रुपये की ठगी राशि का लेनदेन मिला. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: मेड़ता के डांगावास गांव में 27 मई को हुई 53 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया. मामले में हनुमानगढ़ निवासी आभूषण खरीददार राकेश सोनी गिरफ्तार हुआ है. पुलिस ने 50 लाख के जेवर और 1.40 लाख रुपए नकद बरामद कर 100% रिकवरी का दावा किया है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद अवधि 19 जून 2026 तक बढ़ाई. एमएसपी 2585 + 150 बोनस मिलाकर 2735 रु/क्विंटल मिलेंगे. खरीद लक्ष्य 28.50 लाख मीट्रिक टन किया गया, अब तक 25.90 लाख टन खरीद हो चुकी है. पढ़ें पूरी खबर…
Banswara Marriage: बांसवाड़ा के सालिया गांव में 60 वर्षीय रतना और 58 वर्षीय कड़वी देवी का 25 साल बाद नोतरा विवाह बेटों ने कराया. आर्थिक हालात सुधरने पर पूरे रीति-रिवाज से शादी हुई, ढोल-नृत्य और ग्रामीणों की मौजूदगी में यह समारोह चर्चा में रहा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: चिड़ावा में तंत्र-मंत्र और चमत्कार का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 2 हजार रुपये ठगने का मामला सामने आया. पत्नी के विरोध और हंगामे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने साधु के वेश में घूम रहे आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान SET-2026 परीक्षा का आयोजन इस बार कोटा विश्वविद्यालय करेगा. ऑनलाइन आवेदन 14 जून से 15 जुलाई तक होंगे, जबकि परीक्षा 6 सितंबर को संभावित है. 35 विषयों में होने वाली परीक्षा OMR आधारित होगी. पात्र अभ्यर्थियों को सहायक प्रोफेसर बनने की योग्यता मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: दौसा में दो सरकारी कर्मचारियों की मौत से हड़कंप मच गया. जूनियर अकाउंटेंट शीतल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने उप कोषाधिकारी मनोज मीणा पर आरोप लगाए. वहीं आरोपों से आहत मनोज ने सुसाइड कर लिया. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर…
Bundi Tourist Places: जून की पहली बारिश ने बूंदी की फिजां बदल दी है. पहाड़ियां हरियाली से ढक गई हैं और NH-52 की प्रदेश की सबसे बड़ी टनल के आसपास का नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. रामगढ़ टाइगर रिजर्व समेत पूरा इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर नजर आ रहा है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Weather Update: 12 जून की शाम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिली. जयपुर, कोटा, टोंक समेत कई जगहों पर मौसम बदला. 13 जून को आंधी-बारिश बढ़ने और तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 12 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी दर्ज हुई. चांदी ₹7,500 बढ़कर ₹2,47,500/किलो और सोना ₹1,400 बढ़कर ₹1,51,000/10 ग्राम पहुंचा. बाजार में खरीदारी सामान्य रही और विशेषज्ञों ने सतर्क निवेश की सलाह दी. पढ़ें पूरी खबर…
भरतपुर बयाना विधायक से बदतमीजी करने वाली ईओ पर गिरी गाज,
डीएलबी ने किया सस्पेंड,
विधायक ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुमारी में हुआ था विवाद,
ईओ ने विधायक से की थी तू तड़ाक से बात,
सीएमओ तक पहुंचा मामला,
ईओ निलंबित, डीएलबी रहेगा मुख्यालय.
जयपुर के विश्वकर्मा से बड़ी खबर,
VKI के रोड नंबर 9 पर नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई,
चौथी मंजिल पर चल रहे थे द कॉक रेस्टोरेंट को किया सीज,
रेस्टोरेंट संचालक ने नहीं ले रखी थी फायर NOC,
बिना फायर NOC के चल रहा था रूफटॉप,
रेस्टोरेंट में लगे अग्निशमन यंत्र भी मिले खराब
रेस्टोरेंट संचालक को नगर निगम तीन बार दे चुका 3 बार नोटिस,
जॉन उपायुक्त प्रवीण कुमार ,CFO गौतम लाल AFO सुरेश यादव कार्रवाई में रहे मौजूद.
एक निजी अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत,
परिजनो ने अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों पर लगाये आरोप,
ईलाज में लापरवाही के चलते मौत के आरोप,
पुलिस और मृतका के परिजनों में शव को हटाने को लेकर हुआ संघर्ष,
घटना की सूचना पर एएसपी सिटी आसिमा वासवानी पहुंची मौके पर,
मथुरागेट पुलिस मौके पर मौजूद,
परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप,
पुलिस ने शव को पहुंचाया जिला आरबीएम अस्पताल मोर्चरी,
वहीं मृतका के परिजन अस्पताल पर अड़े,
पुलिस परिजनों से कर रही समझाइश,
डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के हिंगोली गांव की निवासी थी मृतका.
राजस्थान में शहरी पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है. बहुत जल्द अपने इलाके या क्षेत्र की पेयजल सप्लाई की सच्चाई देख पाएंगे कि कहां कितना पानी आ रहा है. राज्य सरकार ने पीएचईडी के लिए अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम पोर्टल की शुरूआत की है, जिसमें प्रदेश के सभी शहरों में पेयजल सप्लाई का पूरा ढांचा ऑनलाइन किया है, ताकि संबंधित अधिकारी दफ्तर से ही मॉनिटरिंग कर सके.
यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान में अब पेयजल सप्लाई की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, PHED ने लॉन्च किया नया पोर्टल
राजस्थान के बाड़मेर शहर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास दिनदहाड़े मंगलसूत्र चोरी का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, एक महिला बाजार क्षेत्र में मौजूद थी, तभी दो अनजान महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया.
यहां पढ़ें पूरी खबर- गले से मंगलसूत्र तोड़कर भागीं महिलाएं, पीड़िता ने पीछा कर दो को दबोचा
पूर्व सीएम अशोक गहलोत का मानेसर मामले पर दिया बयान मामला,
मामले को लेकर सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा हमें सड़कों पर लड़ते किसने देखा,
बातों की लड़ाई हो सकती है घर परिवार में ऐसी बाते होती रहती है,
लेकिन सचिन पायलट ने गहलोत को लेकर शानदार बयान दिया
जिसमें पायलट ने कहा था गहलोत वैभव की तरह उन्हें भी प्रेम करते हैं,
मुरारी ने कहा हम लड़े भिड़े कुछ भी करे एक जगह बैठे नहीं बैठे लेकिन आने वाले चुनावों में कांग्रेस की 150 सीटे आयेगी,
वही विधायक डीडी बैरवा ने कहा,
जैसे ही पायलट का पीसीसी चीफ में नाम चला तो बयान बाजी हुई,
गहलोत तीन बार के सीएम है बड़े नेता वो जो भी बोलते है सोच समझकर बोलते है,
उन्होंने किस परिपेक्ष्य में बयान दिया यह उनसे पूछो,
लेकिन पायलट पीसीसी चीफ बनने चाहिए.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे एंटरटेनमेंट पैराडाइस, जवाहर सर्किल स्थित ईपी मिराज सिनेमा मे एक्ट्रेस एंव सह निर्माता कंगना रनौत द्वारा सह निर्मित 'भारत भाग्य विधाता' फिल्म के प्रिमियर स्क्रिनिंग शो मे पहुंचे CM. CM ने कंगना रनौत सहित टीम को फिल्म निर्माण के लिए दिया धन्यवाद. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद.
जयपुर में गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई.
जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम की टीम का छापा.
आदर्श नगर के फतेहपुरा टीबा क्षेत्र में कार्रवाई.
अवैध गैस रिफिलिंग का सामान किया गया जब्त.
कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग पकड़ा गया.
13 गैस सिलेंडर जब्त, अवैध गतिविधि पर शिकंजा.
रिफिलिंग उपकरण, बांसुरी, इलेक्ट्रिक कांटा और भट्टी बरामद.
घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की आशंका.
सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त.
रिहायशी इलाके में चल रहा था खतरनाक खेल.
बड़ा हादसा टलने का दावा, जांच जारी.
DSO प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में कार्रवाई.
300 करोड़ का कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल.
प्रताप नगर में बेशकीमती जमीन पर बना हाउसिंग बोर्ड का कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल.
बेशकीमती जमीन पर 300 करोड़ रुपए से हुआ था कोचिंग हब का निर्माण.
अब कोचिंग हब में चलेंगे व्यवसायिक संस्थान.
224 कोचिंग स्पेस का हुआ था निर्माण.
2021 से अब तक 224 में से सिर्फ 14 कोचिंग स्पेस ही बिके.
ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर.
अब हाउसिंग बोर्ड प्राथमिकता पर करेगा प्रोजेक्ट का निस्तारण.
छात्रों के लिए बना कोचिंग हब अब बनेगा व्यवसायिक हब.
हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर अरविंद पोसवाल ने कहा -
कोचिंग हब में जल्द शुरू होंगे ऑक्शन.
कोचिंग हब में अब कोचिंग संचालकों के अलावा दूसरे लोग भी ऑक्शन में ले सकेंगे भाग.
बोरखेड़ा थाना इलाके के चन्द्रेसल मठ के महंत देवानन्द महाराज की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी वकील संतोष राय व पुष्पेंद्र सिंह को पुलिस ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया. जहां से उन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है. इन्हें यहां 14 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस उनसे अब पूछताछ करेगी. साथ ही पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपियों को भी डिटेन किया है. आपको बता दें की देवानन्द महाराज की 5 जुन की रात्रि को हत्या कर दी गयी थी. वकील संतोष राय ने किराए के बदमाशों से हत्या को अंजाम दिलवाया था.
मिशन निदेशक NHM जोगाराम, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त BL गोयल, कलेक्टर संदेश नायक, ADM साउथ युगांतर शर्मा, SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. RK जैन, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में वार्ता चल रही है. मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर नर्सेज और नेताओं में मतभेद हुआ. वार्ता के दौरान ही आपस में एक दूसरे से नर्सेज और नेता उलझे. हालांकि अब तक बातचीत बेनतीजा रही. गर्माए माहौल को देखते हुए अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
नर्सिंगकर्मियों ने SMS हॉस्पिटल में स्थित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस को घेरा. नर्सिंगकर्मियों ने प्रिंसिपल ऑफिस में जमकर हंगामा कर रहे हैं. जिला कलेक्टर, मिशन निदेशक NHM जोगाराम ऑफिस में मौजूद हैं. सभी अधिकारियो को नर्सिंगकर्मियों ने घेरा है.
मृतक दीपक की बॉडी को इमरजेंसी से मोर्चरी ले जाया गया. सुबह से ही संविदाकर्मी नर्सिंग स्टाफ और परिजन इमरजेंसी पर बॉडी के आगे धरना दे रहे थे. अब पुलिस ने मामले में बल का प्रयोग कर सभी को गया बाहर भेजकर बॉडी को मोर्चरी भेजा. दीपक के मौत मामले में परिजनों का रो-रोकर हाल-बेहाल हो गया है. दीपक की पत्नी अस्पताल में भर्ती है.
राजस्थान के जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मी दीपक चरवाल ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया. दीपक महिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ के रूप में 4 साल से कार्य कर रहा था. दीपसंविदा कर्मियों को हटाने के फैसले से परेशान था.
यहां पढ़ें पूरी खबर- SMS संविदाकर्मी मौत मामला- घर का इकलौता कमाने वाला था दीपक, पीछे रह गई प्रेग्नेंट पत्नी और 3 साल का बच्चा
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से जुड़े अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और हथुनिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. महाराष्ट्र में पांच किलो एमडी मेफेड्रोन ड्रग्स की बरामदगी के बाद सामने आए इनपुट के आधार पर प्रतापगढ़ के कुख्यात तस्कर मोहम्मद उर्फ जेसीबी को मध्यप्रदेश के मंदसौर से हिरासत में लिया गया है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- प्रतापगढ़ से महाराष्ट्र तक फैले ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, कुख्यात तस्कर JCB गिरफ्तार
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित सीतामाता अभयारण्य के भोपाखेड़ा पाल गांव में हुए जघन्य मां-बेटी हत्याकांड और लूट की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में मृतका के देवर बाबूलाल मीणा और उसकी पत्नी गेंदाबाई को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों ने ट्रैक्टर की फाइनेंस किस्त जमा करने और आर्थिक तंगी से उबरने के लिए वारदात को अंजाम दिया था.
यहां पढ़ें पूरी खबर- प्रतापगढ़ में दोहरे हत्याकांड का खुलासा, ट्रैक्टर की किस्त चुकाने के लिए देवर-देवरानी ने मां-बेटी को मार डाला
जयपुर जिले में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर निगम का एक्शन देखने को मिला है. BROTZEIT-95 रूफटॉप रेस्टोरेंट बिना फायर NOC के चल रहा है. फायर सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई निगम ने कार्रवाई की जा रही है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- जयपुर में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर निगम का एक्शन, सीलिंग की कार्रवाई में जुटी टीम
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021,
पेपर लीक प्रकरण में एक और अभ्यर्थी गिरफ़्तार,
पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा में पास हुआ एक और अभ्यर्थी गिरफ्तार,
आरोपी ब्रजेश कुमार मीणा हुआ गिरफ़्तार,
पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा से 45 लाख रूपये में खरीदा था पेपर,
फिजिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाया था आरोपी,
पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा और बृजेश कुमार मीणा का पिता स्वरूप चन्द मीणा पूर्व में हो चुका है गिरफ्तार,
पूरे मामले में अब तक 145 आरोपी गिरफ़्तार.
चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलेट की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई. नगर के नेहरू गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दो मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया. इस अवसर पर वक्ताओं ने राजेश पायलेट के राजनीतिक जीवन, किसान हितों के लिए किए गए संघर्ष और देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला. कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया. कार्यक्रम में नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मीडिया संवाद के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही बिजली गुल हो गई! ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. अब मामले की जांच होगी और दोषी अफसरों पर कार्रवाई तय है. 11 जून को दोपहर 3 बजकर 57 मिनट पर 400 केवी हीरापुरा GSS पर बड़ा तकनीकी फाल्ट हुआ. दरअसल 220 केवी केटीपीएस लाइन के सर्किट ब्रेकर में SF-6 गैस लीकेज ठीक करने के लिए आइसोलेटर खोला जा रहा था. तभी करंट असंतुलन के चलते 250 MVA के दो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गए.
रामगंजमंडी शहर में एक साथ दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. पहली आग पंचमुखी पुलिया के पास रेलवे लाइन क्षेत्र में लगी, जबकि दूसरी आग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक मकान में भड़क उठी. सूचना मिलते ही फायर प्रभारी हरिओम मेघवाल के निर्देशन में दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान में लगी आग से घर में रखा घरेलू सामान और अंदर खड़ी बाइक जल गई. आगजनी की इस घटना में मकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं रेलवे लाइन के पास लगी आग को भी समय रहते बुझा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
करधनी थाना क्षेत्र में 2 गोदामों में बिना लाईसेंस अवैध पटाखा भंडारण के मामले में दुकान संचालक गिरफ्तार. 2 हजार 102 पटोखों के बडे़ कार्टुन जब्त. वसंत विहार कॉलोनी करधनी में 2 बंद पडे़ गोदामों में अवैध पटाखा भंडारण किया गया था. लाईसेंस व परमिशन के बिना गोदाम का संचालन हो रहा था. आरोपी गोदाम संचालक विनोद कुमार अग्रवाल गिरफ्तार.
AICC ने जम्मू-कश्मीर के लिए जांच समिति बनाई. कांग्रेस हाईकमान ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई. शक्तिसिंह गोहिल को कन्वीनर बनाया. अमर सिंह और विधायक रफीक खान को समिति में जिम्मेदारी दी. K.C. वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया.
Rajasthan crime: सीकर में स्मार्ट मीटर बदलने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि विरोध के दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक कर्मचारी का हाथ टूट गया.
Islampur Name Change: झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है. सर्व समाज की बैठक में ग्रामीणों ने नाम परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होकर विरोध जताया और इसे गांव की ऐतिहासिक व सामाजिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बताया.
Jaisalmer News: जैसलमेर के भारत-पाकिस्तान बॉर्डर स्थित तनोट क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय को ध्वस्त किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए विद्यालय भवन को तोड़ दिया गया, जिससे सरहदी क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा पर संकट खड़ा हो गया है.
जयपुर के एमएनआईटी में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने IRCTC वेबसाइट और मोबाइल एप की तकनीकी समस्याओं को उठाया. छात्रा ने OTP देर से आने जैसी दिक्कतों की जानकारी दी. इस पर रेल मंत्री ने मौके पर ही IRCTC अधिकारियों को निर्देश देते हुए वेबसाइट और एप में सुधार करने को कहा तथा घोषणा की कि 15 जुलाई तक नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च की जाएगी.
बीकानेर में चर्चित नकली बीज और कथित रिश्वत प्रकरण की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कार्रवाई तेज कर दी है. मामले में गिरफ्तार जुगल किशोर विश्नोई समेत छह आरोपियों को एसीबी ने दोबारा अदालत में पेश किया. पांच दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद एसीबी ने आरोपियों से और पूछताछ के लिए दो दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
कोटा. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बूंदी जिले के औचक निरीक्षण के दौरान मिली बदहाल सफाई व्यवस्था पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. मंत्री के निर्देश पर केशवरायपाटन पंचायत समिति के विकास अधिकारी (बीडीओ) को निलंबित और तालेड़ा के बीडीओ को एपीओ कर दोनों का मुख्यालय जयपुर किया गया है. प्रदेश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों पर गाज गिरने का यह पहला मामला है.
इस महा-कार्रवाई के तहत तालेड़ा, केशवरायपाटन और हिंडोली के नोडल अतिरिक्त विकास अधिकारियों व सहायक अभियंताओं के खिलाफ 16 सीसीए के तहत जांच शुरू की गई है. साथ ही, तीनों ब्लॉक के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है और स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक व जिला कोऑर्डिनेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं.
Ajmer News: अजमेर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन निवेश और भारी मुनाफे का झांसा देकर दो लोगों से 24 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली. एक रिटायर्ड अधिकारी से 21.37 लाख और एक निजी कर्मचारी से 2.60 लाख रुपये हड़पे गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जल जीवन मिशन में करप्शन से जुड़ा मामला, पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़ा मामला, मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने का बाद फैसला रखा सुरक्षित, जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित, बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला रखा सुरक्षित, बिना आधार बताए गिरफ्तारी होना बताकर रिहाई की है गुहार, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने रखा पक्ष, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट स्नेहदीप ख्यालिया ने की पैरवी.
सीकर फतेहपुर में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, इमारत के एक फ्लैट में लगी है आग, रॉयल रेजीडेंसी के एक फ्लैट में दमकल और पुलिस मौके पर आग बुझाने की कोशिश जारी.
Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने 12 जून 2026 को सुबह 3 बजे एक महत्वपूर्ण तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning-01) जारी की है.
आज 12 जून 2026 को राजस्थान में सोने के भाव में तेज गिरावट दर्ज की गई है.
Ashwini Vaishnaw: बीजेपी की ओर से आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में रेलवे विकास की बात बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का हल्का फुल्का अंदाज भी दिखा. वैष्णव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर देखते हुए कहा कि अध्यक्ष नाराज हो जाए तो टिकट कट जाती है. वैष्णव ने जानकारी दी कि दो महीने में दरभंगा की रेगुलर ट्रेन शुरू होगी. राठौड़ ने विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कई नेता जमानत पर चल रहे हैं, ममता बनर्जी इस श्रेणी में आने वाली है.
Jodhpur Airport New Terminal: जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन लगभग तैयार है और उद्घाटन का इंतजार है. सुरक्षा, सेफ्टी क्लीयरेंस तथा सिस्टम टेस्टिंग पूरा होने के बाद इसका संचालन शुरू हो जाएगा.
Rajasthan News: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि "तोड़फोड़ का काम जादूगरों का होता है, वे जादू करते रहें."
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण पेड़, कमजोर संरचनाएं और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं.
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से वेतनमान और ग्रेड पे के आधार पर की गई करीब चार लाख रुपये की वसूली के मामले में राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
Kota Domestic Violence: कोटा में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे घायल कर दिया. अंजलि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड लेडी के पद पर कार्यरत है.
राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से चल रहा राजनीतिक मतभेद एक बार फिर चर्चा में है. दोनों नेताओं के हालिया बयानों के बाद प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. पार्टी के भीतर भविष्य की रणनीति और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. किसान इन बीजों का उत्पादन कर स्वयं उपयोग करने के साथ राज्य सरकार को भी बेच सकेंगे. योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है.
राज्य सरकार के विशेष अभियान के तहत आज से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर आयोजित होंगे. इनमें पट्टे, नामांतरण, लीज, जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, ट्रेड लाइसेंस, फायर NOC और अन्य लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा. आमजन को विभिन्न शुल्कों और ब्याज में विशेष छूट भी मिलेगी.
मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आज और कल 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित रह सकते हैं. 16 जून तक मौसम सक्रिय रहने की संभावना है.
जगतपुरा उपकेंद्र पर नया 8 MVA ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य के चलते सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. बृजपुरी, एयरपोर्ट एन्क्लेव, मिथिला विहार, रेलवे कॉलोनी, अशोक विहार, गंगा विहार और पूनम विहार समेत 30 से अधिक कॉलोनियां प्रभावित होंगी.
कोटा पुलिस ने चर्चित देवानंद महाराज हत्याकांड का खुलासा करते हुए संतोष राय और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है. ट्रस्ट विवाद को हत्या की मुख्य वजह बताया गया है. पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन और ग्राउंड इनपुट के आधार पर ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सुलझाई. आदित्य वर्मा सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.