Rajasthan News Live: आज राजस्थान में क्या होगा खास? RTE लॉटरी, दांडी मार्च और मौसम विभाग का अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई हैप्पेनिंग्स देखने को मिल सकती हैं. RTE के लिए लॉटरी आज निकलेगी. नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने से पहले शिक्षा विभाग आज पहली बार निशुल्क शिक्षा में प्रवेश के लिए लॉटरी करेगा. भारत सेवा संस्थान' की ओर से जयपुर में आज दांडी मार्च का आयोजन होगा. राजस्थान में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. एक-दो दिन में बारिश के साथ मेघगर्जन और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है.


