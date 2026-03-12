Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: आज राजस्थान में क्या होगा खास? RTE लॉटरी, दांडी मार्च और मौसम विभाग का अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई हैप्पेनिंग्स देखने को मिल सकती हैं. RTE के लिए लॉटरी आज निकलेगी. नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने से पहले शिक्षा विभाग आज पहली बार निशुल्क शिक्षा में प्रवेश के लिए लॉटरी करेगा. भारत सेवा संस्थान' की ओर से जयपुर में आज दांडी मार्च का आयोजन होगा. राजस्थान में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. एक-दो दिन में बारिश के साथ मेघगर्जन और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 12, 2026, 07:58 AM IST | Updated:Mar 12, 2026, 09:55 AM IST

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज कई महत्वपूर्ण गतिविधियां और घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. राज्य में शिक्षा से लेकर मौसम और सामाजिक कार्यक्रमों तक कई अपडेट सामने आएंगे. आज RTE (India) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी. नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग पहली बार इस प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित करेगा.

वहीं Bharat Seva Sansthan की ओर से आज जयपुर में ऐतिहासिक दांडी मार्च की याद में दांडी मार्च का आयोजन भी किया जाएगा. इस कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता और लोग हिस्सा लेंगे.

उधर मौसम की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आने वाले एक-दो दिनों में मौसम बदलने की संभावना जताई है, जिसके तहत बारिश, मेघगर्जन और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. राजस्थान की हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.

09:55:33
Rajasthan News Live

रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों और गैस की किल्लत को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस. आज और कल जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन. केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में धरने-प्रदर्शन करेगी कांग्रेस. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला कांग्रेस कमेटियों को जारी किए थे निर्देश. जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी 13 मार्च को करेगी प्रदर्शन. जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन. जयपुर में 13 मार्च को संजय सर्किल, चांदपोल पर होगा प्रदर्शन.

09:55:02
Rajasthan News Live

झालावाड़- 17 वर्षीय किशोरी ने फंदे से लटककर दी जान, मृतका कुमकुम भील कोलाना की थी निवासी, खेती में मदद हेतु अपने मामा के घर आमेठा गई हुई थी, देर रात मामा के घर में ही लगाया फांसी का फंदा, परिजन तुरंत ही लाए जिला अस्पताल, जहां डॉक्टर्स ने उसे किया मृत घोषित, खुदकुशी के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी, अकलेरा क्षेत्र के आमेठा में हुई घटना.

09:54:25
Rajasthan News Live

दूदू में दिल दहलाने वाली हुई वारदात… मौखमपुरा थाने के बिचून गांव में माँ बेटी की हुई हत्या, गांव में फैली सनसनी, गांव में पसरा मातम. हत्यारे पति ने घर में ही उतार दिया पत्नी और बेटी को मौत के घाट. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, घटना के बाद ग्रामीणों में रोष. आरोपी पति को पुलिस ने लिया हिरासत में, दोनों के शवों को एंबुलेंस से ले जाया गया है अस्पताल. अल सुबह की बताई जा रही है घटना, गृह क्लेश की वजह से थी अनबन, हत्या तक पहुंची नाराजगी.

09:53:57
Rajasthan News Live

चित्तौड़गढ़: 1 अप्रैल से जिले में सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू होगी, रबी सीजन 2026 के तहत किसानों से खरीद की तैयारी राजफेड द्वारा की जा रही है, इसके लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण 20 मार्च से शुरू किया जाएगा, सरसों का समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति क्विंटल और चना का 5,875 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, किसान क्यूआर कोड स्कैन कर या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे.

09:53:41
Rajasthan News Live

जयपुर: स्पाइसजेट मुंबई की फ्लाइट हुई लेट. फ्लाइट संख्या SG-921 हुई करीब डेढ़ घंटे लेट. जयपुर से दोपहर 12:35 बजे फ्लाइट जाती है मुंबई. आज दोपहर 2 बजे तक फ्लाइट हो सकेगी मुंबई के लिए रवाना.

09:53:00
Rajasthan News Live

सीकर: रींगस उपखंड क्षेत्र में नहीं है रसोई गैस की किल्लत, उपखंड के सबसे बड़े गैस डीलर पवन शर्मा ने दी जानकारी, शर्मा ने कहा कि बुकिंग के तीसरे दिन ही उपलब्ध करवाई जा रही है गैस सिलेंडर, उपभोक्ताओं को नहीं होने दी जा रही है किसी प्रकार की परेशानी, शहर में भी अभी तक किसी प्रकार की समस्या की नहीं मिल रही जानकारी.

07:26:39
Rajasthan News Live

बरजांगसर गांव में शादी की खुशिया बदली मातम में,
पिकअप और बाइक की टक्कर में दो की मौत एक गंभीर घायल,
तीनों को निजी वाहन की सहायता से लाया गया राजकीय उपजिला अस्पताल,
गंभीर रूप से घायल एक युवक को किया गया हायर सेंटर रेफर,
बरजांगसर निवासी 20 वर्षीय देवेंद्र पारीक, ओर वार्ड 23 निवासी 16 वर्षीय कार्तिक पारीक की हुई मौत,
बरजांगसर निवासी 20 वर्षीय भरत पारीक हुआ गंभीर रूप से घायल,
अस्पताल पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने ली मामले की जानकारी.

