Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan News Live: कोर्ट में पेश किए जाएंगे ACB जेजेएम घोटाले के आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल, जैसलमेर दौर पर रहेंगे मदन राठौड़

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एक तरफ ACB जेजेएम घोटाले के आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल क़ो आज तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार क़ो कोर्ट में पेश करेगी. वहीं, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पर्यटन और नारी शक्ति वंदन को लेकर मीडिया से रूबरू होंगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज जैसलमेर दौरे पर रहेंगे. प्रतापगढ़ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 13, 2026, 06:00 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 07:36 AM IST

Trending Photos

LPG Price Today: जयपुर से उदयपुर तक क्या हैं LPG के रेट, जानें आपके शहर में सिलेंडर की कीमत?
8 Photos
Rajasthan LPG Price Today

LPG Price Today: जयपुर से उदयपुर तक क्या हैं LPG के रेट, जानें आपके शहर में सिलेंडर की कीमत?

राजस्थान में अब भीषण गर्मी का तांडव! बारिश और आंधी-तूफान के बाद रिलीज होने वाला है मौसम का दूसरा चैप्टर
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में अब भीषण गर्मी का तांडव! बारिश और आंधी-तूफान के बाद रिलीज होने वाला है मौसम का दूसरा चैप्टर

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!
6 Photos
jaipur news

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!

Jaisalmer: कभी उठाता तो कभी चिल्लाता, मां के शव से 3 दिन लिपटकर रोता रहा बेबी कैमल
7 Photos
Jaisalmer News

Jaisalmer: कभी उठाता तो कभी चिल्लाता, मां के शव से 3 दिन लिपटकर रोता रहा बेबी कैमल

Rajasthan News Live: कोर्ट में पेश किए जाएंगे ACB जेजेएम घोटाले के आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल, जैसलमेर दौर पर रहेंगे मदन राठौड़
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: आज राजस्थान का दिन कई अहम घटनाओं और गतिविधियों से भरा हुआ है. राज्य में राजनीतिक, प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है.

सबसे पहले सुबोध अग्रवाल से जुड़ा मामला सुर्खियों में है. ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) द्वारा जेजेएम घोटाले के आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल को तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस मामले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि यह घोटाला प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा अहम मुद्दा बन चुका है. वहीं दूसरी ओर, राज्य की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज मीडिया से रूबरू होंगी.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज जैसलमेर दौरे पर रहेंगे. उनके इस दौरे को संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके अलावा, कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर प्रतापगढ़ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर और ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.

Add Zee News as a Preferred Source

07:36:40
Rajasthan News Live

राजधानी जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत ₹916.50 पर स्थिर है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर (19 किलोग्राम) ₹2,106.00 में मिल रहा है. इसी तरह अजमेर में घरेलू गैस ₹918.00 और कमर्शियल सिलेंडर ₹2,058.00 है. अलवर में घरेलू गैस ₹933.00 और कमर्शियल सिलेंडर ₹2,142.00 तक पहुंच गया है.
 

06:29:51
Rajasthan News Live

जयपुर पुलिस की एक चुनौती खत्म दूसरी शुरु, गर्भवती महिल्व से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में रविवार शाम तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। पहले ऑटो चालक मामला, फिर जापान की महिला टूरिस्ट से छेड़छाड़ मामला फिर मुहाना में बाइक सवार युवती के साथ बेड टच और फिर सबसे गंभीर जवाहर सर्किल क्षेत्र में गर्भवती महिला से छेड़छाड़, इन सभी मामलों ने जयपुर जैसे शहर की आम जनता क़ो डरा कर रख दिया है.

06:20:18
Rajasthan News Live

प्रदेश में भले ही निकाय पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, इस बार चुनावों से पहले कांग्रेस कई नए प्रयोग कर रही है, कांग्रेस गांव से लेकर शहर तक मतदाताओं को साथ जोड़ने के लिए कैंपेन चलाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं को ट्रेनिंग दे रही है.

06:19:30
Rajasthan News Live

शहर में ठोस कचरा प्रबंधन का नया नियम-2026 लागू होते ही कागजों में सफाई व्यवस्था अपग्रेड हो गई है। अब घर-घर से कचरा दो नहीं, बल्कि चार अलग-अलग श्रेणियों में लिया जाना है गीला, सूखा, सेनेटरी और बायो-मेडिकल। सुनने में यह व्यवस्था आधुनिक और पर्यावरण के लिहाज से जरूरी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे से बिल्कुल उलट नजर आ रही है. हूपर में सिंगल बॉक्स हैं या फिर डबल बॉक्स, जिनमें भी सही तरीके से पार्टिशन तक नहीं किया गया. ऐसे में चार श्रेणियों में कचरा अलग करने की पूरी कवायद गाड़ी में डालते ही बेअसर हो जाती है.

06:19:12
Rajasthan News Live

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज रहेंगे जैसलमेर दौरे पर, जैसलमेर भाजपा जिला कार्यालय में सुबह 11 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक, पार्टी संगठन और आगामी रणनीति पर होगा मंथन, दोपहर मे पत्रकारों से करेंगे प्रेसवार्ता, राठौड़ बैठक के बाद बाड़मेर के लिए करेंगे प्रस्थान.

06:19:03
Rajasthan News Live

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पर्यटन और नारी शक्ति वंदन को लेकर मीडिया से होगी रूबरू, सुबह 11:00 बजे सिविल लाइन सरकारी आवास पर मीडिया से रूबरू होने का कार्यक्रम.
 

06:18:34
Rajasthan News Live

ACB जेजेएम घोटाले के आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल क़ो आज तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार क़ो कोर्ट में पेश करेगी. माना जा रहा है कि आज अग्रवाल क़ो कोर्ट न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news