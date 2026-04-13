Rajasthan News Live: कोर्ट में पेश किए जाएंगे ACB जेजेएम घोटाले के आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल, जैसलमेर दौर पर रहेंगे मदन राठौड़

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एक तरफ ACB जेजेएम घोटाले के आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल क़ो आज तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार क़ो कोर्ट में पेश करेगी. वहीं, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पर्यटन और नारी शक्ति वंदन को लेकर मीडिया से रूबरू होंगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज जैसलमेर दौरे पर रहेंगे. प्रतापगढ़ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

