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Rajasthan News Live: धौलपुर के 3 कांग्रेस नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ में अहम पदों पर नियुक्ति

Rajasthan News Live: धौलपुर के तीन कांग्रेस नेताओं को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. शमशेर खान को प्रदेश उपाध्यक्ष, जगदीश पुरोहित को प्रदेश सचिव और शिवनारायण जाटव को प्रदेश संगठन सचिव मनोनीत किया गया है. नियुक्तियों से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जल्द शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 13, 2026, 08:32 AM|Updated: Jul 13, 2026, 08:36 AM
Rajasthan News Live: धौलपुर के 3 कांग्रेस नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ में अहम पदों पर नियुक्ति
Image Credit: Rajasthan News Live, 13 JulySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Live, 13 July: दौसा के सिकराय कस्बे में बदमाशों ने SBI के ATM को लूटने का प्रयास किया. आरोपी शटर का ताला तोड़कर ATM कक्ष में घुसे और मशीन से छेड़छाड़ की, लेकिन नकदी ले जाने में नाकाम रहे. सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.

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Teacher Recruitment Exam: बदल गया वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल, यहां जान लें एंट्री के सख्त रूल

Teacher Recruitment Exam: वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी. पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक होगी. पहली पारी में जीके और दूसरी में हिंदी विषय की परीक्षा होगी. परीक्षा केंद्रों पर एक घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचना होगा.
 

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जगन गुर्जर हत्याकांड: पगड़ी रस्म के बाद धौलपुर में तनाव, बाड़ी कूच पर निकले लोग, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

Jagan Gurjar Murder Case: धौलपुर में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद उनके पुत्र आशाराम गुर्जर की पगड़ी रस्म के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. मांगों पर सहमति नहीं बनने से बड़ी संख्या में लोग बाड़ी की ओर कूच करने लगे. कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान ने 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की. प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन और कूच समाप्त कर दिया गया.
 

08:35:37 Jul 13, 2026, 08:35 AM (IST)

जयपुरवालों की मौज…अब पीक आवर्स में नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, जानें 'भारत टैक्सी' से आम जनता को क्या होगा फायदा

जयपुर में जल्द 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सेवा का शुभारंभ करेंगे. भारत टैक्सी के जरिए यात्रियों को पीक आवर्स में अतिरिक्त चार्ज से राहत मिलने की उम्मीद है. इससे आम जनता को पारदर्शी किराया और किफायती यात्रा का विकल्प मिल सकेगा.
 

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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