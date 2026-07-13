/Rajasthan News Live: धौलपुर के 3 कांग्रेस नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ में अहम पदों पर नियुक्ति

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Rajasthan News Live, 13 July: दौसा के सिकराय कस्बे में बदमाशों ने SBI के ATM को लूटने का प्रयास किया. आरोपी शटर का ताला तोड़कर ATM कक्ष में घुसे और मशीन से छेड़छाड़ की, लेकिन नकदी ले जाने में नाकाम रहे. सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.
Rajasthan News Live, 13 July: दौसा के सिकराय कस्बे में बदमाशों ने SBI के ATM को लूटने का प्रयास किया. आरोपी शटर का ताला तोड़कर ATM कक्ष में घुसे और मशीन से छेड़छाड़ की, लेकिन नकदी ले जाने में नाकाम रहे. सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आगामी एक सप्ताह मानसून कमजोर रहने और अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि 14-15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने का अनुमान है.
Balotra Road Accident: बालोतरा जिले के कुड़ी के पास जोधपुर नेशनल हाईवे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश और हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
Teacher Recruitment Exam: वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी. पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक होगी. पहली पारी में जीके और दूसरी में हिंदी विषय की परीक्षा होगी. परीक्षा केंद्रों पर एक घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचना होगा.
Jagan Gurjar Murder Case: धौलपुर में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद उनके पुत्र आशाराम गुर्जर की पगड़ी रस्म के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. मांगों पर सहमति नहीं बनने से बड़ी संख्या में लोग बाड़ी की ओर कूच करने लगे. कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान ने 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की. प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन और कूच समाप्त कर दिया गया.
जयपुर में जल्द 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सेवा का शुभारंभ करेंगे. भारत टैक्सी के जरिए यात्रियों को पीक आवर्स में अतिरिक्त चार्ज से राहत मिलने की उम्मीद है. इससे आम जनता को पारदर्शी किराया और किफायती यात्रा का विकल्प मिल सकेगा.