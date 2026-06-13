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Rajasthan News Live: प्रदेश भर में पीटीईटी परीक्षा कल होगी आयोजित, 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थी देंगे पेपर

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़ी रहीं. सीएम भजनलाल शर्मा ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मीडिया संवाद किया. 23 जिलों में बारिश का अलर्ट रहा, खैरथल में बिजली शटडाउन रहा. सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 13, 2026, 11:28 PM|Updated: Jun 13, 2026, 11:28 PM
Rajasthan News Live: प्रदेश भर में पीटीईटी परीक्षा कल होगी आयोजित, 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थी देंगे पेपर
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मीडिया से मोदी सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन के तहत मीडिया संवाद करेंगे. इस दौरान मोदी सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे. प्रदेश में फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर जयपुर वासियों का क्रेज देखने को मिल रहा है. जयपुर की मुहाना मंडी में 3 हजार 640 किलो सरसों तेल सीज किया गया है. शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई है. 13 जून को 132 केवी जीएसएस खैरथल पर नियमित रखरखाव कार्य के चलते सुबह 7 से 10 बजे तक शटडाउन रहेगा. मौसम विभाग ने 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक

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Rajasthan News: RREC ने वर्चुअल नेट मीटरिंग के तहत 201 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की निविदा जारी की है. PHED कनेक्शनों का सौरकरण होगा, जिससे 25 साल में करीब 2300 करोड़ की बचत संभव है. निविदा की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 है. पढ़ें पूरी खबर…

23:26:48 Jun 13, 2026, 11:26 PM (IST)

असम में वायुसेना विमान AN-32 क्रैश! नावा का लाल खेमाराम कुमावत शहीद, गांव में पसरा मातम

Rajasthan News: डीडवाना-कुचामन के नावा क्षेत्र के पांचोता गांव के अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम कुमावत असम के जोरहाट एयरबेस पर AN-32 विमान हादसे में शहीद हो गए. हादसे में पायलट समेत 5 सैन्यकर्मियों की मौत हुई. शहादत की खबर से गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. पढ़ें पूरी खबर…

23:26:29 Jun 13, 2026, 11:26 PM (IST)

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

Rajasthan Monsoon And El Niño: राजस्थान में मानसून से पहले अल नीनो को लेकर चर्चा तेज है. IMD जयपुर के अनुसार प्रशांत महासागर का बढ़ता तापमान अल नीनो को मजबूत कर सकता है, जिससे देश में बारिश सामान्य से कम, करीब 90% रहने की आशंका है. पढ़ें पूरी खबर…

23:26:12 Jun 13, 2026, 11:26 PM (IST)

नकली बीज-खाद कांड पर कांग्रेस का बड़ा हमला! सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: चूरू में नकली खाद, यूरिया और बीज के मामलों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा. पार्टी ने बड़े लोगों को बचाने, जांच में ढिलाई और नकली माल बाजार में खपाने के आरोप लगाए. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि दोषियों के नाम उजागर नहीं हुए तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर…

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जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट

Rajasthan News: जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई में मानसरोवर विस्तार स्थित एक प्रतिष्ठान के गोदामों से करीब 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की गई, जबकि 450 किलो एक्सपायरी सामान नष्ट कराया गया. जांच में गंदगी, एक्सपायरी उत्पाद और खाद्य सुरक्षा मानकों के कई उल्लंघन सामने आए. पढ़ें पूरी खबर…

23:25:40 Jun 13, 2026, 11:25 PM (IST)

जयपुर में उर्स की रौनक! 10वें उर्स का पोस्टर रिलीज, 14 जून से सूफी महफिलों की शुरुआत

Rajasthan News: जयपुर के मीर कुर्बान अली दरगाह में हजरत सैयद महबूब उर रहमान नियाजी का 10वां उर्स 14 से 16 जून तक मनाया जाएगा. सूफी कॉन्फ्रेंस, कव्वाली, लंगर और मिलाद शरीफ जैसे कार्यक्रम होंगे. तैयारियां पूरी हैं, देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचेंगे. पढ़ें पूरी खबर…

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पीएम मोदी के 12 साल: सीएम भजनलाल शर्मा ने खोला उपलब्धियों का पिटारा

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बन रहा है. उन्होंने गरीब कल्याण, किसान योजना, डिजिटल इंडिया, राम मंदिर, 370 हटाने और आर्थिक विकास को बड़ी उपलब्धि बताया. पढ़ें पूरी खबर…

23:25:02 Jun 13, 2026, 11:25 PM (IST)

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan News: बाड़मेर के सेड़वा में ग्राम विकास अधिकारी उजाला वर्मा ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय वह अकेली थीं. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है. परिजनों के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. पढ़ें पूरी खबर…

23:24:46 Jun 13, 2026, 11:24 PM (IST)

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

Rajasthan News: पिलानी स्थित सीएसआईआर-सीईईआरआई ने डेयरी और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दो स्वदेशी तकनीकें उद्योगों को सौंपी हैं. इनमें 20 सेकंड में थनैला रोग की जांच करने वाला पोर्टेबल डिवाइस और ब्लड बैंकिंग के लिए आरएफ ट्यूब सीलर शामिल हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देंगे. पढ़ें पूरी खबर…

23:24:26 Jun 13, 2026, 11:24 PM (IST)

70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 13 जून को मौसम ने करवट ली. पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश दर्ज हुई. सीकर में ओलावृष्टि भी हुई. 14 जून को भी प्रदेश के कई हिस्सों में 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर…

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बारिश आते ही जिंदा हो उठती है इन किलों की खूबसूरती! देखिए मानसून में राजस्थान के टॉप 5 किले

Rajasthan Top 5 Forts In Monsoon: मानसून में राजस्थान के किले नई खूबसूरती दिखाते हैं. गागरोन, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और जयगढ़ किले बारिश में हरियाली और बादलों के बीच बेहद आकर्षक नजर आते हैं. ठंडा मौसम और सुंदर नजारे इन्हें घूमने के लिए खास बनाते हैं. पढ़ें पूरी खबर…

23:23:32 Jun 13, 2026, 11:23 PM (IST)

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो महल जिसकी 4 मंजिल है पानी के नीचे?

Jaipur Jal Mahal: जयपुर की मानसागर झील के बीच स्थित जल महल अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है. 5 मंजिला इस महल की 4 मंजिलें पानी में डूबी रहती हैं, जबकि केवल एक मंजिल दिखाई देती है. करीब 300 साल पुराना यह महल आज भी अपनी जल-रोधी वास्तुकला से लोगों को हैरान करता है. पढ़ें पूरी खबर…

23:23:16 Jun 13, 2026, 11:23 PM (IST)

Rajasthan News Live

प्रदेश भर में पीटीईटी परीक्षा कल होगी आयोजित,
परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर में बना हाईटेक कमांड सेंटर,
एआई सॉफ्टवेयर से होगी संवेदनशील केंद्रों की निगरानी,
प्रदेशभर के 41 जिलों में 300 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा,
1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा,
सुबह 7 बजकर 30 मिनट से 8:30 तक मिलेगा एग्जाम सेंटर पर प्रवेश,
सुबह 9 बजे दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा,
बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद मिलेगी एंट्री,
कोटा में 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय करवा रहा परीक्षा का आयोजन.

23:17:41 Jun 13, 2026, 11:17 PM (IST)

Rajasthan News Live

अजमेर के अरांई में थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. तीन जिलों में वांछित चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा. अरांई थाना प्रभारी रोशन सामरिया के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही में दूदू क्षेत्र के रहने वाले हाल सिरोंज निवासी ललित वैष्णव को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया. थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अरांई थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत पैदा करते हुए बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलो में तोड़फोड़ की थी. वादरात करने के बाद फरार हो गया था. आरोपी पर टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर जिले के अन्य थानों में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज पाए गए हैं. पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर अन्य वारदातों की भी जानकारी जुटा रही है.

23:16:41 Jun 13, 2026, 11:16 PM (IST)

Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से डिक्की प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की,
दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात,
डिक्की के संस्थापक चेयरमैन पद्मश्री डॉ. मिलिंद कांबले के नेतृत्व में मुलाकात की,
मुख्यमंत्री शर्मा से राज्य में अनुसूचित जाति और,
अनुसूचित जनजाति समुदायों की उद्यमिता, रोजगार सृजन और,
समावेशी आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की,
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि एससी-एसटी समुदायों के उत्थान और,
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है,
डिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री रवि कुमार नर्रा,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव डांगी, राजस्थान चेयर देवकीनंदन गोठा,
उपाध्यक्ष निमेष बाबा और अंकित बाबेरवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

19:21:20 Jun 13, 2026, 07:21 PM (IST)

Rajasthan News Live

RUHS अस्पताल को RIMS बनाने की तैयारी तेज,
RUHS अस्पताल को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के रूप में विकसित करने को लेकर मीटिंग,
चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने ली समीक्षा बैठक,
सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का होगा विस्तार, फैकल्टी और डॉक्टरों की कमी होगी दूर,
अस्पताल के चरणबद्ध विकास और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को लेकर दिए निर्देश,
अस्पताल में OPD, IPD, OT और प्रसूति सेवाओं में बढ़ोतरी, विस्तार की तैयारी.

17:36:54 Jun 13, 2026, 05:36 PM (IST)

Ajmer news

केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष के सुशासन और सरकार की जनकल्याणकारी सोच को धरातल पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ वासुदेव देवनानी ने किया. एक दिवसीय दौरे पर आईं डिप्टी सीएम ने स्थानीय संग्रहालय में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओ से आम जन को मिले लाभ की जानकारी को साझा किया.

13:03:41 Jun 13, 2026, 01:03 PM (IST)

Rajasthan News Live

असम के जोराहट में भारतीय वायु सेना का विमान क्रेश, AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का हुआ क्रश, वायसेना ने कहा जानकारी का इंतज़ार है

09:01:18 Jun 13, 2026, 09:01 AM (IST)

Rajasthan News Live

Khairthal Power Cut: 13 जून को 132 केवी जीएसएस खैरथल पर नियमित रखरखाव कार्य के चलते सुबह 7 से 10 बजे तक शटडाउन रहेगा. इस दौरान 33 केवी अनाज मंडी, खैरथल, रीको और मटोर फीडरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी.
 

09:01:09 Jun 13, 2026, 09:01 AM (IST)

Rajasthan News Live

कनाडा, मेक्सिको में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को लेकर जयपुर में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस आयोजन का प्रदेश पर प्रभाव और फुटबॉल के बढ़ते क्रेज पर फुटबॉल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल ने अपनी बात रखी.
 

09:00:54 Jun 13, 2026, 09:00 AM (IST)

Rajasthan News Live

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी. मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगी.
 

09:00:43 Jun 13, 2026, 09:00 AM (IST)

Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सी-स्कीम स्थित होटल में मीडिया संवाद करेंगे. मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे. इसके बाद जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी.
 

09:00:33 Jun 13, 2026, 09:00 AM (IST)

Rajasthan News Live

शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर की मुहाना मंडी में CMHO जयपुर द्वितीय की टीम ने टैगोर और विधि ब्रांड का 3640 किलो सरसों तेल सीज किया. सैंपल लेकर बिक्री पर रोक लगाई गई है.
 

07:56:50 Jun 13, 2026, 07:56 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर

मुहाना मंडी में 3 हजार 640 किलो सरसों तेल सीज
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई
CMHO जयपुर सेकंड की फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई
मैसर्स गोयल ऑयल उद्योग द्वारा सप्लाई टैगोर ब्रांड और विधि ब्रांड सरसों ऑयल का लगभग 3 हजार 640 किलो सरसों तेल सीज
सैंपल लेकर, बिक्री पर लगाई रोक
टैगोर ब्रांड सरसों तेल के 90 टीन, 5 लीटर के प्लास्टिक 80 जार, 2 लीटर के 240 प्लास्टिक जार, 1 लीटर के 600 प्लास्टिक जार, आधे लीटर के 480 प्लास्टिक जार
विधि ब्रांड के 22 टीन, 1 लीटर के 120 प्लास्टिक जार और आधे लीटर के 240 प्लास्टिक जार को सीज किया गया
दोनों ब्रांड का सरसों तेल जयपुर के आकेड़ा डूंगर, लक्ष्मीनारायणपुरा, वी के आई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स गोयल ऑयल उद्योग द्वारा किया गया था तैयार
कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर रहे शामिल

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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