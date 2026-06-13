जयपुर

मुहाना मंडी में 3 हजार 640 किलो सरसों तेल सीज

शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई

CMHO जयपुर सेकंड की फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई

मैसर्स गोयल ऑयल उद्योग द्वारा सप्लाई टैगोर ब्रांड और विधि ब्रांड सरसों ऑयल का लगभग 3 हजार 640 किलो सरसों तेल सीज

सैंपल लेकर, बिक्री पर लगाई रोक

टैगोर ब्रांड सरसों तेल के 90 टीन, 5 लीटर के प्लास्टिक 80 जार, 2 लीटर के 240 प्लास्टिक जार, 1 लीटर के 600 प्लास्टिक जार, आधे लीटर के 480 प्लास्टिक जार

विधि ब्रांड के 22 टीन, 1 लीटर के 120 प्लास्टिक जार और आधे लीटर के 240 प्लास्टिक जार को सीज किया गया

दोनों ब्रांड का सरसों तेल जयपुर के आकेड़ा डूंगर, लक्ष्मीनारायणपुरा, वी के आई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स गोयल ऑयल उद्योग द्वारा किया गया था तैयार

कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर रहे शामिल