Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: गैस की किल्लत पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, प्रदेश में 50 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. कांग्रेस आज गैस की किल्लत को लेकर जयपुर में प्रदर्शन करेगी. निजीकरण के विरोध में आज जलदाय मुख्यालय में प्रदर्शन होना है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की संभावित किल्लत के बीच जयपुर के राजापार्क गुरुद्वारा में चलने वाली लंगर सेवा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार से अपील की है कि लंगर सेवा निर्बाध जारी रखने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उत्तर-पश्चिम रेलवे के तकनीकी कार्य बने बाधा, 50 से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. मौसम विभाग ने आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 13, 2026, 06:19 AM IST | Updated:Mar 13, 2026, 06:35 AM IST

Trending Photos

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स

चांदी को अपने साथ ले डूबा सोना, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम की एक साथ डूबी नैया, जानें लेटेस्ट रेट
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

चांदी को अपने साथ ले डूबा सोना, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम की एक साथ डूबी नैया, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले! ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये 9 जिले, IMD ने जारी किया मौसम खराब होने का अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले! ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये 9 जिले, IMD ने जारी किया मौसम खराब होने का अलर्ट

राजस्थान में घर खरीदने से लेकर शादी तक, इस महीने नहीं कर सकेंगे कुछ भी मंगल कार्य, ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कारण
8 Photos
rajasthan kharmas month 2026

राजस्थान में घर खरीदने से लेकर शादी तक, इस महीने नहीं कर सकेंगे कुछ भी मंगल कार्य, ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कारण

Rajasthan News Live: गैस की किल्लत पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, प्रदेश में 50 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं और दिनभर राजनीतिक, सामाजिक व प्रशासनिक हलचल बनी रहने की संभावना है. गैस की संभावित किल्लत को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमाने वाली है. इसी मुद्दे पर कांग्रेस आज जयपुर में प्रदर्शन करेगी और सरकार पर गैस आपूर्ति को लेकर सवाल उठाएगी. वहीं दूसरी ओर निजीकरण के विरोध में जलदाय विभाग के कर्मचारी और संगठनों की ओर से जयपुर स्थित जलदाय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रशासनिक हलचल बढ़ सकती है.

उधर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की संभावित कमी का असर धार्मिक और सामाजिक सेवाओं पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. जयपुर के राजापार्क स्थित गुरुद्वारा में चलने वाली लंगर सेवा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार से अपील की है कि लंगर सेवा को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

इसी बीच उत्तर-पश्चिम रेलवे के तकनीकी कार्यों के कारण रेल यातायात भी प्रभावित होने वाला है. जानकारी के अनुसार तकनीकी कार्यों के चलते 50 से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान के कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.

Add Zee News as a Preferred Source

06:35:08
राजस्थान में आज आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले! ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये 9 जिले, IMD ने जारी किया मौसम खराब होने का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई संभागों में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी की है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 14 और 15 मार्च को राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.

06:33:42
Rajasthan Gold Silver Price Today: चांदी को अपने साथ ले डूबा सोना, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम की एक साथ डूबी नैया, जानें लेटेस्ट रेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 13 मार्च को सोने और चांदी के भावों में गिरावट देखी गई है. सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह दिन राहत भरा रहा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने और मध्य पूर्व संकट के प्रभाव से कीमतों पर दबाव पड़ा. 
 

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news