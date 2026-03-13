Rajasthan News Live: गैस की किल्लत पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, प्रदेश में 50 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. कांग्रेस आज गैस की किल्लत को लेकर जयपुर में प्रदर्शन करेगी. निजीकरण के विरोध में आज जलदाय मुख्यालय में प्रदर्शन होना है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की संभावित किल्लत के बीच जयपुर के राजापार्क गुरुद्वारा में चलने वाली लंगर सेवा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार से अपील की है कि लंगर सेवा निर्बाध जारी रखने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उत्तर-पश्चिम रेलवे के तकनीकी कार्य बने बाधा, 50 से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. मौसम विभाग ने आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

