Rajasthan News Live: गैस की किल्लत पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, प्रदेश में 50 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं और दिनभर राजनीतिक, सामाजिक व प्रशासनिक हलचल बनी रहने की संभावना है. गैस की संभावित किल्लत को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमाने वाली है. इसी मुद्दे पर कांग्रेस आज जयपुर में प्रदर्शन करेगी और सरकार पर गैस आपूर्ति को लेकर सवाल उठाएगी. वहीं दूसरी ओर निजीकरण के विरोध में जलदाय विभाग के कर्मचारी और संगठनों की ओर से जयपुर स्थित जलदाय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रशासनिक हलचल बढ़ सकती है.
उधर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की संभावित कमी का असर धार्मिक और सामाजिक सेवाओं पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. जयपुर के राजापार्क स्थित गुरुद्वारा में चलने वाली लंगर सेवा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार से अपील की है कि लंगर सेवा को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
इसी बीच उत्तर-पश्चिम रेलवे के तकनीकी कार्यों के कारण रेल यातायात भी प्रभावित होने वाला है. जानकारी के अनुसार तकनीकी कार्यों के चलते 50 से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान के कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.
Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई संभागों में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी की है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 14 और 15 मार्च को राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 13 मार्च को सोने और चांदी के भावों में गिरावट देखी गई है. सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह दिन राहत भरा रहा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने और मध्य पूर्व संकट के प्रभाव से कीमतों पर दबाव पड़ा.