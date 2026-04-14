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Rajasthan News Live: जयपुर में विशाल स्कूटी रैली आज, अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे CM, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में खास साबित होने वाला है. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के स्वागत में आज जयपुर में विशाल स्कूटी रैली निकलेगी. वहीं, दूसरी ओर  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे. PCC में आज  संविधान जागरूकता एवं एकता सम्मेलन का आयोजन होगा. राजस्थान में 24 घंटे प्राइवेट हॉस्पिटल का शटडाउन, इमरजेंसी में भी इलाज नहीं मिलेगा. जयपुर मौसम विभाग ने आज से की जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 14, 2026, 06:57 AM IST | Updated:Apr 14, 2026, 08:01 AM IST

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Rajasthan News Live: जयपुर में विशाल स्कूटी रैली आज, अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे CM, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई अहम घटनाओं से भरा रहने वाला है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में जयपुर में विशाल स्कूटी रैली आयोजित की जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंबेडकर जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.

इसके साथ ही राजस्थान PCC में संविधान जागरूकता एवं एकता सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट है क्योंकि राजस्थान में अगले 24 घंटे के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का शटडाउन रहेगा, जिससे इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं. उधर मौसम विभाग ने जयपुर सहित कई जिलों में आज से हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए लगातार पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.

08:01:33
Rajasthan News Live

राज्य सरकार द्वारा अम्बेडकर जंयती के अवसर पर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चार दिवसीय कार्यक्रम जिला व ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है. 14 अप्रैल को अम्बेडकर सर्किल प्रतापगढ़ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पाजंलि अर्पित की जाएगी तथा जिला सभागार में संविधान प्रस्तावना का वाचन एवं संविधान शपथ ली जाएगी. दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण वितरण कार्यक्रम किया जाएगा. दिव्यांगजनों हेतु ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, हियंरिंग ऐड तथा ब्लाईड स्टीक आदि वितरित की जाएगी.
 

08:01:14
Rajasthan News Live

प्रदेश में जारी कांग्रेस के संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के बीच  कांग्रेस की ओर से  अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम किए जाएंगे. कांग्रेस प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है कि एक तरफ बीजेपी की ओर से अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार लोकतंत्र को नहीं मान रही है. प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं.
 

08:01:06
Rajasthan News Live

राजस्थान में  आज इलाज  के लिए निजी अस्पताल का रुख करने वाले लोगों क़ो 24 घंटे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जयपुर में एक डॉक्टर की गिरफ़्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है.राजस्थान में निजी चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रखने का बड़ा निर्णय लिया गया है.
 

07:59:28
Rajasthan News Live

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज रहेंगे जोधपुर दौरे पर. दोपहर 2 बजे अजमेर से रवाना होकर जोधपुर पहुंचेंगे. IIT जोधपुर में विजिट के साथ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह में लेंगे भाग. रात्रि विश्राम करेंगे जोधपुर में, 15 अप्रैल सुबह अजमेर के लिए होंगे रवाना .

07:59:00
Rajasthan News Live

 PCC में आज  संविधान जागरूकता एवं एकता सम्मेलन का होगा आयोजन. दोपहर 12.15 बजे कार्यक्रम का होगा आयोजन. प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से होगा आयोजन

07:58:44
Rajasthan News Live

जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज  अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम होगा आयोजन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 10 बजे दी जाएगी पुष्पांजलि . पुष्पांजलि के बाद गोष्ठी और संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा.
 

07:57:40
Rajasthan News Live

अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा. मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण. जनपथ अम्बेडकर सर्किल, पर होगा कार्यक्रम. उसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 11.30 से 01.20 बजे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयंती समारोह में शामिल होंगे. सीकर रोड भवानी निकेतन परिसर मे में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम.
 

07:57:29
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