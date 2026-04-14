Rajasthan News Live: जयपुर में विशाल स्कूटी रैली आज, अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे CM, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में खास साबित होने वाला है. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के स्वागत में आज जयपुर में विशाल स्कूटी रैली निकलेगी. वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे. PCC में आज संविधान जागरूकता एवं एकता सम्मेलन का आयोजन होगा. राजस्थान में 24 घंटे प्राइवेट हॉस्पिटल का शटडाउन, इमरजेंसी में भी इलाज नहीं मिलेगा. जयपुर मौसम विभाग ने आज से की जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

